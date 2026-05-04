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Comment obtenir des billets pour le match NBA entre les Lakers de Los Angeles et le Thunder d'Oklahoma City : phases finales, tarifs et plus encore

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Comment suivre la rencontre de NBA entre les Lakers de Los Angeles et les Thunder d’Oklahoma City, avec l’heure du tip-off et les dernières news des deux franchises.

Les demi-finales de la Conférence Ouest s’ouvrent mardi 5 mai 2026 au Paycom Center : la tête de série n°1, Oklahoma City Thunder, reçoit le n°4, Los Angeles Lakers, pour le Game 1.

Ce duel entre la tête de série n° 1 et la n° 4 oppose l’équipe la plus dominante de la saison régulière à des Lakers expérimentés. Les Thunder abordent ce deuxième tour après avoir balayé les Phoenix Suns, tandis que les Lakers ont dû lutter pour éliminer les Houston Rockets en six matchs. Malgré leur effectif étoilé, les Californiens sont prévenus : Oklahoma City a dominé la saison régulière 4-0, avec une moyenne de 29 points d’écart.

GOAL vous indique comment obtenir vos places pour le Match 1 et les rencontres suivantes, ainsi que les tarifs actuels sur le marché pour ce choc de titans.



Combien coûtent les billets pour les playoffs Lakers-Thunder ?

Si le marché d’Oklahoma City est habituellement plus abordable que celui de Los Angeles, l’affiche « Thunder – Lakers » a fait flamber les tarifs à un niveau record pour la saison.

  • Match 1 (Oklahoma City) : sur les plateformes de revente comme SeatGeek et Ticketmaster, les premiers prix oscillent autour de 159–188 $. En tribune haute, les sièges centraux sont proposés entre 205 et 280 $.
  • En tribune inférieure, les places près de la ligne de fond et dans les coins se négocient en moyenne entre 470 et 750 dollars.
  • Pour leMatch 3 à Los Angeles (Crypto.com Arena, samedi 9 mai), les premiers prix sont encore plus élevés, à partir de 181 $.
  • Côté parquet : les places premium sur le bord du terrain pour le Match 1 à OKC dépassent 3 200 $, et certaines options VIP en bordure de terrain peuvent même atteindre 11 400 $.

Les principaux facteurs d’évolution des tarifs sont les suivants :

  • L’incertitude autour de « Luka » : la star des Lakers, Luka Dončić, devrait manquer le début de la série en raison d’une élongation de grade 2 au tendon d’Achille. Toute annonce de retour en cours de série provoquerait probablement une flambée des prix pour les matchs 3 et 4 à L.A.
  • La domination d’OKC : grands favoris après leur balayage historique des Lakers en saison régulière, les Thunder pourraient confirmer leur statut de jeune équipe redoutable, portée par SGA et Chet Holmgren, face à LeBron James et les siens.



Lieux des playoffs NBA 2025/26 classés par prix des billets d’entrée (actuel)

Équipe

Arène

Prochain match

Prix d’entrée

New York Knicks

Madison Square Garden

Match 1 (ce soir)

À partir de 422 $.

OKC Thunder

Paycom Center

Match 1 (mardi)

159 $+

San Antonio Spurs

Frost Bank Center

Match 1 (ce soir)

à partir de 153 $

76ers de Philadelphie

Xfinity Mobile Arena

Match 3 (vendredi)

279 $+

Minnesota Timberwolves

Target Center

Match 3 (vendredi)

112 $+


Heure du coup d’envoi du match LA Lakers – Oklahoma City Thunder


NBA
NBA Playoffs
Paycom Center

Actualités des équipes et compositions

Bilan des confrontations directes

Oklahoma City ThunderOKC
-Forme

  • Phoenix Suns

    122

    -

    131

    Oklahoma City Thunder

    V

  • Phoenix Suns

    109

    -

    121

    Oklahoma City Thunder

    V

  • Oklahoma City Thunder

    120

    -

    107

    Phoenix Suns

    V

  • Oklahoma City Thunder

    119

    -

    84

    Phoenix Suns

    V

  • Oklahoma City Thunder

    103

    -

    135

    Phoenix Suns

    D

LA LakersLAL
-Forme

  • Houston Rockets

    78

    -

    98

    LA Lakers

    V

  • LA Lakers

    93

    -

    99

    Houston Rockets

    D

  • Houston Rockets

    115

    -

    96

    LA Lakers

    D

  • Houston Rockets

    108

    -

    112

    LA Lakers

    V

  • LA Lakers

    101

    -

    94

    Houston Rockets

    V

Bilan des confrontations directes

Oklahoma City ThunderOKC

Derniers matches

LA LakersLAL

5

Victoires

0

  • LA Lakers

    87

    -

    123

    Oklahoma City Thunder

  • Oklahoma City Thunder

    139

    -

    96

    LA Lakers

  • LA Lakers

    110

    -

    119

    Oklahoma City Thunder

  • Oklahoma City Thunder

    121

    -

    92

    LA Lakers

  • Oklahoma City Thunder

    136

    -

    120

    LA Lakers

638

Points obtenus

505
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