Comment obtenir des billets pour le match NBA entre les New York Knicks et les Philadelphia 76ers : playoffs, tarifs et plus encore

Les New York Knicks et les Philadelphia 76ers s’apprêtent à s’affronter dans un choc au sommet,lundi 4 mai 2026 au Madison Square Garden, pour le coup d’envoi des demi-finales de la Conférence Est.
Ce duel met aux prises deux des rivaux les plus emblématiques de la ligue sous les projecteurs. Les Knicks, têtesde série n°3, ont validé leur billet après une série physique en six matchs face aux Hawks, tandis que les 76ers, n°7, arrivent avec l’élan d’un retournement de situation historique. Menés 3-1 au premier tour, les Philadelphiens ont renversé les Celtics, n°2, au terme d’une épuisante rencontre décisive, portés par un Joel Embiid des grands soirs.
GOAL vous propose un guide complet pour obtenir des billets pour cette série à enjeux élevés à « The Mecca » et au-delà.
Combien coûtent les billets pour les playoffs Knicks vs 76ers ?
Alors que la série débute à Manhattan, les tarifs atteignent des sommets dignes de la « Mecque ». La demande pour un match du deuxième tour au Madison Square Garden est actuellement la plus forte de la ligue.
- Match 1 (New York) : Sur les plateformes de revente TickPick et SeatGeek, les premiers prix s’établissent autour de 422 $. Comptez entre 850 $ et 1 400 $ pour des places de catégorie intermédiaire au niveau 100.
- Pour la rencontre de mercredi soir (Match 2, New York), les places les moins chères ont déjà grimpé et se négocient à partir de 504 $.
- Match 3 (Philadelphie) : Alors que la série se déplace à la Xfinity Mobile Arena, les places les moins chères sont légèrement plus abordables, à partir d’environ 279 $.
- Côté parquets : les places premium sur le bord du terrain au MSG pour le Match 1 s’envolent, certaines options « VIP Row 1 » atteignant jusqu’à 14 000 $.
Les facteurs qui influencent ces tarifs sont les suivants :
- Le facteur Embiid : De retour après une appendicectomie d’urgence durant la série contre Boston, Joel Embiid semble avoir retrouvé son niveau de MVP. Sa disponibilité et la dynamique des 76ers, auteurs d’un « reverse sweep » face aux Celtics, ont propulsé la rencontre sur le devant de la scène nationale.
- La fièvre du titre chez les Knicks : menés par Jalen Brunson et Karl-Anthony Towns, les Knicks ont leurs meilleures chances de remporter le titre depuis des décennies. La conviction que cette année pourrait être « l'année » a rendu les disponibilités au MSG extrêmement limitées.
Prix des places pour le premier tour des playoffs NBA 2025/26 (match 1, deuxième tour)
Équipe
Arène
Prix d’entrée
New York Knicks
Madison Square Garden
À partir de 422 $
OKC Thunder
Paycom Center
210 $+
San Antonio Spurs
Frost Bank Center
à partir de 165 $
Philadelphia 76ers
Xfinity Mobile Arena
279 $+ (Match 3)