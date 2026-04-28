La série du premier tour de la Conférence Ouest entre les Lakers de Los Angeles et les Rockets de Houston revient en Californie du Sud, où les Lakers visent une place en demi-finales. Après deux rencontres haletantes au Texas, Los Angeles mène 3-1 et pourrait conclure le dossier lors d’un éventuel match n°5 à la Crypto.com Arena,mardi 28 avril 2026.

Cette confrontation entre les têtes de série n° 4 et n° 5 a offert aux fans le « choc des légendes » qu’ils espéraient. Après que les Lakers aient pris les commandes 2-0, les Rockets ont répliqué lors du match 3 grâce à une performance exceptionnelle de 38 points de Kevin Durant. Les Lakers ont toutefois répliqué lors du match 4 en s’imposant 118-112, portés par LeBron James (33 points, 12 passes) et une défense de fer de Jarred Vanderbilt, auteur d’un quatrième quart-temps étouffant sur Durant. Houston se retrouve donc dos au mur et doit désormais jouer un match à élimination directe dans l’une des ambiances les plus hostiles des playoffs NBA.

GOAL vous indique comment obtenir vos places pour le match 5 et les éventuelles rencontres suivantes : où les acheter et à quels tarifs actuels pour le retour à Los Angeles.





Combien coûtent les billets pour les playoffs entre les Lakers et Houston ?

Avec une victoire des Lakers synonyme de qualification, la demande a bondi dès l’annonce du retour des Rockets.

Match 5 (Los Angeles) : Ce soir, les premiers prix pour assister à la rencontre s’élèvent à environ 181 $ pour les places en tribune supérieure. En catégorie intermédiaire, au niveau 200, les billets varient entre 350 $ et 580 $.

Pour un éventuel Match 6 à Houston ( jeudi 30 avril), les premiers prix au Toyota Center débutent à 148 $.

Côté parquet : les places premium « Star Plaza » et les sièges bord de terrain pour le match 5 dépassent 4 800 $ , certaines options VIP au centre du terrain frôlant même les 15 000 $.

Les principaux facteurs d’évolution des tarifs sont les suivants :

La prime de clôture : un match pouvant éliminer la série voit traditionnellement les tarifs grimper de 20 à 30 % , les fans se précipitant pour participer à la célébration.

La forme des stars : malgré une blessure au mollet, LeBron James a joué plus de 40 minutes lors de deux matchs consécutifs. Sa domination continue — et la possibilité que ce soit l’une de ses dernières grandes séries éliminatoires — suscite un intérêt massif sur le marché secondaire.





Prix des places pour les playoffs NBA 2025/26 (match 5)

Équipe Stade Prix des places (prochain match à domicile) New York Knicks Madison Square Garden 396 $+ (match 5) L.A. Lakers Crypto.com Arena Crypto.com Arena (Match 5) Boston Celtics TD Garden 116 $+ (Match 5) San Antonio Spurs Frost Bank Center à partir de 115 $ (match 5) Houston Rockets Toyota Center à partir de 148 $ (match 6) Philadelphia 76ers Xfinity Mobile Arena à partir de 94 $ (match 6)

Heure du coup d’envoi du match LA Lakers – Houston Rockets

NBA Playoffs Crypto.com Arena

Actualités des équipes et compositions

Composition

LAL - Forme Tout Houston Rockets 115 - 96 LA Lakers D

Houston Rockets 108 - 112 LA Lakers V

LA Lakers 101 - 94 Houston Rockets V

LA Lakers 107 - 98 Houston Rockets V

LA Lakers 131 - 107 Utah Jazz V HOU - Forme Tout Houston Rockets 115 - 96 LA Lakers V

Houston Rockets 108 - 112 LA Lakers D

LA Lakers 101 - 94 Houston Rockets D

LA Lakers 107 - 98 Houston Rockets D

Houston Rockets 132 - 101 Memphis Grizzlies V



