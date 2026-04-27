La série du premier tour de la Conférence Ouest entre les San Antonio Spurs et les Portland Trail Blazers retourne au Texas pour un sprint final au meilleur des trois matchs. Après quatre rencontres d’une intensité folle, la série est officiellement à égalité 2-2, et l’action revient au Frost Bank Center pour un cinquième match décisif, le mardi 28 avril 2026.

Portland avait pourtant touché du doigt l’exploit en prenant les commandes 2-1 grâce à un Deni Avdija auteur de 28 points et au soutien bruyant du Moda Center, qui avait permis aux siens de s’imposer 112-109 lors du match 3. Mais les Spurs, portés par la performance de Victor Wembanyama (26 points, 14 rebonds, 6 contres), ont étouffé l’attaque adverse pour s’imposer 105-94 et récupérer l’avantage du terrain.

GOAL vous indique comment obtenir vos places pour le match 5 et les éventuelles rencontres suivantes : points de vente et tarifs actuels.





Combien coûtent les billets pour les playoffs Trail Blazers-Spurs ?

Si la demande locale est actuellement au plus haut pour les phases finales, les tarifs restent inférieurs à ceux des grands marchés côtiers tout en progressant à mesure que l’enjeu s’intensifie.

Match 5 (San Antonio) : Pour la rencontre de demain soir au Frost Bank Center, les premiers prix des places sur les plateformes de revente comme SeatGeek et StubHub s’élèvent actuellement à environ 115 $.

Pour un éventuel Match 6 à Portland le jeudi 30 avril, les premiers prix au Moda Center sont affichés à 110 $.

Pour une expérience premium, les places sur le bord du terrain à San Antonio pour le Match 5 sont affichées à plus de 1 850 $ , certaines formules VIP dépassant même 4 500 $.

Plusieurs facteurs expliquent ces tarifs :

La prime « d’avance dans la série » : statistiquement, qui gagne le match 5 sur une série à égalité remporte l’ensemble de la confrontation dans plus de 80 % des cas. Ce caractère décisif fait grimper les tarifs de 25 % par rapport aux précédents matchs à domicile.

L’effet Wemby : sa performance défensive de haut vol lors du match 4 a ravivé la « Wemby-mania » à San Antonio, et les fans locaux espèrent le voir propulser l’équipe vers le deuxième tour.









Lieux des playoffs NBA 2025/26 par prix du billet d’entrée (match 5)

Équipe Arène Match 5 / Entrée en jeu New York Knicks Madison Square Garden Prix d’entrée actuel : 396 $+ Boston Celtics TD Garden 116 $+ L.A. Lakers Crypto.com Arena Crypto.com Arena 181 $+ Spurs de San Antonio Frost Bank Center à partir de 115 $ Atlanta Hawks State Farm Arena 160 $+ (Match 6) Minnesota Timberwolves Target Center à partir de 112 $ (match 6)









Heure du coup d’envoi du match San Antonio Spurs contre Portland Trail Blazers





NBA Playoffs Frost Bank Center

Actualités des équipes et compositions

Bilan des confrontations directes

SAS - Forme Tout Portland Trail Blazers 93 - 114 San Antonio Spurs V

Portland Trail Blazers 108 - 120 San Antonio Spurs V

San Antonio Spurs 103 - 106 Portland Trail Blazers D

San Antonio Spurs 111 - 98 Portland Trail Blazers V

San Antonio Spurs 118 - 128 Denver Nuggets D POR - Forme Tout Portland Trail Blazers 93 - 114 San Antonio Spurs D

Portland Trail Blazers 108 - 120 San Antonio Spurs D

San Antonio Spurs 103 - 106 Portland Trail Blazers V

San Antonio Spurs 111 - 98 Portland Trail Blazers D

Phoenix Suns 110 - 114 Portland Trail Blazers V

Bilan des confrontations directes