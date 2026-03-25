Comment obtenir des billets pour le match de qualification à la Coupe du monde entre la République tchèque et l'Irlande : rencontre du 26 mars, tarifs et autres informations

Les supporters de la République tchèque et de la République d'Irlande rêvent tous deux d'un retour en Coupe du monde après plus de 20 ans d'absence. Les deux équipes s'affronteront en demi-finale des barrages de la Coupe du monde de l'UEFA le 26 mars à Prague, et vous pourriez être sur place pour voir laquelle poursuivra sa quête de gloire.

Le match s'annonce palpitant. Si la République tchèque affiche actuellement une longue série d'invincibilité à domicile, les Irlandais seront portés par un groupe de supporters fervents et bruyants.

GOAL vous donne toutes les informations essentielles sur les billets pour le prochain match de qualification pour la Coupe du monde entre la République tchèque et la République d'Irlande, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu le match de qualification pour la Coupe du monde entre la République tchèque et l'Irlande ?

Date Calendrier (heure locale) Lieu Billets Jeudi 26 mars République tchèque vs Irlande (20h45) Fortuna Arena (Prague) Billets

Comment acheter des billets pour le match de qualification à la Coupe du monde République tchèque - Irlande

Les billets pour le match République tchèque – Irlande ont été mis en vente sur Ticketportal, le site officiel de billetterie de l'équipe nationale, à plusieurs reprises au début du mois de février pour les membres du programme de fidélité de l'équipe. Les membres du niveau supérieur (« FC Repre Hvezda ») ont pu acheter des billets dès le 4 février. Les phases de vente suivantes ont débuté les 6 et 9 février.

Les supporters irlandais se déplaçant pour le match se sont vu proposer 1 024 billets, soit un peu plus de 5 % de la capacité de 19 370 places de la Fortuna Arena.

De plus, des billets peuvent être achetés sur le marché secondaire. StubHub est l’un des principaux revendeurs pour ceux qui cherchent à acheter des billets de dernière minute via des canaux alternatifs.

Billets pour le match de qualification à la Coupe du monde République tchèque - Irlande : combien coûtent-ils ?

Les prix des billets pour les matchs internationaux de la République tchèque peuvent varier en fonction de la place, du forfait et de l'adversaire. Les catégories (et les prix pour les adultes) pour le prochain match de barrage contre la République d'Irlande étaient les suivantes via les canaux officiels :

Place Premium : 2 200 CZK (90 €)

2 200 CZK (90 €) Catégorie I : 1 650 CZK (68 €)

1 650 CZK (68 €) Catégorie II : 1 250 CZK (51 €)

1 250 CZK (51 €) Catégorie III : 750 CZK (30 €)

750 CZK (30 €) Catégorie IV : 500 CZK (20 €)

N'oubliez pas de consulter régulièrement les sites des fédérations nationales pour obtenir des informations supplémentaires, ainsi que des sites secondaires tels que StubHub pour connaître la disponibilité actuelle des billets.

À quoi s'attendre lors du match de qualification pour la Coupe du monde entre la République tchèque et l'Irlande ?

Bien qu'elle ait été une habituée de la scène internationale au cours du XXe siècle, terminant notamment deuxième en 1934 et 1962, la République tchèque n'a étonnamment participé qu'une seule fois (en 2006) à la Coupe du monde au cours des 30 dernières années.

Si les « Narodak » de Miroslav Koubek parviennent à maintenir leur impressionnant bilan à domicile et à battre les Irlandais, un autre match à domicile contre le Danemark ou la Macédoine du Nord les attendra le 31 mars au Stadion Letna de Prague. Bien sûr, si l'Irlande remporte la victoire, elle accueillera alors le Danemark ou la Macédoine du Nord à l'Aviva Stadium de Dublin.

Nous n’avons pas vu l’Irlande en Coupe du monde depuis Corée-Japon 2002. Cependant, les hommes de Heimir Hallgrímsson se rendent à Prague en pleine forme, après avoir remporté leurs trois derniers matchs de qualification. Ils ont battu le Portugal de manière mémorable à Dublin et ont réussi un retour miraculeux 3-2 en Hongrie, grâce à un triplé de Troy Parrott.

Les deux équipes se sont déjà affrontées à huit reprises, et bien que l'Irlande ait remporté deux victoires, celles-ci ont toutes deux eu lieu lors de matchs amicaux internationaux à Dublin et elle n'a jamais réussi à garder ses cages inviolées face à son adversaire en demi-finale. Les Tchèques tenteront de porter à quatre le nombre de victoires en quatre rencontres face aux Irlandais sur leur propre terrain.