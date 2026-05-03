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Tyrell Feaster

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Comment obtenir des billets pour le match NBA entre les New York Knicks et les Philadelphia 76ers : playoffs, tarifs et plus encore

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Tout ce qu’il faut savoir sur les prix des billets pour le match Knicks - 76ers, les lieux d’achat et autres informations utiles.

Les New York Knicks et les Philadelphia 76ers s’apprêtent à s’affronter dans un choc au sommet,lundi 4 mai 2026 au Madison Square Garden, pour le coup d’envoi des demi-finales de la Conférence Est.

Ce duel met aux prises deux des rivaux les plus emblématiques de la ligue sous les projecteurs. Les Knicks, têtesde série n°3, ont validé leur billet après une série physique en six matchs face aux Hawks, tandis que les 76ers, n°7, arrivent avec l’élan d’un retournement de situation historique. Menés 3-1 au premier tour, les Philadelphiens ont renversé les Celtics, n°2, au terme d’une épuisante rencontre décisive, portés par un Joel Embiid des grands soirs.

GOAL vous propose un guide complet pour obtenir des billets pour cette série à enjeux élevés à « The Mecca » et au-delà.

Combien coûtent les billets pour les playoffs Knicks vs 76ers ?

Alors que la série débute à Manhattan, les tarifs atteignent des sommets dignes de la « Mecque ». La demande pour un match du deuxième tour au Madison Square Garden est actuellement la plus forte de la ligue.

  • Match 1 (New York) : Sur les plateformes de revente TickPick et SeatGeek, les premiers prix s’établissent autour de 422 $. Comptez entre 850 $ et 1 400 $ pour des places de catégorie intermédiaire au niveau 100.
  • Pour la rencontre de mercredi soir (Match 2, New York), les places les moins chères ont déjà grimpé et se négocient à partir de 504 $.
  • Match 3 (Philadelphie) : Alors que la série se déplace à la Xfinity Mobile Arena, les places les moins chères sont légèrement plus abordables, à partir d’environ 279 $.
  • Côté parquets : les places premium sur le bord du terrain au MSG pour le Match 1 s’envolent, certaines options « VIP Row 1 » atteignant jusqu’à 14 000 $.

Les facteurs qui influencent ces tarifs sont les suivants :

  • Le facteur Embiid : De retour après une appendicectomie d’urgence durant la série contre Boston, Joel Embiid semble avoir retrouvé son niveau de MVP. Sa disponibilité et la dynamique des 76ers, auteurs d’un « reverse sweep » face aux Celtics, ont propulsé la rencontre sur le devant de la scène nationale.
  • La fièvre du titre chez les Knicks : menés par Jalen Brunson et Karl-Anthony Towns, les Knicks ont leurs meilleures chances de remporter le titre depuis des décennies. La conviction que cette année pourrait être « l'année » a rendu les disponibilités au MSG extrêmement limitées.


Prix des places pour le premier tour des playoffs NBA 2025/26 (match 1, deuxième tour)

Équipe

Arène

Prix d’entrée

New York Knicks

Madison Square Garden

À partir de 422 $

OKC Thunder

Paycom Center

210 $+

San Antonio Spurs

Frost Bank Center

à partir de 165 $

Philadelphia 76ers

Xfinity Mobile Arena

279 $+ (Match 3)


Heure du coup d’envoi du match New York Knicks – Philadelphia 76ers


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NBA Playoffs
Madison Square Garden

Actualités des équipes et compositions

Formations

New York KnicksNYK
-Forme

  • Atlanta Hawks

    89

    -

    140

    New York Knicks

    V

  • New York Knicks

    126

    -

    97

    Atlanta Hawks

    V

  • Atlanta Hawks

    98

    -

    114

    New York Knicks

    V

  • Atlanta Hawks

    109

    -

    108

    New York Knicks

    D

  • New York Knicks

    106

    -

    107

    Atlanta Hawks

    D

Philadelphia 76ersPHI
-Forme

  • Boston Celtics

    100

    -

    109

    Philadelphia 76ers

    V

  • Philadelphia 76ers

    106

    -

    93

    Boston Celtics

    V

  • Boston Celtics

    97

    -

    113

    Philadelphia 76ers

    V

  • Philadelphia 76ers

    96

    -

    128

    Boston Celtics

    D

  • Philadelphia 76ers

    100

    -

    108

    Boston Celtics

    D

Bilan des confrontations directes

New York KnicksNYK

Derniers matches

Philadelphia 76ersPHI

3

Victoires

2

Victoires

  • Philadelphia 76ers

    89

    -

    138

    New York Knicks

  • Philadelphia 76ers

    109

    -

    112

    New York Knicks

  • New York Knicks

    119

    -

    130

    Philadelphia 76ers

  • New York Knicks

    107

    -

    116

    Philadelphia 76ers

  • Philadelphia 76ers

    104

    -

    113

    New York Knicks

589

Points obtenus

548