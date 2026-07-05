Comment obtenir des billets pour le match Norvège - Mexique OU Angleterre : tarifs de la Coupe du monde, informations sur les quarts de finale, ventes de dernière minute et plus encore

De retour en Coupe du monde après 28 ans d’absence, la Norvège savoure pleinement son come-back. Au MetLife Stadium, les « Vikings » ont créé la sensation en battant le Brésil, quintuple champion du monde, et ont ainsi validé leur billet pour les quarts de finale.
Quel que soit le résultat de leur match de samedi à Miami, les « Røde, Hvite, Blå »ont déjà surpassé leur meilleure performance dans la plus grande compétition sportive de la planète.
Erling Haaland, moteur de l’équipe de Ståle Solbakken, a inscrit un doublé face au Brésil et totalise désormais sept buts dans le tournoi, ce qui le place en tête du classement du Soulier d’or, à égalité avec Kylian Mbappé et Lionel Messi.
L’adversaire des Norvégiens en quarts de finale sera connu après le match Mexique-Angleterre au stade Azteca.
GOAL vous guide à travers les dernières informations sur les billets pour la Coupe du monde 2026, y compris la marche à suivre pour réserver une place pour le match Norvège - Mexique ou Angleterre, ainsi que le prix des places.
À quelle heure le match Norvège - Mexique ou Angleterre débutera-t-il ?
Ce quart de finale très attendu se déroulera au Hard Rock Stadium de Miami, en Floride.
Comment acheter des billets pour le match Norvège - Mexique ou Angleterre ?
Voici l’essentiel en bref :
- La phase de vente de dernière minute a débuté le 1er avril. Il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont vendus strictement selon le principe du « premier arrivé, premier servi », avec confirmation immédiate. C’est la dernière occasion d’acheter des billets officiels directement auprès de la FIFA.
- La plateforme officielle de revente de la FIFA est également ouverte ; elle constitue désormais le principal canal agréé permettant aux supporters d’acheter ou de vendre des billets vérifiés à des prix encadrés.
- Les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes de revente comme StubHub pour dénicher des places de dernière minute, tout en veillant à consulter les conditions générales de vente avant toute transaction.
Combien coûtent les billets pour les matchs Norvège - Mexique ou Angleterre de la Coupe du monde ?
La FIFA a adopté une politique de tarification variable pour le tournoi 2026.
Les places pour la phase de groupes démarrent à 60 $ pour certaines catégories de supporters, tandis que les tarifs atteignent 6 730 $ pour la finale, sans compter les majorations du marché secondaire.
Prix des billets pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 :
Dates
Phase / Catégorie
Fourchette de prix officielle
Fourchette estimée sur le marché secondaire
9–11 juillet
Quarts de finale
450 $ – 1 775 $
850 $ – 5 500 $ (moyenne : 2 348 $)
14–15 juillet
Demi-finales
930 $ – 3 295
1 500 $ – 9 500 $ (3 721 $)
18 juillet
Match pour la troisième place
250 $ – 800
500 $ – 3 500 $ (1 480 $)
19 juillet
Finale de la Coupe du monde de la FIFA (MetLife Stadium)
1 490 $ – 7 875 $
5 900 $ – 38 000 $+ (15 240 $)
Norvège contre Mexique OU Angleterre : tout ce qu’il faut savoir sur la Coupe du monde
Norvège contre le Mexique OU l’Angleterre : forme des équipes
Norvège contre le Mexique OU l’Angleterre : bilans des confrontations récentes
Norvège contre Mexique ou Angleterre : actualités des équipes
En savoir plus
- Comment acheter des billets pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 : dates de mise en vente, tarifs, tarification dynamique et plus encore
- Comment obtenir des billets pour la finale de la Coupe du monde de la FIFA 2026 : tarifs au MetLife Stadium, informations et plus encore
- Guide sur la tarification dynamique des billets pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 : qu’est-ce que la tarification dynamique ?
- Quels sont les billets les moins chers pour la Coupe du monde ?