La série du premier tour de la Conférence Ouest entre les San Antonio Spurs et les Portland Trail Blazers retourne au Texas pour un sprint final au meilleur des trois matchs. Après quatre rencontres d’une intensité folle, la série est officiellement à égalité 2-2, et l’action revient au Frost Bank Center pour un cinquième match décisif, le mardi 28 avril 2026.
Portland avait pourtant touché du doigt l’exploit en prenant les commandes 2-1 grâce à un Deni Avdija auteur de 28 points et au soutien bruyant du Moda Center, qui avait permis aux siens de s’imposer 112-109 lors du match 3. Mais les Spurs, portés par la performance de Victor Wembanyama (26 points, 14 rebonds, 6 contres), ont étouffé l’attaque adverse pour s’imposer 105-94 et récupérer l’avantage du terrain.
GOAL vous indique comment obtenir vos places pour le match 5 et les éventuelles rencontres suivantes : points de vente et tarifs actuels.
Combien coûtent les billets pour les playoffs Trail Blazers-Spurs ?
Si la demande locale est actuellement au plus haut pour les phases finales, les tarifs restent inférieurs à ceux des grands marchés côtiers tout en progressant à mesure que l’enjeu s’intensifie.
- Match 5 (San Antonio) : Pour la rencontre de demain soir au Frost Bank Center, les premiers prix des places sur les plateformes de revente comme SeatGeek et StubHub s’élèvent actuellement à environ 115 $.
- Pour un éventuel Match 6 à Portland le jeudi 30 avril, les premiers prix au Moda Center sont affichés à 110 $.
- Pour une expérience premium, les places sur le bord du terrain à San Antonio pour le Match 5 sont affichées à plus de 1 850 $, certaines formules VIP dépassant même 4 500 $.
Plusieurs facteurs expliquent ces tarifs :
- La prime « d’avance dans la série » : statistiquement, qui gagne le match 5 sur une série à égalité remporte l’ensemble de la confrontation dans plus de 80 % des cas. Ce caractère décisif fait grimper les tarifs de 25 % par rapport aux précédents matchs à domicile.
- L’effet Wemby : sa performance défensive de haut vol lors du match 4 a ravivé la « Wemby-mania » à San Antonio, et les fans locaux espèrent le voir propulser l’équipe vers le deuxième tour.
Lieux des playoffs NBA 2025/26 par prix du billet d’entrée (match 5)
Équipe
Arène
Match 5 / Entrée en jeu
New York Knicks
Madison Square Garden
Prix d’entrée actuel : 396 $+
Boston Celtics
TD Garden
116 $+
L.A. Lakers
Crypto.com Arena
Crypto.com Arena 181 $+
Spurs de San Antonio
Frost Bank Center
à partir de 115 $
Atlanta Hawks
State Farm Arena
160 $+ (Match 6)
Minnesota Timberwolves
Target Center
à partir de 112 $ (match 6)