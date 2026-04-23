Comment obtenir des billets pour le match de Playoffs NBA entre les New York Knicks et les Atlanta Hawks : tarifs et informations utiles

La série du premier tour de la Conférence Est entre les New York Knicks et les Atlanta Hawks est à égalité, 1–1, alors que la rencontre se déplace en Géorgie. Après un partage des victoires à New York, la tension s’apprête à monter d’un cran pour le coup d’envoi du match 3, le jeudi 23 avril 2026, à la State Farm Arena.

Les Knicks avaient pourtant bien entamé la série en s’imposant 113-102 lors du match 1, mais les Hawks ont répliqué avec force dans la rencontre suivante. Portés par le vétéran CJ McCollum, auteur de 32 points, les Géorgiens ont conclu sur un 15-6 pour s’offrir une victoire 107-106 au Madison Square Garden. Alors que l’issue de la série est désormais incertaine, New York espère reprendre l’avantage du terrain devant un public hostile à Atlanta.

GOAL vous indique où vous procurer des places et à quels tarifs.

Combien coûtent les billets pour Knicks-Hawks en playoffs ?

Si les places pour les playoffs au « Garden » ont atteint des sommets historiques, le déplacement à la State Farm Arena représente une option légèrement plus abordable pour les supporters, même si les tarifs augmentent à mesure que la série s’intensifie.

Match 3 (Atlanta) : Sur les plateformes de revente TickPick et SeatGeek, les premiers prix s’établissent autour de 127 $. Le billet moyen pour cette rencontre cruciale atteint actuellement 554 $.

Pour le match 4, programmé le samedi 25 avril à Atlanta , les premiers prix s’élèvent à 139 $.

Pour qui vise l’expérience ultime, les places premium sur le bord du terrain dépassent 4 000 $ , certains forfaits VIP atteignant même 17 500 $.

Plusieurs facteurs expliquent ces tarifs :

Égalité dans la série : la série étant à égalité 1-1, le match 3 revêt déjà des allures de « match décisif ». Les prix de revente ont bond i de 15 à 20 % après la victoire surprise d’Atlanta à New York.

La performance de Jalen Brunson ( 29 points ) lors du match 2 et l’émergence de CJ McCollum comme héros des playoffs pour les Hawks ont élevé le statut de la série , désormais incontournable du premier tour.

Lieux des playoffs NBA 2025/26 par prix du billet d’entrée (match 3)

Équipe Arène Match 3 – Tarif d’entrée New York Knicks Madison Square Garden 378 $+ (Match 5) Boston Celtics TD Garden 195 $+ L.A. Lakers Crypto.com Arena Crypto.com Arena (Los Angeles Lakers) : 155 $+ Atlanta Hawks State Farm Arena 127 $+ Minnesota Timberwolves Target Center à partir de 92 $ Philadelphia 76ers Xfinity Mobile Arena à partir de 73 $

Heure du coup d’envoi du match New York Knicks contre Atlanta Hawks

NBA Playoffs State Farm Arena

Actualités des équipes et compositions

Bilan des confrontations directes

ATL - Forme Tout New York Knicks 106 - 107 Atlanta Hawks V

New York Knicks 113 - 102 Atlanta Hawks D

Miami Heat 143 - 117 Atlanta Hawks D

Atlanta Hawks 124 - 102 Cleveland Cavaliers V

Cleveland Cavaliers 122 - 116 Atlanta Hawks D NYK - Forme Tout New York Knicks 106 - 107 Atlanta Hawks D

New York Knicks 113 - 102 Atlanta Hawks V

New York Knicks 96 - 110 Charlotte Hornets D

New York Knicks 112 - 95 Toronto Raptors V

New York Knicks 112 - 106 Boston Celtics V

Bilan des confrontations directes

ATL Derniers matches NYK 2 Victoires 3 Victoires New York Knicks 106 - 107 Atlanta Hawks

New York Knicks 113 - 102 Atlanta Hawks

Atlanta Hawks 105 - 108 New York Knicks

New York Knicks 99 - 111 Atlanta Hawks

Atlanta Hawks 125 - 128 New York Knicks 550 Points obtenus 554



