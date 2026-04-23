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Comment obtenir des billets pour le match de Playoffs NBA entre les New York Knicks et les Atlanta Hawks : tarifs et informations utiles

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Tout ce qu’il faut savoir sur les prix des billets pour le match Knicks vs Hawks, les lieux d’achat et autres informations utiles.

La série du premier tour de la Conférence Est entre les New York Knicks et les Atlanta Hawks est à égalité, 1–1, alors que la rencontre se déplace en Géorgie. Après un partage des victoires à New York, la tension s’apprête à monter d’un cran pour le coup d’envoi du match 3, le jeudi 23 avril 2026, à la State Farm Arena.

Les Knicks avaient pourtant bien entamé la série en s’imposant 113-102 lors du match 1, mais les Hawks ont répliqué avec force dans la rencontre suivante. Portés par le vétéran CJ McCollum, auteur de 32 points, les Géorgiens ont conclu sur un 15-6 pour s’offrir une victoire 107-106 au Madison Square Garden. Alors que l’issue de la série est désormais incertaine, New York espère reprendre l’avantage du terrain devant un public hostile à Atlanta.

GOAL vous indique où vous procurer des places et à quels tarifs.

Combien coûtent les billets pour Knicks-Hawks en playoffs ?

Si les places pour les playoffs au « Garden » ont atteint des sommets historiques, le déplacement à la State Farm Arena représente une option légèrement plus abordable pour les supporters, même si les tarifs augmentent à mesure que la série s’intensifie.

  • Match 3 (Atlanta) : Sur les plateformes de revente TickPick et SeatGeek, les premiers prix s’établissent autour de 127 $. Le billet moyen pour cette rencontre cruciale atteint actuellement 554 $.
  • Pour le match 4, programmé le samedi 25 avril à Atlanta, les premiers prix s’élèvent à 139 $.
  • Pour qui vise l’expérience ultime, les places premium sur le bord du terrain dépassent 4 000 $, certains forfaits VIP atteignant même 17 500 $.

Plusieurs facteurs expliquent ces tarifs :

  • Égalité dans la série : la série étant à égalité 1-1, le match 3 revêt déjà des allures de « match décisif ». Les prix de revente ont bondi de 15 à 20 % après la victoire surprise d’Atlanta à New York.
  • La performance de Jalen Brunson (29 points) lors du match 2 et l’émergence de CJ McCollum comme héros des playoffs pour les Hawks ont élevé le statut de la série, désormais incontournable du premier tour.

Lieux des playoffs NBA 2025/26 par prix du billet d’entrée (match 3)

Équipe

Arène

Match 3 – Tarif d’entrée

New York Knicks

Madison Square Garden

378 $+ (Match 5)

Boston Celtics

TD Garden

195 $+

L.A. Lakers

Crypto.com Arena

Crypto.com Arena (Los Angeles Lakers) : 155 $+

Atlanta Hawks

State Farm Arena

127 $+

Minnesota Timberwolves

Target Center

à partir de 92 $

Philadelphia 76ers

Xfinity Mobile Arena

à partir de 73 $

Heure du coup d’envoi du match New York Knicks contre Atlanta Hawks

NBA
NBA Playoffs
State Farm Arena

Actualités des équipes et compositions

Bilan des confrontations directes

Atlanta HawksATL
-Forme

  • New York Knicks

    106

    -

    107

    Atlanta Hawks

    V

  • New York Knicks

    113

    -

    102

    Atlanta Hawks

    D

  • Miami Heat

    143

    -

    117

    Atlanta Hawks

    D

  • Atlanta Hawks

    124

    -

    102

    Cleveland Cavaliers

    V

  • Cleveland Cavaliers

    122

    -

    116

    Atlanta Hawks

    D

New York KnicksNYK
-Forme

  • New York Knicks

    106

    -

    107

    Atlanta Hawks

    D

  • New York Knicks

    113

    -

    102

    Atlanta Hawks

    V

  • New York Knicks

    96

    -

    110

    Charlotte Hornets

    D

  • New York Knicks

    112

    -

    95

    Toronto Raptors

    V

  • New York Knicks

    112

    -

    106

    Boston Celtics

    V

Bilan des confrontations directes

Atlanta HawksATL

Derniers matches

New York KnicksNYK

2

Victoires

3

Victoires

  • New York Knicks

    106

    -

    107

    Atlanta Hawks

  • New York Knicks

    113

    -

    102

    Atlanta Hawks

  • Atlanta Hawks

    105

    -

    108

    New York Knicks

  • New York Knicks

    99

    -

    111

    Atlanta Hawks

  • Atlanta Hawks

    125

    -

    128

    New York Knicks

550

Points obtenus

554