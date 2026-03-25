Comment obtenir des billets pour le match de qualification à la Coupe du monde entre l'Ukraine et la Suède : rencontre du 26 mars, tarifs et autres informations

L'Ukraine et la Suède poursuivent leur quête d'une place pour la Coupe du monde 2026. Même si elle doit disputer ce match « à domicile » à Valence, en Espagne, le 26 mars, l'Ukraine peut tout de même compter sur un soutien massif dans les tribunes.

Une victoire pour l'une ou l'autre des équipes permettra d'affronter la Pologne ou l'Albanie à domicile le 31 mars, le vainqueur de cette rencontre décrochant une place pour la grande fête du football qui se tiendra cet été en Amérique du Nord. Ce sera une semaine riche en football international, et les billets seront très recherchés.

GOAL vous donne toutes les informations sur le match de qualification pour la Coupe du monde entre l'Ukraine et la Suède à l'Estadio Ciutat de Valencia, notamment où vous pouvez les acheter et combien ils coûteront.

Quand aura lieu le match de qualification pour la Coupe du monde entre l'Ukraine et la Suède ?

Date Calendrier (heure locale) Lieu Billets Jeudi 26 mars Ukraine - Suède (20h45) Estadio Ciutat de Valencia (Valence) Billets

Comment acheter des billets pour le match de qualification à la Coupe du monde Ukraine - Suède

Les billets officiels pour le match Ukraine-Suède ont été mis en vente à partir du 23 février et pouvaient être achetés sur le site de la Fédération ukrainienne de football (UAF).

En plus de pouvoir réserver des places pour la rencontre du 26 mars, il était possible d'acheter un lot de billets comprenant également le match de l'Ukraine du 31 mars. En effet, même si l'Ukraine perd contre la Suède, elle disputera un match amical contre le perdant de l'autre demi-finale du Chemin B, Pologne contre Autriche.

De plus, les supporters peuvent acheter des billets sur le marché secondaire. StubHub est l'un des principaux revendeurs pour ceux qui cherchent à acheter des billets de dernière minute via des canaux alternatifs.

Billets pour le match de qualification à la Coupe du monde Ukraine-Suède : combien coûtent-ils ?

Les prix des billets pour les matchs internationaux de l'Ukraine peuvent varier en fonction du lieu de la rencontre, de l'emplacement des places dans le stade, du type de forfait et de l'adversaire.

Les prix pour les adultes pour le prochain match de barrage contre la Suède variaient entre 35 € et 100 €, avec un forfait comprenant les deux matchs de l'Ukraine à Valence (les 26 et 31 mars) coûtant entre 60 € et 170 €.

N'oubliez pas de consulter régulièrement les sites des fédérations nationales pour obtenir des informations supplémentaires, ainsi que des sites de revente tels que StubHub, où des billets sont actuellement disponibles.

À quoi s'attendre du match de qualification pour la Coupe du monde entre l'Ukraine et la Suède ?

L'Ukraine espère apaiser sa déception des barrages de la Coupe du monde. Depuis qu'elle a intégré le processus de qualification pour la Coupe du monde pour la première fois en 1998, elle a échoué aux barrages à pas moins de six reprises.

Les hommes de Serhiy Rebrov gardent toutefois de bons souvenirs de leurs déplacements en Espagne, car la seule fois où ils s'y sont rendus, lors des barrages de la Ligue des Nations de l'UEFA en mars dernier, ils ont remporté une victoire 3-1 contre la Belgique, grâce à des buts d'Oleksiy Hutsulyak, Vladyslav Vanat et Illia Zabarnyi.

La Suède a connu ses propres drames en barrages. Elle a été éliminée à ce stade des qualifications en 2014 et 2022, même si elle a battu l’Italie de manière mémorable pour se qualifier pour la phase finale de la Coupe du monde 2018.

Les Scandinaves devront toutefois considérablement élever leur niveau de jeu, car ils n’ont remporté aucun match lors de la phase de groupes des qualifications pour la Coupe du monde. Heureusement pour Graham Potter, qui n’a pris les rênes de la Suède qu’en octobre, son équipe a décroché une place en barrages grâce à ses performances en Ligue des Nations.