Comment obtenir des billets pour le match de qualification à la Coupe du monde entre l'Italie et l'Irlande du Nord : date du 26 mars, tarifs et autres informations

L'Italie espère que la troisième fois sera la bonne, après avoir connu deux déceptions lors des qualifications pour la Coupe du monde en 2018 et 2022. On peut s'attendre à ce que la ville de Bergame soit en effervescence lorsque les Azzurri entreront sur le terrain pour leur demi-finale cruciale des barrages contre l'Irlande du Nord, le 26 mars.

Le vainqueur de cette rencontre se rendra ensuite sur le terrain pour affronter soit le Pays de Galles, soit la Bosnie-Herzégovine, le 31 mars. Le vainqueur de cette rencontre sera assuré d'une place à la Coupe du monde 2026 qui se déroulera cet été en Amérique du Nord.

GOAL vous donne toutes les informations essentielles dont vous avez besoin pour le prochain match de qualification pour la Coupe du monde entre l'Italie et l'Irlande du Nord, notamment où acheter vos billets et à quel prix.

Quand aura lieu le match de qualification pour la Coupe du monde entre l'Italie et l'Irlande du Nord ?

Date Rencontre (heure locale) Lieu Billets Jeudi 26 mars Italie vs Irlande du Nord (20h45) New Balance Arena (Bergame) Billets

Comment acheter des billets pour le match de qualification à la Coupe du monde Italie - Irlande du Nord

La vente des billets pour le match Italie - Irlande du Nord s'est déroulée en plusieurs phases, comme suit :

6 février : réservée aux détenteurs de la carte Vivo Azzurro

10 février : réservée aux abonnés de l'Atalanta (le match se déroulant au stade de l'Atalanta) ainsi qu'aux supporters ayant acheté des billets pour le match de l'Italie contre l'Estonie en septembre.

17 février : mise en vente générale

Les billets officiels peuvent être achetés via le site Vivaticket et dans les points de vente Vivaticket agréés.

De plus, les supporters peuvent réserver des places sur le marché secondaire. Ticombo est l'un des principaux revendeurs pour ceux qui cherchent à acheter des billets de dernière minute via des canaux alternatifs.

Billets pour le match de qualification à la Coupe du monde Italie - Irlande du Nord : combien coûtent-ils ?

Les prix des billets pour les matchs internationaux de l'Italie peuvent varier en fonction du stade, de l'emplacement des places, de la formule choisie et de l'adversaire. Les billets pour le prochain match de barrage contre l'Irlande du Nord étaient disponibles comme suit via les canaux officiels :

Tribunes Nord et Sud : à partir de 25 €

à partir de 25 € Tribune Ouest : à partir de 70 €

à partir de 70 € Tribune Rinascimento : à partir de 70 €

Les prix indiqués s'appliquent aux adultes. Des tarifs réduits sont toutefois proposés pour les juniors (16 ans et moins), les jeunes adultes (17-21 ans) et les seniors (65 ans et plus).

Les formules d'hospitalité comprennent :

Forfaits tribune Ouest et Rinascimento : à partir de 250 €

à partir de 250 € Tribune Sud et SkyBoxes Rinascimento : à partir de 300 €

N'oubliez pas de consulter régulièrement les sites des fédérations nationales de football concernées pour obtenir des informations supplémentaires, ainsi que les sites de revente tels que Ticombo pour connaître la disponibilité actuelle des billets.

À quoi s'attendre du match de qualification pour la Coupe du monde entre l'Italie et l'Irlande du Nord

Étonnamment, l'Italie, quadruple championne du monde, n'a réussi à se qualifier ni pour la phase finale de 2018 ni pour celle de 2022, et la pression monte sur le sélectionneur des Azzurri, Gennaro Gattuso. Après avoir échoué face à la Macédoine du Nord et à la Suède lors des précédents barrages, les Italiens sont déterminés à réussir cette fois-ci.

L'Italie puisera du réconfort dans le fait qu'elle joue à Bergame, un terrain qui s'est révélé propice aux succès pour l'équipe nationale. Les Azzurri sont invaincus à la New Balance Arena (alias Stadio di Bergamo) et y reviennent six mois après une victoire convaincante 5-0 contre l'Estonie.

Au total, l'Italie a disputé quatre matches à la « Città dei Mille » (« la ville des mille »). Outre la récente victoire contre l'Estonie, elle y a également battu Malte 5-0 en 1987 et a concédé deux nuls 1-1 (contre la Turquie en 2006 et contre les Pays-Bas en 2020).

Alors que la nation italienne a été frustrée par l'absence de son équipe lors des deux dernières Coupes du monde, cela fait 40 ans que l'Irlande du Nord n'a pas foulé la scène mondiale. Heureusement pour l'armée verte et blanche de Michael O'Neill, ses rêves restent intacts cette fois-ci grâce à ses performances en Ligue des Nations de l'UEFA en 2024.