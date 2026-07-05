Comment obtenir des billets pour le match Norvège - Mexique OU Angleterre : tarifs de la Coupe du monde, informations sur les quarts de finale, ventes de dernière minute et plus encore

De retour en Coupe du monde après 28 ans d’absence, la Norvège savoure pleinement son come-back. Au MetLife Stadium, les « Vikings » ont créé la sensation en battant le Brésil, quintuple champion du monde, et ont ainsi validé leur billet pour les quarts de finale.



Quel que soit le résultat de leur match de samedi à Miami, les « Røde, Hvite, Blå »ont déjà surpassé leur meilleure performance dans la plus grande compétition sportive de la planète.



Erling Haaland, moteur de l’équipe de Ståle Solbakken, a inscrit un doublé face au Brésil et totalise désormais sept buts dans le tournoi, ce qui le place en tête du classement du Soulier d’or, à égalité avec Kylian Mbappé et Lionel Messi.



L’adversaire des Norvégiens en quarts de finale sera connu après le match Mexique-Angleterre au stade Azteca.



GOAL vous guide à travers les dernières informations sur les billets pour la Coupe du monde 2026, y compris la marche à suivre pour réserver une place pour le match Norvège - Mexique ou Angleterre, ainsi que le prix des places.

À quelle heure le match Norvège - Mexique ou Angleterre débutera-t-il ?

Ce quart de finale très attendu se déroulera au Hard Rock Stadium de Miami, en Floride.

Coupe du monde - Phase Finale Miami Stadium

Comment acheter des billets pour le match Norvège - Mexique ou Angleterre ?

Voici l’essentiel en bref :

La phase de vente de dernière minute a débuté le 1er avril. Il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont vendus strictement selon le principe du « premier arrivé, premier servi », avec confirmation immédiate. C’est la dernière occasion d’acheter des billets officiels directement auprès de la FIFA.

La plateforme officielle de revente de la FIFA est également ouverte ; elle constitue désormais le principal canal agréé permettant aux supporters d’acheter ou de vendre des billets vérifiés à des prix encadrés.

Les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes de revente comme StubHub pour dénicher des places de dernière minute, tout en veillant à consulter les conditions générales de vente avant toute transaction.

Combien coûtent les billets pour les matchs Norvège - Mexique ou Angleterre de la Coupe du monde ?

La FIFA a adopté une politique de tarification variable pour le tournoi 2026.

Les places pour la phase de groupes démarrent à 60 $ pour certaines catégories de supporters, tandis que les tarifs atteignent 6 730 $ pour la finale, sans compter les majorations du marché secondaire.

Prix des billets pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 :

Dates Phase / Catégorie Fourchette de prix officielle Fourchette estimée sur le marché secondaire 9–11 juillet Quarts de finale 450 $ – 1 775 $ 850 $ – 5 500 $ (moyenne : 2 348 $) 14–15 juillet Demi-finales 930 $ – 3 295 1 500 $ – 9 500 $ (3 721 $) 18 juillet Match pour la troisième place 250 $ – 800 500 $ – 3 500 $ (1 480 $) 19 juillet Finale de la Coupe du monde de la FIFA (MetLife Stadium) 1 490 $ – 7 875 $ 5 900 $ – 38 000 $+ (15 240 $)

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