Comment obtenir des billets pour le match Irak vs TBD des qualifications pour la Coupe du monde : prix, pronostics et plus encore

La course pour décrocher les dernières places pour la Coupe du monde 2026 atteint son apogée ce mois-ci. L'Irak affrontera la Bolivie ou le Suriname le 31 mars sur le sol mexicain, sachant qu'il ne lui manque plus qu'une victoire pour rejoindre la fête mondiale.

Huit équipes de la Confédération asiatique de football (AFC) ont déjà réservé leur place pour le grand événement estival en Amérique du Nord, et l'Irak espère encore devenir la neuvième. L'ancien sélectionneur australien Graham Arnold vise à mener les Lions de Mésopotamie à leur première Coupe du monde depuis 1986.

GOAL vous fournit toutes les informations essentielles dont vous avez besoin pour la finale des barrages de qualification pour la Coupe du monde impliquant l'Irak au Mexique, y compris où acheter vos billets et leur prix.

Quand aura lieu le match de qualification pour la Coupe du monde Irak vs TBD ?

Six places pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 sont encore à pourvoir, et deux d'entre elles seront attribuées aux équipes qui remporteront les barrages interconfédérations (IC) en mars prochain.

Le vainqueur du match Bolivie vs Suriname restera en Guadeloupe, où il affrontera l'Irak le 31 mars. Une victoire lui permettra de se qualifier pour la grande fête du football mondial.

Date Rencontre (heure locale) Lieu Billets Mardi 31 mars Irak vs Bolivie ou Suriname (21 h) Estadio BBVA (Guadalupe, Mexique) Billets

Quel est le calendrier des barrages interconfédérations pour la Coupe du Monde ?

Les vainqueurs de toutes les finales de barrage occuperont deux des six places restantes pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 qui se déroulera cet été. Les quatre autres places seront attribuées aux équipes qui se qualifieront lors des barrages de l'UEFA.

Date Rencontre (heure locale) Lieu Billets Jeudi 26 mars Chemin 2 S/F : Bolivie vs Suriname (17 h) Estadio BBVA (Guadalupe) Billets Jeudi 26 mars Chemin 1 S/F : Nouvelle-Calédonie vs Jamaïque (20 h) Estadio Akron (Zapopan) Billets Mardi 31 mars Chemin 2 Finale : Irak vs à confirmer (21 h) Estadio BBVA (Guadalupe) Billets Mardi 31 mars Finale du parcours 1 : RD Congo vs à confirmer (15 h) Estadio Akron (Zapopan) Billets

Comment acheter des billets pour le match Irak vs TBD des éliminatoires de la Coupe du monde

Les billets pour la finale des barrages de la voie 2 : Irak vs TBC, ont été mis en vente sur le site de la FIFA le 3 mars.

Pour acheter des billets officiels, vous devez vous rendre sur le portail de billetterie de la FIFA et créer un compte. Vous pouvez ensuite vous connecter à votre compte FIFA et vérifier la disponibilité des billets.

Si le portail de la FIFA est le moyen le plus sûr pour les supporters d'acheter des billets pour les matchs, ceux qui souhaitent assister à la finale du barrage Pathway 2 peuvent se tourner vers des sites secondaires tels que StubHub, qui leur offrent une chance de dernière minute d'obtenir des billets.

Billets pour le match de qualification à la Coupe du monde Irak vs TBD : combien coûtent-ils ?

Les catégories officielles de billets pour le match de qualification pour la Coupe du monde Irak vs TBC sont les suivantes :

Catégorie standard : places assises traditionnelles au prix standard

places assises traditionnelles au prix standard Zone de places accessibles : zone réservée aux personnes handicapées et à mobilité réduite

zone réservée aux personnes handicapées et à mobilité réduite Places debout uniquement : option de places debout proposée à un prix standard

option de places debout proposée à un prix standard Catégorie supporters : attribuée spécifiquement aux supporters des associations membres participantes (PMA) conformément aux critères et directives des PMA

Les billets de toutes les catégories ci-dessus étaient disponibles au prix de 300 MXN (environ 16 $).

N'oubliez pas de consulter régulièrement le site de la FIFA pour obtenir des informations supplémentaires, ainsi que les sites de revente secondaire tels que StubHub pour connaître la disponibilité actuelle des billets.

À quoi s'attendre lors du match de qualification pour la Coupe du monde Irak vs TBD

La quête de l'Irak pour une place à la Coupe du monde 2026 a commencé par une victoire 5-1 contre l'Indonésie à Bassorah en novembre 2023. Deux ans et dix-sept matchs plus tard, l'équipe affrontera les Émirats arabes unis pour une place dans les barrages interconfédérations de la Coupe du monde.

Ce fut une lutte titanesque en deux manches, l'Irak s'imposant après avoir marqué sur penalty à la 17e minute des prolongations, pour remporter la victoire 3-2 au score cumulé. L'équipe vise désormais à atteindre la terre promise qu'est la phase finale de la Coupe du monde pour la première fois en 40 ans.

De retour au Mexique en 1986, bien que l'Irak n'ait pas réussi à marquer le moindre point lors de la phase de groupes, il ne s'est pas déshonoré. Lors des matchs contre le Paraguay, la Belgique et le Mexique, les Lions de Mésopotamie n'ont perdu que d'un seul but à chaque fois.

L'Irak retourne au Mexique à la fin du mois, avec pour objectif de maintenir ses rêves de Coupe du monde. Il devra toutefois améliorer ses capacités offensives à l'extérieur s'il veut progresser, car il n'a pas réussi à marquer lors de ses cinq derniers matchs disputés hors du sol asiatique.

En ce qui concerne les buts, le sélectionneur irakien Graham Arnold, qui a mené l'Australie jusqu'aux huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022, espère qu'Aymen Hussein pourra maintenir son niveau devant le but. Le joueur de 30 ans, qui approche la barre des 100 sélections avec son pays, a marqué huit buts lors des qualifications de l'AFC pour la Coupe du monde.

Outre cette finale interconfédérationnelle, l'Estadio BBVA de Guadalupe accueillera également les quatre matchs suivants de la Coupe du monde de la FIFA 2026 cet été :

14 juin : vainqueur du parcours B de l'UEFA contre la Tunisie (20h)

20 juin : Tunisie vs Japon (22 h)

24 juin : Afrique du Sud vs Corée du Sud (19 h)

29 juin : R32 : vainqueur du groupe F contre deuxième du groupe C (19 h)

Quel est le format des barrages interconfédérations pour la Coupe du monde ?

Chaque confédération (à l'exception de l'UEFA, qui dispose de son propre système de barrages) a reçu une place pour les barrages de qualification à la Coupe du monde. Ces confédérations sont la CONCACAF, l'AFC, la CAF, la CONMEBOL et l'OFC. La CONCACAF a reçu une place supplémentaire, car ses nations sont les hôtes de la Coupe du monde.

Le tournoi de barrage se déroulera au Mexique et réunira six équipes, réparties en deux poules de trois équipes, les deux vainqueurs de chaque poule se qualifiant pour la Coupe du monde. Les équipes ont été réparties dans les poules en fonction du classement mondial masculin de la FIFA. Chaque poule comprend deux équipes non classées qui s'affrontent en demi-finale, le vainqueur se qualifiant pour la finale du barrage contre une équipe classée.

Les barrages se joueront en matchs à élimination directe en une seule manche. Si les scores sont à égalité à la fin du temps réglementaire, une prolongation sera jouée. Si les scores restent à égalité, une séance de tirs au but sera utilisée pour déterminer le vainqueur.