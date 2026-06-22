Comment obtenir des billets pour le match États-Unis - TBC : tarifs de la Coupe du monde, informations sur le calendrier, offres de dernière minute et plus encore

À quelle heure commence le match États-Unis - TBC de la Coupe du monde ?

Coupe du monde - Phase Finale San Francisco Bay Area Stadium

Comment se procurer des billets pour la rencontre États-Unis - TBC de la Coupe du monde ?

Les principales loteries officielles de billets – prévente Visa, tirage au sort anticipé et tirage au sort aléatoire de seconde chance – sont désormais closes.

Avec plus de 500 millions de demandes déjà traitées durant ces phases, la disponibilité des places en vente directe est désormais au plus bas.

Voici ce qu’il faut retenir :

La phase de vente de dernière minute a commencé le 1er avril. Il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont vendus selon la règle du « premier arrivé, premier servi », avec confirmation immédiate. C’est la dernière chance d’acheter des billets officiels directement auprès de la FIFA.

La plateforme officielle de revente de la FIFA est ouverte : il s’agit du seul canal agréé permettant aux supporters d’acheter ou de vendre des billets vérifiés à des prix encadrés, à mesure que le tournoi approche.

Les supporters peuvent aussi consulter des plateformes de revente comme StubocD iHub pour dénicher des places de dernière minute, tout en veillant à lire attentivement les conditions de vente de chaque site.

Quel est le prix des billets pour le match États-Unis – À confirmer de la Coupe du monde ?

La FIFA a mis en place une tarification variable pour le tournoi de 2026.

Les places pour la phase de groupes démarrent à 60 $ pour certaines catégories de supporters, tandis que les tarifs pour la finale s’élèvent jusqu’à 6 730 $ ; des montants qui peuvent encore grimper sur les plateformes de revente secondaire.

Prix des billets pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 :

Dates Tour / Division Fourchette de prix officielle Fourchette estimée sur le marché secondaire 28 juin – 3 juillet Seizièmes de finale (sites très prisés) 225 $ – 540 $ 550 – 3 200 € (moyenne : 1 250 €) 28 juin – 3 juillet 16es de finale (salles standard) 225 $ – 540 $ 400 – 2 800 € (1 134 €) 4–7 juillet Huitièmes de finale 240 – 640 € 650 € – 4 200 € (1 518 €) 9-11 juillet Quarts de finale 450 € – 1 775 € 850 € – 5 500 € (2 348 €) 14–15 juillet Demi-finales 930 $ – 3 295 $ 1 500 $ – 9 500 $ (3 721 $) 18 juillet Match pour la troisième place 250 $ – 800 500 $ – 3 500 $ (1 480 $) 19 juillet Finale de la Coupe du monde de la FIFA (MetLife Stadium) 1 490 $ – 7 875 $ 5 900 $ – 38 000 $+ (15 240 $)

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