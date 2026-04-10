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Comment obtenir des billets pour le match Manchester City - Arsenal : tarifs de la Premier League, informations sur la rencontre du 19 avril, heure du coup d’envoi et plus encore

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Comment acheter des billets pour le match de Premier League entre Manchester City et Arsenal, ainsi que toutes les informations utiles sur la rencontre.

Manchester City accueille Arsenal à l’Etihad Stadium de Manchester le dimanche 19 avril, dans un match qui s’annonce décisif pour le titre de Premier League.

Manchester City occupe actuellement la 2e place de la Premier League, tandis qu’Arsenal est en tête avec neuf points d’avance, même si les Citizens ont un match en retard qui pourrait réduire l’écart.

GOAL vous indique où les acheter et à quel prix.

Man City vs Arsenal, 19 avril– Réserver des billets

Quand a lieu la rencontre Manchester City - Arsenal en Premier League ?

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Etihad Stadium

Comment acheter vos places pour Manchester City-Arsenal en Premier League ?

Plusieurs options de billetterie sont proposées pour les matchs de Premier League : billets unitaires, abonnements saisonniers ou formules hospitalité, disponibles sur le portail officiel du club.

Les clubs britanniques appliquent généralement un processus de vente en trois phases :

  1. La priorité sera donnée en premier lieu aux abonnés.
  2. Ensuite, les abonnés ayant déjà assisté à des matchs à domicile seront prioritaires, selon leur nombre de points de fidélité.
  3. Enfin, le grand public pourra se procurer des places lors de la vente générale.

Pour les places de dernière minute, les fans se tournent souvent vers des plateformes de revente telles que StubHub.

Man City vs Arsenal, 19 avril: réservez vos places.

Que attendre de ce Manchester City – Arsenal ?

À quelques journées de la fin de la saison 2025/26, ce duel est présenté comme celui qui pourrait attribuer le trophée de la Premier League. 

Les Gunners ont mené la danse une bonne partie de la saison, mais le Manchester City de Pep Guardiola a retrouvé son habituelle forme de fin de parcours. Bien que les Citizens pointent actuellement derrière leurs rivaux au classement, ils abordent ce choc avec un important capital confiance, forts de leur victoire 2-0 à Wembley le 22 mars, qui leur a permis de soulever la Coupe EFL.

Leur première confrontation en championnat, le 21 septembre, s’était conclue par un match nul palpitant (1-1) à l’Emirates Stadium, preuve qu’aucune des deux équipes n’était disposée à céder la moindre avance. La solidité défensive d’Arsenal, orchestrée par Jurrien Timber, va être mise à rude épreuve par l’implacable Erling Haaland, toujours en lice pour le Soulier d’or. De leur côté, les milieux de terrain mancuniens devront contenir le redoutable Gabriel Martinelli, dont l’égalisation à la 93^e minute lors du match aller figure déjà parmi les temps forts de la saison.

Combien coûtent les billets pour le match Manchester City - Arsenal en Premier League ?

Le prix des places varie considérablement : la plupart des clubs pratiquent des tarifs dégressifs selon l’âge (adultes, juniors, étudiants, seniors), même si ces grilles diffèrent d’une équipe à l’autre.

L’emplacement des sièges et la tribune influencent fortement le tarif, les places offrant la meilleure vue étant logiquement plus onéreuses. Certains clubs classent aussi les rencontres par catégorie : les affiches de prestige contre des adversaires de renom sont alors placées en catégorie supérieure, avec une majoration correspondante.

La Premier League a plafonné le tarif des places en parcage visiteur à 30 £ ; une option économique à étudier pour les supporters souhaitant suivre leur équipe en déplacement.

Actualités des équipes et compositions

Manchester City vs Arsenal Équipes probables

Équipe probable

Remplaçants

Entraineur

  • P. Guardiola

Équipe probable

Remplaçants

Entraineur

  • M. Arteta

Blessures et joueurs suspendus

Blessures et suspensions

Blessures et suspensions

Conditions de forme

MCI
-Forme

Buts marqués (encaissés)
8/6
Match à plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

ARS
-Forme

Buts marqués (encaissés)
6/4
Match à plus de 2,5 buts
1/5
Les deux équipes ont marqué
1/5

Face-à-face

MCI

Derniers matches

ARS

1

3

Nuls

1

6

Buts marqués

8
Match à plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

Classement

Clubs de Premier League 2025/26 classés par prix des billets

ClubStadeFourchette de prix des billets (entrée générale adulte)Fourchette de prix des abonnementsBillets
ArsenalEmirates Stadium31,50 £ – 141,00 £1 073 £ - 2 050 £Informations sur les billets
Aston VillaVilla Park44,50 £ - 92,00 £640 £ – 944 £Informations billetterie
BournemouthVitality Stadium33,00 £ – 56,00 £633 £ – 875 £Informations billetterie
BrentfordGtech Community Stadium40,00 £ – 65,00 £495 £ – 598 £Informations billetterie
Brighton & Hove AlbionStade American Express Community34,00 £ – 78,00 £595 £ – 860 £Informations billetterie
BurnleyTurf Moor50,00 £ – 75,00 £455 £ – 500 £Informations sur les billets
ChelseaStamford Bridge48,00 £ – 58,00 £595 £ – 940 £Informations sur les billets
Crystal PalaceSelhurst Park48,00 £ - 58,00 £545 £ – 895 £Informations billetterie
EvertonGoodison Park55,00 £515 £ – 690 £Informations sur les billets
FulhamCraven Cottage35,00 £ – 105,00 £455 £ – 3 000 £Informations sur les billets
Leeds UnitedElland Road33,00 £ – 56,00 £420 £ – à confirmerInformations billetterie
LiverpoolAnfield9,00 £ – 61,00 £699 £ – 886 £Informations sur les billets
Manchester CityEtihad Stadium58,00 £ – 75,00 £385 £ – 1 030 £Informations sur les billets
Manchester UnitedOld Trafford36,00 £ – 58,00 £559 £ – 950 £Informations billetterie
Newcastle UnitedSt James’ Park50,00 £ – 58,00 £417 £ – 811 £Informations sur les billets
Nottingham ForestCity Ground45,00 £ - 60,00 £465 £ – 660 £Informations billetterie
SunderlandStade of Light33,00 £ – 56,00 £390 £ – 720 £Informations billetterie
Tottenham HotspurStade de Tottenham Hotspur48,00 £ – 109,00 £807 £ – 2 015 £Informations billetterie
West Ham UnitedStade de Londres30,00 £ – 120,00 £310 £ – 1 620 £Informations sur les billets
Wolverhampton WanderersMolineux26,50 £ - 71,00 £525 £ – 833 £Informations sur les billets

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