Comment obtenir des billets pour le match Real Madrid - Bayern Munich : tarifs de la Ligue des champions, informations sur le match, heure du coup d'envoi et plus encore

Le Real Madrid accueille le Bayern Munich au stade Santiago Bernabéu à Madrid le mardi 7 avril.

Le Real Madrid occupe actuellement la 9e place du classement de la phase de groupes de la Ligue des champions, après avoir franchi un tour de barrage pour en arriver là, tandis que le Bayern Munich est 2e, s'étant assuré une place directe en huitièmes de finale en tant que l'une des meilleures équipes de la compétition.

GOAL vous fournit toutes les informations nécessaires pour obtenir des billets pour le match Real Madrid - Bayern Munich, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

À quelle heure commence le match Real Madrid - Bayern Munich en Ligue des champions ?

Ligue des Champions - Phases Finales Estadio Bernabeu

Comment acheter des billets pour le match Real Madrid vs Bayern Munich en Ligue des champions ?

À l'exception de la finale de la Ligue des champions de l'UEFA, vous ne pouvez pas acheter de billets pour les matchs de la Ligue des champions directement auprès de l'UEFA. Ceux-ci sont vendus par chaque club parmi les équipes participant à l'édition de cette saison.

Vous devez vous rendre sur le site web du club concerné pour le match auquel vous souhaitez assister et y acheter votre place.

Si les sites officiels des clubs constituent le moyen le plus sûr pour les supporters d'acheter des billets pour la Ligue des champions, ceux qui souhaitent assister aux matchs peuvent envisager de se tourner vers les marchés secondaires tels que StubHub, qui pourraient leur offrir la meilleure chance d'obtenir des places de dernière minute.

Combien coûtent les billets pour le match Real Madrid - Bayern Munich en Ligue des champions ?

Le prix des billets pour la Ligue des champions de l'UEFA varie en fonction de plusieurs facteurs, notamment les clubs en lice, le lieu et le stade de la compétition.

Par exemple, une demi-finale opposant le Real Madrid ou Arsenal coûterait bien plus cher qu'un match de phase de groupes à Limassol contre Pafos.

Les clubs fixent généralement les prix des billets pour la Ligue des champions de l'UEFA au début de la saison pour la phase de groupes.

Si une équipe se qualifie pour les phases à élimination directe, les prix peuvent augmenter pour certains matchs, en fonction de l'adversaire, du lieu et de la demande.

Consultez régulièrement les sites officiels de billetterie des différents clubs pour obtenir plus d'informations sur la disponibilité et les tarifs. Des billets sont actuellement disponibles sur des sites de revente tels que StubHub.

À quoi s'attendre du match Real Madrid - Bayern Munich ?

Ce match, souvent surnommé le « Clásico européen », revêt une importance capitale, les deux équipes visant une place en demi-finales.

Le Real Madrid aborde cette rencontre en pleine forme. Il a récemment écrasé Manchester City avec une victoire 3-0 à domicile le 11 mars, suivie d'une victoire 2-1 sans pitié à l'Etihad le 17 mars pour sceller sa qualification.

Avec Vinícius Júnior et Jude Bellingham à la tête d'une attaque explosive, les Blancos atteignent leur pic de forme au bon moment de la saison.

Le Bayern Munich arrive à Madrid fort d’une performance historique en huitièmes de finale, où il a écrasé l’Atalanta 6-1 à l’extérieur (le 10 mars) avant de sceller le sort de la rencontre par une victoire 4-1 à Munich (le 18 mars), s’imposant 10-2 au total des deux matchs.

Pour le Bayern, c'est l'occasion de prendre sa revanche après son élimination dramatique en demi-finale face à Madrid en 2024, ce qui fait de cette rencontre peut-être la bataille tactique la plus attendue de l'année.

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