Les Lions de l'Atlas ont dominé le Canada, coorganisateur de la Coupe du monde, 3-0 au Houston Stadium samedi, et visent une deuxième demi-finale d'affilée après leur quatrième place au Qatar il y a quatre ans.
Pour y parvenir, ils devront battre, jeudi 9 juillet, la France, double championne du monde, qui les avait éliminés en demi-finale en 2022.
Samedi, au Philadelphia Stadium, les Bleus ont dû s’employer pour venir à bout du Paraguay. Leur capitaine, Kylian Mbappé, a inscrit son septième but du tournoi sur penalty, offrant une victoire 1-0 et retrouvant la tête du classement du Soulier d’or.
Double championne du monde (1998, 2018), la France avait buté aux tirs au but face à l’Argentine en finale au Qatar et vise un nouveau sacre cet été.
GOAL vous guide à travers les dernières informations sur les billets de la Coupe du monde 2026, y compris comment obtenir des places pour France-Maroc et à quel prix.
Quand aura lieu le coup d’envoi du match France - Maroc de la Coupe du monde ?
Ce quart de finale très attendu se déroulera au Boston Stadium (Gillette Stadium).
Comment acheter des billets pour le match France-Maroc de la Coupe du monde ?
À ce jour, les principales loteries officielles de billets pour la Coupe du monde (notamment la prévente Visa, le tirage au sort anticipé et le tirage au sort aléatoire post-tirage) sont officiellement terminées.
Avec plus de 500 millions de demandes déjà traitées, le nombre de places encore disponibles en vente directe est désormais très limité.
Voici l’essentiel à retenir :
- La phase de vente de dernière minute a débuté le 1er avril. Il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont vendus strictement selon le principe du « premier arrivé, premier servi », avec confirmation immédiate. C’est la dernière occasion d’acheter des billets officiels directement auprès de la FIFA.
- La plateforme officielle de revente de la FIFA est également ouverte ; il s’agit désormais du principal site agréé où les supporters peuvent acheter ou vendre des billets vérifiés à des prix encadrés, à l’approche du tournoi.
- Les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes de revente comme StubHub pour dénicher des places de dernière minute. Vérifiez toujours les conditions générales de vente du site sur lequel vous achetez vos billets.
Combien coûtent les billets pour le match France-Maroc de la Coupe du monde ?
La FIFA a mis en place une tarification variable pour le tournoi de 2026.
Les places pour la phase de groupes étaient proposées à partir de 60 $ (pour certaines catégories de supporters), tandis que les tarifs pour la finale ont atteint jusqu’à 6 730 $ – sans compter les marchés secondaires et la revente, où les prix grimpent encore plus haut.
Prix des billets pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 :
Dates
Phase / Catégorie
Fourchette de prix officielle
Fourchette estimée sur le marché secondaire
28 juin – 3 juillet
Seizièmes de finale (stades très prisés)
225 $ – 540 $
550 – 3 200 € (1 250 €)
28 juin – 3 juillet
Seizièmes de finale (stades standard)
225 $ – 540
400 – 2 800 € (1 134 €)
4–7 juillet
Huitièmes de finale
240 $ – 640
650 € – 4 200 € (1 518 €)
9-11 juillet
Quarts de finale
450 – 1 775 €
850 € – 5 500 € (2 348 €)
14–15 juillet
Demi-finales
930 $ – 3 295
1 500 $ – 9 500 $ (3 721 $)
18 juillet
Match pour la troisième place
250 $ – 800
500 $ – 3 500 $ (1 480 $)
19 juillet
Finale de la Coupe du monde de la FIFA (MetLife Stadium)
1 490 $ – 7 875 $
5 900 $ – 38 000 $+ (15 240 $)
Coupe du monde : France – Maroc : tout ce qu’il faut savoir
France – Maroc : forme des équipes
France – Maroc : bilan des confrontations récentes
En savoir plus
- Comment acheter des billets pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 : dates de mise en vente, prix, tarification dynamique et plus encore
- Comment obtenir des billets pour la finale de la Coupe du monde de la FIFA 2026 : tarifs au MetLife Stadium, informations et plus encore
- Guide sur la tarification dynamique des billets pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 : qu’est-ce que la tarification dynamique ?
- Quels sont les billets les moins chers pour la Coupe du monde ?