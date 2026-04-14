Everton accueillera Liverpool au Hill Dickinson Stadium de Liverpool le dimanche 19 avril, dans ce qui s'annonce comme l'un des derbies du Merseyside les plus décisifs de ces dernières années.

Everton occupe actuellement la 8e place de la Premier League tandis que Liverpool est 5e, les deux clubs étant engagés dans une lutte acharnée pour une place en Coupe d'Europe.

GOAL vous fournit toutes les informations essentielles pour obtenir vos places pour le match Everton - Liverpool, y compris les points de vente et les tarifs.

Quand a lieu le match Everton - Liverpool en Premier League ?

Premier League - Premier League Hill Dickinson Stadium

Comment acheter vos places pour Everton-Liverpool en Premier League ?

Plusieurs options de billetterie sont proposées pour les matchs de Premier League : billets unitaires, abonnements saisonniers ou formules hospitalité, toutes disponibles via le portail officiel du club.

Les clubs britanniques mettent généralement en place trois phases de vente :

La priorité sera donnée en premier lieu aux abonnés. Ensuite, les abonnés ayant déjà assisté à des matchs à domicile seront prioritaires, selon leur nombre de points de fidélité. Enfin, le grand public pourra se procurer des places lors de la vente générale.

Pour les places de dernière minute, les fans se tournent souvent vers des plateformes de revente telles que StubHub.

Que attendre du match Everton-Liverpool ?

Liverpool fera tout pour revenir dans le top 4 et décrocher un billet pour la Ligue des champions, tandis qu’Everton, auteur d’une belle remontée en fin de saison, pointe désormais dans la première moitié du classement, à seulement cinq points des Reds.

Les Toffees ont récemment prouvé qu’ils pouvaient jouer les trouble-fête, comme lors de leur match nul 2-2 face à Brentford le 11 avril, qui a souligné leur ténacité sous pression.

Néanmoins, les Reds ont dominé les dernières confrontations directes : lors du match aller à Anfield le 20 septembre, ils s’étaient imposés 2-1 grâce à un milieu de terrain conquérant.

Combien coûtent les billets pour le match Everton - Liverpool en Premier League ?

Le prix d'un billet de Premier League varie considérablement. La plupart des clubs pratiquent une tarification différenciée selon l'âge : adultes, jeunes, étudiants et seniors, même si ces catégories varient d'une équipe à l'autre.

L’emplacement des sièges et la tribune sélectionnée font également varier le tarif : les places offrant la meilleure vue sont logiquement les plus onéreuses. Certains clubs classent enfin les rencontres par catégories ; ainsi, les affiches de prestige contre des adversaires de renom sont souvent placées en catégorie supérieure, avec des prix qui s’envolent en conséquence.

La Premier League a toutefois plafonné le tarif des places en tribune visiteur à 30 £. Si vous cherchez la solution la moins onéreuse, renseignez-vous donc sur les déplacements de votre équipe et tentez de vous procurer ces billets.

Actualités des équipes et compositions

Everton vs Liverpool Équipes probables Équipe probable Remplaçants Entraineur D. Moyes Équipe probable Remplaçants Entraineur A. Slot

Forme

Face à face

Classement

Clubs de Premier League 2025/26 classés par prix des billets

Club Stade Fourchette de prix des billets (entrée générale adulte) Fourchette de prix des abonnements Billets Arsenal Emirates Stadium 31,50 £ – 141,00 £ 1 073 £ – 2 050 £ Informations sur les billets Aston Villa Villa Park 44,50 £ - 92,00 £ 640 £ – 944 £ Informations billetterie Bournemouth Vitality Stadium 33,00 £ – 56,00 £ 633 £ – 875 £ Informations billetterie Brentford Gtech Community Stadium 40,00 £ – 65,00 £ 495 £ – 598 £ Informations billetterie Brighton & Hove Albion Stade American Express Community 34,00 £ – 78,00 £ 595 £ – 860 £ Informations billetterie Burnley Turf Moor 50,00 £ – 75,00 £ 455 £ – 500 £ Informations sur les billets Chelsea Stamford Bridge 48,00 £ – 58,00 £ 595 £ – 940 £ Informations sur les billets Crystal Palace Selhurst Park 48,00 £ - 58,00 £ 545 £ – 895 £ Informations billetterie Everton Goodison Park 55,00 £ 515 £ – 690 £ Informations sur les billets Fulham Craven Cottage 35,00 £ – 105,00 £ 455 £ – 3 000 £ Informations sur les billets Leeds United Elland Road 33,00 £ – 56,00 £ 420 £ – à confirmer Informations billetterie Liverpool Anfield 9,00 £ – 61,00 £ 699 £ – 886 £ Informations sur les billets Manchester City Etihad Stadium 58,00 £ – 75,00 £ 385 £ – 1 030 £ Informations sur les billets Manchester United Old Trafford 36,00 £ – 58,00 £ 559 £ – 950 £ Informations billetterie Newcastle United St James’ Park 50,00 £ – 58,00 £ 417 £ – 811 £ Informations sur les billets Nottingham Forest City Ground 45,00 £ - 60,00 £ 465 £ – 660 £ Informations billetterie Sunderland Stade of Light 33,00 £ – 56,00 £ 390 £ – 720 £ Informations billetterie Tottenham Hotspur Stade de Tottenham Hotspur 48,00 £ – 109,00 £ 807 £ – 2 015 £ Informations billetterie West Ham United Stade de Londres 30,00 £ – 120,00 £ 310 £ – 1 620 £ Informations sur les billets Wolverhampton Wanderers Molineux 26,50 £ - 71,00 £ 525 £ – 833 £ Informations sur les billets

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