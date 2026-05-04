Comment obtenir des billets pour le match NBA entre les Lakers de Los Angeles et le Thunder d'Oklahoma City : phases finales, tarifs et plus encore

Les demi-finales de la Conférence Ouest s’ouvrent mardi 5 mai 2026 au Paycom Center : la tête de série n°1, Oklahoma City Thunder, reçoit le n°4, Los Angeles Lakers, pour le Game 1.
Ce duel entre la tête de série n° 1 et la n° 4 oppose l’équipe la plus dominante de la saison régulière à des Lakers expérimentés. Les Thunder abordent ce deuxième tour après avoir balayé les Phoenix Suns, tandis que les Lakers ont dû lutter pour éliminer les Houston Rockets en six matchs. Malgré leur effectif étoilé, les Californiens sont prévenus : Oklahoma City a dominé la saison régulière 4-0, avec une moyenne de 29 points d’écart.
GOAL vous indique comment obtenir vos places pour le Match 1 et les rencontres suivantes, ainsi que les tarifs actuels sur le marché pour ce choc de titans.
Combien coûtent les billets pour les playoffs Lakers-Thunder ?
Si le marché d’Oklahoma City est habituellement plus abordable que celui de Los Angeles, l’affiche « Thunder – Lakers » a fait flamber les tarifs à un niveau record pour la saison.
- Match 1 (Oklahoma City) : sur les plateformes de revente comme SeatGeek et Ticketmaster, les premiers prix oscillent autour de 159–188 $. En tribune haute, les sièges centraux sont proposés entre 205 et 280 $.
- En tribune inférieure, les places près de la ligne de fond et dans les coins se négocient en moyenne entre 470 et 750 dollars.
- Pour leMatch 3 à Los Angeles (Crypto.com Arena, samedi 9 mai), les premiers prix sont encore plus élevés, à partir de 181 $.
- Côté parquet : les places premium sur le bord du terrain pour le Match 1 à OKC dépassent 3 200 $, et certaines options VIP en bordure de terrain peuvent même atteindre 11 400 $.
Les principaux facteurs d’évolution des tarifs sont les suivants :
- L’incertitude autour de « Luka » : la star des Lakers, Luka Dončić, devrait manquer le début de la série en raison d’une élongation de grade 2 au tendon d’Achille. Toute annonce de retour en cours de série provoquerait probablement une flambée des prix pour les matchs 3 et 4 à L.A.
- La domination d’OKC : grands favoris après leur balayage historique des Lakers en saison régulière, les Thunder pourraient confirmer leur statut de jeune équipe redoutable, portée par SGA et Chet Holmgren, face à LeBron James et les siens.
Lieux des playoffs NBA 2025/26 classés par prix des billets d’entrée (actuel)
Équipe
Arène
Prochain match
Prix d’entrée
New York Knicks
Madison Square Garden
Match 1 (ce soir)
À partir de 422 $.
OKC Thunder
Paycom Center
Match 1 (mardi)
159 $+
San Antonio Spurs
Frost Bank Center
Match 1 (ce soir)
à partir de 153 $
76ers de Philadelphie
Xfinity Mobile Arena
Match 3 (vendredi)
279 $+
Minnesota Timberwolves
Target Center
Match 3 (vendredi)
112 $+