Comment obtenir des billets pour le match NBA entre les New York Knicks et les Philadelphia 76ers : playoffs, tarifs et plus encore

Les New York Knicks et les Philadelphia 76ers s’apprêtent à s’affronter dans un choc au sommet,lundi 4 mai 2026 au Madison Square Garden, pour le coup d’envoi des demi-finales de la Conférence Est.

Ce duel met aux prises deux des rivaux les plus emblématiques de la ligue sous les projecteurs. Les Knicks, têtesde série n°3, ont validé leur billet après une série physique en six matchs face aux Hawks, tandis que les 76ers, n°7, arrivent avec l’élan d’un retournement de situation historique. Menés 3-1 au premier tour, les Philadelphiens ont renversé les Celtics, n°2, au terme d’une épuisante rencontre décisive, portés par un Joel Embiid des grands soirs.

GOAL vous propose un guide complet pour obtenir des billets pour cette série à enjeux élevés à « The Mecca » et au-delà.

Combien coûtent les billets pour les playoffs Knicks vs 76ers ?

Alors que la série débute à Manhattan, les tarifs atteignent des sommets dignes de la « Mecque ». La demande pour un match du deuxième tour au Madison Square Garden est actuellement la plus forte de la ligue.

Match 1 (New York) : Sur les plateformes de revente TickPick et SeatGeek, les premiers prix s’établissent autour de 422 $. Comptez entre 850 $ et 1 400 $ pour des places de catégorie intermédiaire au niveau 100.

Pour la rencontre de mercredi soir (Match 2 , New York) , les places les moins chères ont déjà grimpé et se négocient à partir de 504 $.

Match 3 (Philadelphie) : Alors que la série se déplace à la Xfinity Mobile Arena , les places les moins chères sont légèrement plus abordables, à partir d’environ 279 $.

Côté parquets : les places premium sur le bord du terrain au MSG pour le Match 1 s’envolent, certaines options « VIP Row 1 » atteignant jusqu’à 14 000 $.

Les facteurs qui influencent ces tarifs sont les suivants :

Le facteur Embiid : De retour après une appendicectomie d’urgence durant la série contre Boston, Joel Embiid semble avoir retrouvé son niveau de MVP. Sa disponibilité et la dynamique des 76ers, auteurs d’un « reverse sweep » face aux Celtics, ont propulsé la rencontre sur le devant de la scène nationale.

La fièvre du titre chez les Knicks : menés par Jalen Brunson et Karl-Anthony Towns , les Knicks ont leurs meilleures chances de remporter le titre depuis des décennies. La conviction que cette année pourrait être « l'année » a rendu les disponibilités au MSG extrêmement limitées.





Prix des places pour le premier tour des playoffs NBA 2025/26 (match 1, deuxième tour)

Équipe Arène Prix d’entrée New York Knicks Madison Square Garden À partir de 422 $ OKC Thunder Paycom Center 210 $+ San Antonio Spurs Frost Bank Center à partir de 165 $ Philadelphia 76ers Xfinity Mobile Arena 279 $+ (Match 3)





Heure du coup d’envoi du match New York Knicks – Philadelphia 76ers





NBA Playoffs Madison Square Garden

Actualités des équipes et compositions

Formations

NYK - Forme Tout Atlanta Hawks 89 - 140 New York Knicks V

New York Knicks 126 - 97 Atlanta Hawks V

Atlanta Hawks 98 - 114 New York Knicks V

Atlanta Hawks 109 - 108 New York Knicks D

New York Knicks 106 - 107 Atlanta Hawks D PHI - Forme Tout Boston Celtics 100 - 109 Philadelphia 76ers V

Philadelphia 76ers 106 - 93 Boston Celtics V

Boston Celtics 97 - 113 Philadelphia 76ers V

Philadelphia 76ers 96 - 128 Boston Celtics D

Philadelphia 76ers 100 - 108 Boston Celtics D

Bilan des confrontations directes