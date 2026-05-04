Comment obtenir des billets pour le match NBA entre les Lakers de Los Angeles et le Thunder d'Oklahoma City : phases finales, tarifs et plus encore

Les demi-finales de la Conférence Ouest s’ouvrent mardi 5 mai 2026 au Paycom Center : la tête de série n°1, Oklahoma City Thunder, reçoit le n°4, Los Angeles Lakers, pour le Game 1.

Ce duel entre la tête de série n° 1 et la n° 4 oppose l’équipe la plus dominante de la saison régulière à des Lakers expérimentés. Les Thunder abordent ce deuxième tour après avoir balayé les Phoenix Suns, tandis que les Lakers ont dû lutter pour éliminer les Houston Rockets en six matchs. Malgré leur effectif étoilé, les Californiens sont prévenus : Oklahoma City a dominé la saison régulière 4-0, avec une moyenne de 29 points d’écart.

GOAL vous indique comment obtenir vos places pour le Match 1 et les rencontres suivantes, ainsi que les tarifs actuels sur le marché pour ce choc de titans.









Combien coûtent les billets pour les playoffs Lakers-Thunder ?

Si le marché d’Oklahoma City est habituellement plus abordable que celui de Los Angeles, l’affiche « Thunder – Lakers » a fait flamber les tarifs à un niveau record pour la saison.

Match 1 (Oklahoma City) : sur les plateformes de revente comme SeatGeek et Ticketmaster, les premiers prix oscillent autour de 159–188 $. En tribune haute, les sièges centraux sont proposés entre 205 et 280 $.

En tribune inférieure, les places près de la ligne de fond et dans les coins se négocient en moyenne entre 470 et 750 dollars .

Pour le Match 3 à Los Angeles ( Crypto.com Arena, samedi 9 mai ) , les premiers prix sont encore plus élevés, à partir de 181 $.

Côté parquet : les places premium sur le bord du terrain pour le Match 1 à OKC dépassent 3 200 $ , et certaines options VIP en bordure de terrain peuvent même atteindre 11 400 $.

Les principaux facteurs d’évolution des tarifs sont les suivants :

L’incertitude autour de « Luka » : la star des Lakers , Luka Dončić, devrait manquer le début de la série en raison d’une élongation de grade 2 au tendon d’Achille. Toute annonce de retour en cours de série provoquerait probablement une flambée des prix pour les matchs 3 et 4 à L.A.

La domination d’OKC : grands favoris après leur balayage historique des Lakers en saison régulière, les Thunder pourraient confirmer leur statut de jeune équipe redoutable, portée par SGA et Chet Holmgren, face à LeBron James et les siens.









Lieux des playoffs NBA 2025/26 classés par prix des billets d’entrée (actuel)

Équipe Arène Prochain match Prix d’entrée New York Knicks Madison Square Garden Match 1 (ce soir) À partir de 422 $. OKC Thunder Paycom Center Match 1 (mardi) 159 $+ San Antonio Spurs Frost Bank Center Match 1 (ce soir) à partir de 153 $ 76ers de Philadelphie Xfinity Mobile Arena Match 3 (vendredi) 279 $+ Minnesota Timberwolves Target Center Match 3 (vendredi) 112 $+





Heure du coup d’envoi du match LA Lakers – Oklahoma City Thunder





NBA Playoffs Paycom Center

Actualités des équipes et compositions

Bilan des confrontations directes

OKC - Forme Tout Phoenix Suns 122 - 131 Oklahoma City Thunder V

Phoenix Suns 109 - 121 Oklahoma City Thunder V

Oklahoma City Thunder 120 - 107 Phoenix Suns V

Oklahoma City Thunder 119 - 84 Phoenix Suns V

Oklahoma City Thunder 103 - 135 Phoenix Suns D LAL - Forme Tout Houston Rockets 78 - 98 LA Lakers V

LA Lakers 93 - 99 Houston Rockets D

Houston Rockets 115 - 96 LA Lakers D

Houston Rockets 108 - 112 LA Lakers V

LA Lakers 101 - 94 Houston Rockets V

Bilan des confrontations directes