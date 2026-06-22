Goal.com
En direct
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Coupe du monde
team-logoÉtats-Unis
San Francisco Bay Area Stadium
team-logoÀ déterminer
Book USA vs TBC Tickets

Traduit par

Comment obtenir des billets pour le match États-Unis - TBC : tarifs de la Coupe du monde, informations sur le calendrier, offres de dernière minute et plus encore

SHOPPING
Tickets
Coupe du monde

Les États-Unis affronteront l’équipe à déterminer (TBC) lors de leur prochain match de la Coupe du monde. Voici comment vous procurer vos billets.

À quelle heure commence le match États-Unis - TBC de la Coupe du monde ?

crest
Coupe du monde - Phase Finale
San Francisco Bay Area Stadium

Comment se procurer des billets pour la rencontre États-Unis - TBC de la Coupe du monde ?

Les principales loteries officielles de billets – prévente Visa, tirage au sort anticipé et tirage au sort aléatoire de seconde chance – sont désormais closes.

Avec plus de 500 millions de demandes déjà traitées durant ces phases, la disponibilité des places en vente directe est désormais au plus bas.

Voici ce qu’il faut retenir :

  • La phase de vente de dernière minute a commencé le 1er avril. Il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont vendus selon la règle du « premier arrivé, premier servi », avec confirmation immédiate. C’est la dernière chance d’acheter des billets officiels directement auprès de la FIFA.
  • La plateforme officielle de revente de la FIFA est ouverte : il s’agit du seul canal agréé permettant aux supporters d’acheter ou de vendre des billets vérifiés à des prix encadrés, à mesure que le tournoi approche.
  • Les supporters peuvent aussi consulter des plateformes de revente comme StubocD iHub pour dénicher des places de dernière minute, tout en veillant à lire attentivement les conditions de vente de chaque site.

Quel est le prix des billets pour le match États-Unis – À confirmer de la Coupe du monde ?

La FIFA a mis en place une tarification variable pour le tournoi de 2026.

Les places pour la phase de groupes démarrent à 60 $ pour certaines catégories de supporters, tandis que les tarifs pour la finale s’élèvent jusqu’à 6 730 $ ; des montants qui peuvent encore grimper sur les plateformes de revente secondaire.

Prix des billets pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 :

Dates

Tour / Division

Fourchette de prix officielle

Fourchette estimée sur le marché secondaire

28 juin – 3 juillet

Seizièmes de finale (sites très prisés)

225 $ – 540 $

550 – 3 200 € (moyenne : 1 250 €)

28 juin – 3 juillet

16es de finale (salles standard)

225 $ – 540 $

400 – 2 800 € (1 134 €)

4–7 juillet

Huitièmes de finale

240 – 640 €

650 € – 4 200 € (1 518 €)

9-11 juillet

Quarts de finale

450 € – 1 775 €

850 € – 5 500 € (2 348 €)

14–15 juillet

Demi-finales

930 $ – 3 295 $

1 500 $ – 9 500 $ (3 721 $)

18 juillet

Match pour la troisième place

250 $ – 800

500 $ – 3 500 $ (1 480 $)

19 juillet

Finale de la Coupe du monde de la FIFA (MetLife Stadium)

1 490 $ – 7 875 $

5 900 $ – 38 000 $+ (15 240 $)

États-Unis – [à confirmer] : tout ce qu’il faut savoir sur la Coupe du monde.

États-Unis vs À confirmer : forme des équipes

États-Unis – À confirmer : bilans récents des confrontations directes

Classement États-Unis vs À confirmer

En savoir plus

  • Comment acheter des billets pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 : dates de mise en vente, prix, tarification dynamique et plus encore
  • Comment obtenir des billets pour la finale de la Coupe du monde de la FIFA 2026 : tarifs au MetLife Stadium, informations et plus encore
  • Guide sur la tarification dynamique des billets pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 : qu’est-ce que la tarification dynamique ?
  • Quels sont les billets les moins chers pour la Coupe du monde ?