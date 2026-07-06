Goal.com
En direct
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Coupe du monde
team-logoNorvège
Miami Stadium
team-logoAngleterre
Book Norway vs England Tickets

Traduit par

Comment obtenir des billets pour le match Norvège - Angleterre : prix des places pour la Coupe du monde à Miami, informations sur le quart de finale, offres de dernière minute et plus encore

SHOPPING
Tickets
Coupe du monde
Norvège
Angleterre
E. Haaland
H. Kane

La Norvège affronte l’Angleterre en quart de finale de la Coupe du monde, à Miami. Voici comment vous procurer des billets.

La Coupe du monde 2026 bat son plein : un quart de finale historique, Norvège-Angleterre, est officiellement programmé en Floride.

De retour sur la scène mondiale pour la première fois depuis 28 ans, les Vikings ont créé la sensation en éliminant le Brésil, quintuple champion du monde, au MetLife Stadium.

L'Angleterre de Thomas Tuchel a survécu à un match haletant et riche en rebondissements, avec cinq buts marqués à l'Azteca, pour s'imposer de justesse 3-2 face au Mexique, co-organisateur de la compétition.

À quelle heure commence le match Norvège - Angleterre ?

Ce quart de finale très attendu se tiendra au Hard Rock Stadium de Miami, en Floride.

Comment se procurer des places pour ce Norvège - Angleterre ?

Voici l’essentiel en bref :

  • La phase de vente de dernière minute a débuté le 1er avril. Il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont vendus strictement selon le principe du « premier arrivé, premier servi », avec confirmation immédiate. C’est la dernière occasion d’acheter des billets officiels directement auprès de la FIFA.
  • La plateforme officielle de revente de la FIFA est également ouverte ; elle constitue désormais le principal canal agréé permettant aux supporters d’acheter ou de vendre des billets vérifiés à des prix encadrés.
  • Les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes de revente comme StubHub pour dénicher des places de dernière minute, tout en veillant à consulter les conditions générales de vente du site choisi.

Combien coûtent les billets pour le match Norvège - Angleterre de la Coupe du monde ?

La FIFA a mis en place une tarification variable pour le tournoi de 2026.

Les places pour la phase de groupes démarrent à 60 $ pour certaines catégories de supporters, tandis que les tarifs atteignent 6 730 $ pour la finale, sans compter les majorations du marché secondaire.

Prix des billets pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 :

Dates

Phase / Catégorie

Fourchette de prix officielle

Fourchette estimée sur le marché secondaire

9–11 juillet

Quarts de finale

450 $ – 1 775 $

850 $ – 5 500 $ (moyenne : 2 348 $)

14–15 juillet

Demi-finales

930 $ – 3 295

1 500 $ – 9 500 $ (3 721 $)

18 juillet

Match pour la troisième place

250 $ – 800

500 $ – 3 500 $ (1 480 $)

19 juillet

Finale de la Coupe du monde de la FIFA (MetLife Stadium)

1 490 $ – 7 875 $

5 900 $ – 38 000 $+ (15 240 $)

Norvège – Angleterre : tout ce qu’il faut savoir sur cette affiche de Coupe du monde

Norvège et Angleterre : forme récente

NOR

NOR - Forme

IRQ
V1-4
SEN
V3-2
FRA
D1-4
CIV
V1-2
BRÉ
V1-2
But marqué (encaissé)
12/9
Matchs avec plus de 2,5 buts
5/5
Les deux équipes ont marqué
5/5
ANG

ANG - Forme

CRO
V4-2
GHA
N0-0
PAN
V0-2
COD
V2-1
MEX
V2-3
But marqué (encaissé)
11/5
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

Norvège – Angleterre : bilans des confrontations récentes

NOR

Derniers matches

ANG

0

0

Nul

2

Victoires

0

Buts marqués

2
Match à plus de 2,5 buts
0/2
Les deux équipes ont marqué
0/2

Norvège - Angleterre : actualités des équipes

En savoir plus

  • Comment acheter des billets pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 : dates de mise en vente, tarifs, tarification dynamique et plus encore
  • Comment obtenir des billets pour la finale de la Coupe du monde de la FIFA 2026 : tarifs au MetLife Stadium, informations et plus encore
  • Guide sur la tarification dynamique des billets pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 : qu’est-ce que la tarification dynamique ?
  • Quels sont les billets les moins chers pour la Coupe du monde ?

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google