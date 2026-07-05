Les États-Unis visent leur deuxième quart de finale en Coupe du monde de la FIFA. Co-organisateurs de l’édition 2026, ils ont d’abord éliminé la Bosnie-Herzégovine mercredi au Levi’s Stadium, en huitièmes de finale.

Pour atteindre leur premier quart de finale depuis 2002, les hommes de Mauricio Pochettino devront toutefois éliminer la Belgique.

Les Diables Rouges de Rudi Garcia, qui avaient atteint les demi-finales de la Coupe du monde il y a huit ans, seront de retour à Seattle lundi 6 juillet après avoir battu le Sénégal grâce à un penalty décisif de Youri Tielemans inscrit à la dernière minute des prolongations, mercredi au Lumen Field.

GOAL vous fournit toutes les dernières informations sur les billets pour la Coupe du monde 2026, notamment comment obtenir des places pour le match États-Unis - Belgique et leur prix.

À quelle heure se joue États-Unis - Belgique ?

Ce match à élimination directe se tiendra au Lumen Field de Seattle.

Coupe du monde - Phase Finale Seattle Stadium

Comment acheter des billets pour le match États-Unis - Belgique de la Coupe du monde ?

Les principales loteries officielles de la FIFA – prévente Visa, tirage au sort anticipé et sélection aléatoire post-tirage – sont désormais closes.

Avec plus de 500 millions de demandes déjà traitées, le nombre de places encore disponibles en vente libre est désormais très limité.

Voici l’essentiel en bref :

La phase de vente de dernière minute a débuté le 1er avril. Il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont vendus strictement selon le principe du « premier arrivé, premier servi », avec confirmation immédiate. C’est la dernière occasion d’acheter des billets officiels directement auprès de la FIFA.

La plateforme officielle de revente de la FIFA est également ouverte ; il s’agit désormais du seul canal agréé permettant aux supporters d’acheter ou de vendre des billets vérifiés à des prix encadrés, à l’approche du tournoi.

Les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes de revente comme StubHub pour dénicher des places de dernière minute, tout en veillant à consulter les conditions générales de vente du site choisi.

Combien coûtent les billets pour le match États-Unis - Belgique de la Coupe du monde ?

La FIFA a mis en place une tarification variable pour le tournoi 2026.

Les places pour la phase de groupes étaient proposées à partir de 60 $ (pour certaines catégories de supporters), tandis que les tarifs pour la finale atteignaient jusqu’à 6 730 $ – sans compter les marchés secondaires et la revente, où les prix grimpent encore plus haut.

Prix des billets pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 :

Dates Phase / Catégorie Fourchette de prix officielle Fourchette estimée sur le marché secondaire 4 – 7 juillet Huitièmes de finale 240 $ – 640 $ 650 $ – 4 200 $ (moyenne : 1 518 $) 9-11 juillet Quarts de finale 450 $ – 1 775 $ 850 € – 5 500 € (2 348 €) 14–15 juillet Demi-finales 930 $ – 3 295 1 500 $ – 9 500 $ (3 721 $) 18 juillet Match pour la troisième place 250 $ – 800 500 $ – 3 500 $ (1 480 $) 19 juillet Finale de la Coupe du monde de la FIFA (MetLife Stadium) 1 490 $ – 7 875 $ 5 900 $ – 38 000 $+ (15 240 $)

Coupe du monde : États-Unis contre Belgique – Tout ce qu’il faut savoir

Conditions actuelles des États-Unis et de la Belgique

États-Unis – Belgique : bilans des confrontations récentes

En savoir plus