Manchester City accueille Arsenal à l’Etihad Stadium de Manchester le dimanche 19 avril, dans un match qui s’annonce décisif pour le titre de Premier League.

Manchester City occupe actuellement la 2e place de la Premier League, tandis qu’Arsenal est en tête avec neuf points d’avance, même si les Citizens ont un match en retard qui pourrait réduire l’écart.

GOAL vous indique où les acheter et à quel prix.

Quand a lieu la rencontre Manchester City - Arsenal en Premier League ?

Premier League - Premier League Etihad Stadium

Comment acheter vos places pour Manchester City-Arsenal en Premier League ?

Plusieurs options de billetterie sont proposées pour les matchs de Premier League : billets unitaires, abonnements saisonniers ou formules hospitalité, disponibles sur le portail officiel du club.

Les clubs britanniques appliquent généralement un processus de vente en trois phases :

La priorité sera donnée en premier lieu aux abonnés. Ensuite, les abonnés ayant déjà assisté à des matchs à domicile seront prioritaires, selon leur nombre de points de fidélité. Enfin, le grand public pourra se procurer des places lors de la vente générale.

Pour les places de dernière minute, les fans se tournent souvent vers des plateformes de revente telles que StubHub.

Que attendre de ce Manchester City – Arsenal ?

À quelques journées de la fin de la saison 2025/26, ce duel est présenté comme celui qui pourrait attribuer le trophée de la Premier League.

Les Gunners ont mené la danse une bonne partie de la saison, mais le Manchester City de Pep Guardiola a retrouvé son habituelle forme de fin de parcours. Bien que les Citizens pointent actuellement derrière leurs rivaux au classement, ils abordent ce choc avec un important capital confiance, forts de leur victoire 2-0 à Wembley le 22 mars, qui leur a permis de soulever la Coupe EFL.

Leur première confrontation en championnat, le 21 septembre, s’était conclue par un match nul palpitant (1-1) à l’Emirates Stadium, preuve qu’aucune des deux équipes n’était disposée à céder la moindre avance. La solidité défensive d’Arsenal, orchestrée par Jurrien Timber, va être mise à rude épreuve par l’implacable Erling Haaland, toujours en lice pour le Soulier d’or. De leur côté, les milieux de terrain mancuniens devront contenir le redoutable Gabriel Martinelli, dont l’égalisation à la 93^e minute lors du match aller figure déjà parmi les temps forts de la saison.

Combien coûtent les billets pour le match Manchester City - Arsenal en Premier League ?

Le prix des places varie considérablement : la plupart des clubs pratiquent des tarifs dégressifs selon l’âge (adultes, juniors, étudiants, seniors), même si ces grilles diffèrent d’une équipe à l’autre.

L’emplacement des sièges et la tribune influencent fortement le tarif, les places offrant la meilleure vue étant logiquement plus onéreuses. Certains clubs classent aussi les rencontres par catégorie : les affiches de prestige contre des adversaires de renom sont alors placées en catégorie supérieure, avec une majoration correspondante.

La Premier League a plafonné le tarif des places en parcage visiteur à 30 £ ; une option économique à étudier pour les supporters souhaitant suivre leur équipe en déplacement.

Actualités des équipes et compositions

Manchester City vs Arsenal Équipes probables Équipe probable Remplaçants Entraineur P. Guardiola Équipe probable Remplaçants Entraineur M. Arteta

Conditions de forme

Face-à-face

Classement

Clubs de Premier League 2025/26 classés par prix des billets

Club Stade Fourchette de prix des billets (entrée générale adulte) Fourchette de prix des abonnements Billets Arsenal Emirates Stadium 31,50 £ – 141,00 £ 1 073 £ - 2 050 £ Informations sur les billets Aston Villa Villa Park 44,50 £ - 92,00 £ 640 £ – 944 £ Informations billetterie Bournemouth Vitality Stadium 33,00 £ – 56,00 £ 633 £ – 875 £ Informations billetterie Brentford Gtech Community Stadium 40,00 £ – 65,00 £ 495 £ – 598 £ Informations billetterie Brighton & Hove Albion Stade American Express Community 34,00 £ – 78,00 £ 595 £ – 860 £ Informations billetterie Burnley Turf Moor 50,00 £ – 75,00 £ 455 £ – 500 £ Informations sur les billets Chelsea Stamford Bridge 48,00 £ – 58,00 £ 595 £ – 940 £ Informations sur les billets Crystal Palace Selhurst Park 48,00 £ - 58,00 £ 545 £ – 895 £ Informations billetterie Everton Goodison Park 55,00 £ 515 £ – 690 £ Informations sur les billets Fulham Craven Cottage 35,00 £ – 105,00 £ 455 £ – 3 000 £ Informations sur les billets Leeds United Elland Road 33,00 £ – 56,00 £ 420 £ – à confirmer Informations billetterie Liverpool Anfield 9,00 £ – 61,00 £ 699 £ – 886 £ Informations sur les billets Manchester City Etihad Stadium 58,00 £ – 75,00 £ 385 £ – 1 030 £ Informations sur les billets Manchester United Old Trafford 36,00 £ – 58,00 £ 559 £ – 950 £ Informations billetterie Newcastle United St James’ Park 50,00 £ – 58,00 £ 417 £ – 811 £ Informations sur les billets Nottingham Forest City Ground 45,00 £ - 60,00 £ 465 £ – 660 £ Informations billetterie Sunderland Stade of Light 33,00 £ – 56,00 £ 390 £ – 720 £ Informations billetterie Tottenham Hotspur Stade de Tottenham Hotspur 48,00 £ – 109,00 £ 807 £ – 2 015 £ Informations billetterie West Ham United Stade de Londres 30,00 £ – 120,00 £ 310 £ – 1 620 £ Informations sur les billets Wolverhampton Wanderers Molineux 26,50 £ - 71,00 £ 525 £ – 833 £ Informations sur les billets

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