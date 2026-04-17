Les Lakers deLos Angeles reçoivent les Rockets de Houston à Los Angeles le samedi 18 avril, pour un match de premier tour de la Conférence Ouest qui s’annonce spectaculaire, avec notamment l’affrontement tant attendu entre LeBron James et Kevin Durant.

Alors que les playoffs de la NBA 2026 débutent officiellement ce week-end, cette confrontation entre la tête de série n° 4 et la tête de série n° 5 oppose la franchise la plus légendaire de la ligue à une équipe de Houston en pleine ascension, enfin de retour dans la course au titre.

Les Lakers ont sécurisé la 4e place avec un bilan de 53 victoires pour 29 défaites, s’appuyant sur l’expérience de leurs vétérans pour obtenir l’avantage du terrain lors de la dernière semaine de la saison régulière. Houston a conclu à seulement une victoire derrière, avec 52 victoires pour 30 défaites, prenant ainsi la 5e place et évitant le tournoi de barrage, ce qui promet un duel explosif entre la Californie et le Texas.

GOAL vous indique où vous procurer des places et à quels tarifs elles se négocient actuellement sur le marché secondaire.

Combien coûtent les billets pour ce match des playoffs entre les Lakers et les Rockets ?

Sans surprise, les tarifs sont bien plus élevés que la moyenne de la saison régulière, les Lakers bénéficiant d’une base de fans mondiale et les Rockets d’une forte attente en playoffs.

Les tarifs fluctuent selon la ville et la capacité de la salle.

À la Crypto.com Arena de Los Angeles, le prix moyen du match 1 atteint actuellement environ 122 $, même si certaines annonces sur le marché secondaire proposent des places en coins des tribunes supérieures dès 89 $.

Les places les moins chères pour le match n° 3 au Toyota Center deHouston sont actuellement en hausse, avec des tarifs démarrant à 137 $.

Plusieurs facteurs expliquent ces tarifs :

Catégorie de places : les sièges situés tout en haut du niveau 300 sont les plus abordables, tandis que les places sur le bord du terrain pour le Match 1 à Los Angeles dépassent actuellement les 5 000 $ sur les plateformes de revente.

Dynamique de la série : si la série se prolonge jusqu’aux matchs 5 ou 7 à Los Angeles, la valeur de revente pourrait grimper de 40 à 60 %.

La demande du marché : les places pour les Lakers sont toujours très recherchées et la saison à 52 victoires de Houston a redonné de l’élan à une fanbase qui n’a pas vu de match de playoffs à domicile depuis des années, créant une forte demande sur les deux marchés.

Lieux des playoffs NBA 2025/26 par prix des billets

Équipe Arène Match 1 – Fourchette de prix des billets New York Knicks Madison Square Garden 280 $ - 950 $+ Denver Nuggets Ball Arena 93 $ – 650 $+ L.A. Lakers Crypto.com Arena 215 $ – 800 $+ Minnesota Timberwolves Target Center 181 $ – 720 $+ Oklahoma City Thunder Paycom Center 110 $ – 540 $+ Boston Celtics TD Garden 195 $ – 850 $+

Heure du coup d’envoi du match LA Lakers contre Houston Rockets

NBA Playoffs Crypto.com Arena

Actualités des équipes et compositions

LA Lakers vs Houston Rockets compositions LAL - Équipe de départ Remplaçants HOU - Équipe de départ Remplaçants

Composition

LAL - Forme Tout LA Lakers 131 - 107 Utah Jazz V

LA Lakers 101 - 73 Phoenix Suns V

Golden State Warriors 103 - 119 LA Lakers V

LA Lakers 87 - 123 Oklahoma City Thunder D

Dallas Mavericks 134 - 128 LA Lakers D HOU - Forme Tout Houston Rockets 132 - 101 Memphis Grizzlies V

Houston Rockets 132 - 136 Minnesota Timberwolves D

Houston Rockets 113 - 102 Philadelphia 76ers V

Phoenix Suns 105 - 119 Houston Rockets V

Golden State Warriors 116 - 117 Houston Rockets V



