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Comment obtenir des billets pour le match France-Maroc : tarifs de la Coupe du monde, informations sur le quart de finale, ventes de dernière minute et plus encore

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La France et le Maroc se sont qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe du monde. Voici comment vous pouvez vous procurer vos billets.

Les Lions de l'Atlas ont dominé le Canada, coorganisateur de la Coupe du monde, 3-0 au Houston Stadium samedi, et visent une deuxième demi-finale d'affilée après leur quatrième place au Qatar il y a quatre ans.

Pour y parvenir, ils devront battre, jeudi 9 juillet, la France, double championne du monde, qui les avait éliminés en demi-finale en 2022.

Samedi, au Philadelphia Stadium, les Bleus ont dû s’employer pour venir à bout du Paraguay. Leur capitaine, Kylian Mbappé, a inscrit son septième but du tournoi sur penalty, offrant une victoire 1-0 et retrouvant la tête du classement du Soulier d’or.

Double championne du monde (1998, 2018), la France avait buté aux tirs au but face à l’Argentine en finale au Qatar et vise un nouveau sacre cet été.

GOAL vous guide à travers les dernières informations sur les billets de la Coupe du monde 2026, y compris comment obtenir des places pour France-Maroc et à quel prix.

Quand aura lieu le coup d’envoi du match France - Maroc de la Coupe du monde ?

Ce quart de finale très attendu se déroulera au Boston Stadium (Gillette Stadium).

Comment acheter des billets pour le match France-Maroc de la Coupe du monde ?

À ce jour, les principales loteries officielles de billets pour la Coupe du monde (notamment la prévente Visa, le tirage au sort anticipé et le tirage au sort aléatoire post-tirage) sont officiellement terminées.

Avec plus de 500 millions de demandes déjà traitées, le nombre de places encore disponibles en vente directe est désormais très limité.

Voici l’essentiel à retenir :

  • La phase de vente de dernière minute a débuté le 1er avril. Il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont vendus strictement selon le principe du « premier arrivé, premier servi », avec confirmation immédiate. C’est la dernière occasion d’acheter des billets officiels directement auprès de la FIFA.
  • La plateforme officielle de revente de la FIFA est également ouverte ; il s’agit désormais du principal site agréé où les supporters peuvent acheter ou vendre des billets vérifiés à des prix encadrés, à l’approche du tournoi.
  • Les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes de revente comme StubHub pour dénicher des places de dernière minute. Vérifiez toujours les conditions générales de vente du site sur lequel vous achetez vos billets.

Combien coûtent les billets pour le match France-Maroc de la Coupe du monde ?

La FIFA a mis en place une tarification variable pour le tournoi de 2026.

Les places pour la phase de groupes étaient proposées à partir de 60 $ (pour certaines catégories de supporters), tandis que les tarifs pour la finale ont atteint jusqu’à 6 730 $ – sans compter les marchés secondaires et la revente, où les prix grimpent encore plus haut.

Prix des billets pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 :

Dates

Phase / Catégorie

Fourchette de prix officielle

Fourchette estimée sur le marché secondaire

28 juin – 3 juillet

Seizièmes de finale (stades très prisés)

225 $ – 540 $

550 – 3 200 € (1 250 €)

28 juin – 3 juillet

Seizièmes de finale (stades standard)

225 $ – 540

400 – 2 800 € (1 134 €)

4–7 juillet

Huitièmes de finale

240 $ – 640

650 € – 4 200 € (1 518 €)

9-11 juillet

Quarts de finale

450 – 1 775 €

850 € – 5 500 € (2 348 €)

14–15 juillet

Demi-finales

930 $ – 3 295

1 500 $ – 9 500 $ (3 721 $)

18 juillet

Match pour la troisième place

250 $ – 800

500 $ – 3 500 $ (1 480 $)

19 juillet

Finale de la Coupe du monde de la FIFA (MetLife Stadium)

1 490 $ – 7 875 $

5 900 $ – 38 000 $+ (15 240 $)

Coupe du monde : France – Maroc : tout ce qu’il faut savoir

France – Maroc : forme des équipes

FRA

FRA - Forme

SEN
V3-1
IRQ
V3-0
NOR
V1-4
SWE
V3-0
PAR
V0-1
But marqué (encaissé)
14/2
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
MAR

MAR - Forme

BRÉ
N1-1
SCO
V0-1
HAI
V4-2
PAB
V1-1
CAN
V0-3
But marqué (encaissé)
10/4
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

France – Maroc : bilan des confrontations récentes

FRA

Derniers matches

MAR

2

Victoires

1

Nul

0

9

Buts marqués

3
Match à plus de 2,5 buts
2/3
Les deux équipes ont marqué
2/3

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