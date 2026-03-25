Comment obtenir des billets pour le match de qualification à la Coupe du monde Slovaquie - Kosovo : rencontre du 26 mars, tarifs et plus encore

Le Kosovo, équipe de l'UEFA la moins bien classée au classement FIFA encore en lice pour une place en Coupe du monde, tentera de garder ses espoirs intacts lorsqu'il affrontera la Slovaquie à Bratislava lors d'une demi-finale de barrage le 26 mars.

Le vainqueur du match disputé au Tehelne pole, dans la capitale slovaque, affrontera à domicile la Turquie ou la Roumanie, avec une place pour la phase finale de la Coupe du monde à la clé. Il s'agit d'un match décisif pour les deux équipes et les billets s'arrachent.

GOAL vous donne toutes les informations essentielles dont vous avez besoin pour le prochain match de qualification pour la Coupe du monde entre la Slovaquie et le Kosovo, notamment où acheter vos billets et à quel prix.

Quand a lieu le match de qualification pour la Coupe du monde Slovaquie - Kosovo ?

Date Calendrier (heure locale) Lieu Billets Jeudi 26 mars Slovaquie vs Kosovo (20h45) Tehelne pole (Bratislava) Billets

Comment acheter des billets pour le match de qualification à la Coupe du monde Slovaquie - Kosovo

Les billets pour le match Slovaquie-Kosovo ont été mis en vente début décembre sur le site de la Fédération slovaque de football (SFZ). La mise en vente s'est déroulée en deux phases.

La première a débuté le 5 décembre, réservée aux supporters slovaques enregistrés. Cinq jours plus tard, le 10 décembre, la vente générale a commencé.

De plus, les fans peuvent acheter des billets sur le marché secondaire. StubHub est l'un des principaux revendeurs pour ceux qui cherchent à acheter des billets de dernière minute via des canaux alternatifs.

Billets pour le match de qualification à la Coupe du monde Slovaquie - Kosovo : combien coûtent-ils ?

Les prix des billets pour les matchs internationaux de la Slovaquie peuvent varier en fonction de la place, du forfait et de l'adversaire.

Les catégories pour le prochain match de barrage contre le Kosovo étaient les suivantes via les canaux officiels :

Prime : à partir de 49 €

à partir de 49 € Catégorie 1 : à partir de 29 €

à partir de 29 € Catégorie 2 : à partir de 19 €

à partir de 19 € VIP : à partir de 220 €

à partir de 220 € Sky Box (12 personnes) : à partir de 3 960 €

Une réduction de 10 % était offerte à ceux qui achetaient des billets dans les catégories Prime à Catégorie 2 pour le match contre le Kosovo et le match suivant à Bratislava le 31 mars.

N'oubliez pas de consulter régulièrement les sites des fédérations nationales de football concernées pour obtenir des informations supplémentaires, ainsi que les sites de revente tels que StubHub pour connaître la disponibilité actuelle des billets.

À quoi s'attendre lors du match de qualification pour la Coupe du monde Slovaquie - Kosovo ?

La Slovaquie espère retrouver son efficacité offensive pour les barrages à venir et la Coupe du monde, si elle parvient à se qualifier. Bien qu'elle ait terminé deuxième de son groupe de qualification, l'équipe de Francesco Calzona n'a marqué que six buts en six rencontres de groupe.

À l'autre bout du terrain, cependant, la défense hermétique des Faucons (Sokoli) s'est avérée être un atout majeur, surtout à domicile. Ils ont peut-être subi une défaite 6-0 en Allemagne lors de leur dernier match de groupe, mais ils ont remporté tous leurs matchs à domicile (y compris contre l'Allemagne) sans encaisser le moindre but et n'ont pas concédé de but à Bratislava depuis octobre 2024.

La Slovaquie s'était illustrée en atteignant les huitièmes de finale lors de sa seule précédente participation à la Coupe du monde, en Afrique du Sud en 2010. Elle n'a toutefois pas su capitaliser sur cette performance, ne parvenant même pas à se qualifier pour les barrages lors des trois dernières campagnes de qualification.

Alors que la Slovaquie espère faire son retour sur la scène mondiale cette fois-ci, le Kosovo s'efforce de réaliser un exploit et d'atteindre sa toute première phase finale de Coupe du monde. La nation balkanique, qui n'avait remporté qu'un seul match lors de ses deux premières campagnes de qualification (2018 et 2022), a fait des progrès fulgurants et a décroché des victoires à l'extérieur contre l'Islande, la Suède et la Slovénie au cours de l'année 2025.