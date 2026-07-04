Le parcours sans faute de la Suisse dans le tournoi continue d’impressionner, provoquant une flambée sans précédent de la demande de billets après que les Rossocrociati ont facilement battu l’Algérie 2-0 jeudi, décrochant ainsi leur qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde de la FIFA pour la quatrième fois consécutive.

Les buts décisifs de Breel Embolo et Dan Ndoye ont couronné une nouvelle démonstration tactique de l’équipe disciplinée de Murat Yakin, renforçant la conviction que cette sélection est prête à franchir enfin le cap historique des quarts de finale.

L’équipe de Yakin affrontera la Colombie, qualifiée après sa victoire 1-0 face au Ghana vendredi, son premier huitième de finale depuis la Coupe du monde 2018.

Un but de Jhon Arias, inscrit dès la 14e minute, a suffi à l’équipe de Néstor Lorenzo pour dominer les Black Stars et se qualifier pour la première fois depuis 2018. La Colombie vise désormais un deuxième quart de finale dans l’histoire de « La Tricolor », après son parcours mémorable au Brésil en 2014.

GOAL vous guide à travers les dernières informations sur les billets pour la Coupe du monde 2026, y compris la marche à suivre pour réserver votre place pour Suisse - Colombie et le prix des places.

À quelle heure commence le match Suisse - Colombie de la Coupe du monde ?

Ce match à élimination directe se tiendra au BC Place de Vancouver.

Coupe du monde - Phase Finale BC Place Vancouver

Comment acheter des billets pour le match Suisse-Colombie de la Coupe du monde ?

Les principales loteries officielles (prévente Visa, tirage au sort anticipé et tirage aléatoire post-tirage) sont désormais closes.

Avec plus de 500 millions de demandes déjà traitées, le nombre de places encore disponibles en vente libre est désormais très limité.

Voici l’essentiel à retenir :

La phase de vente de dernière minute a débuté le 1er avril. Il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont vendus strictement selon le principe du « premier arrivé, premier servi », avec confirmation immédiate. C’est la dernière occasion d’acheter des billets officiels directement auprès de la FIFA.

La plateforme de revente officielle de la FIFA est également ouverte ; il s’agit désormais du seul canal agréé permettant aux supporters d’acheter ou de vendre des billets vérifiés à des prix encadrés, à l’approche du tournoi.

Les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes de revente comme StubHub pour dénicher des places de dernière minute, tout en veillant à consulter les conditions générales de vente avant toute transaction.

Combien coûtent les billets pour le match Suisse-Colombie de la Coupe du monde ?

La FIFA a mis en place une tarification variable pour le tournoi de 2026.

Les places pour la phase de groupes démarrent à 60 $ pour certaines catégories de supporters, tandis que les tarifs atteignent 6 730 $ pour la finale, sans compter les majorations du marché secondaire.

Prix des billets pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 :

Dates Phase / Catégorie Fourchette de prix officielle Fourchette estimée sur le marché secondaire 28 juin – 3 juillet Seizièmes de finale (stades très prisés) 225 $ – 540 $ 550 – 3 200 € (1 250 €) 28 juin – 3 juillet Seizièmes de finale (salles standard) 225 $ – 540 400 – 2 800 € (1 134 €) 4–7 juillet Huitièmes de finale 240 $ – 640 650 € – 4 200 € (1 518 €) 9-11 juillet Quarts de finale 450 – 1 775 € 850 € – 5 500 € (2 348 €) 14–15 juillet Demi-finales 930 $ – 3 295 1 500 $ – 9 500 $ (3 721 $) 18 juillet Match pour la troisième place 250 $ – 800 500 $ – 3 500 $ (1 480 $) 19 juillet Finale de la Coupe du monde de la FIFA (MetLife Stadium) 1 490 $ – 7 875 $ 5 900 $ – 38 000 $+ (15 240 $)

Suisse – Colombie : tout ce qu’il faut savoir sur ce match de Coupe du monde

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