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Comment obtenir des billets pour le match de NBA San Antonio Spurs - Portland Trail Blazers : Playoffs de la NBA, tarifs et plus encore

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Tout ce qu’il faut savoir sur les billets du match Spurs - Timberwolves : tarifs, points de vente et autres informations utiles.

La série du premier tour de la Conférence Ouest entre les San Antonio Spurs et les Portland Trail Blazers retourne au Texas pour un sprint final au meilleur des trois matchs. Après quatre rencontres d’une intensité folle, la série est officiellement à égalité 2-2, et l’action revient au Frost Bank Center pour un cinquième match décisif, le mardi 28 avril 2026.

Portland avait pourtant touché du doigt l’exploit en prenant les commandes 2-1 grâce à un Deni Avdija auteur de 28 points et au soutien bruyant du Moda Center, qui avait permis aux siens de s’imposer 112-109 lors du match 3. Mais les Spurs, portés par la performance de Victor Wembanyama (26 points, 14 rebonds, 6 contres), ont étouffé l’attaque adverse pour s’imposer 105-94 et récupérer l’avantage du terrain.

GOAL vous indique comment obtenir vos places pour le match 5 et les éventuelles rencontres suivantes : points de vente et tarifs actuels.


Combien coûtent les billets pour les playoffs Trail Blazers-Spurs ?

Si la demande locale est actuellement au plus haut pour les phases finales, les tarifs restent inférieurs à ceux des grands marchés côtiers tout en progressant à mesure que l’enjeu s’intensifie.

  • Match 5 (San Antonio) : Pour la rencontre de demain soir au Frost Bank Center, les premiers prix des places sur les plateformes de revente comme SeatGeek et StubHub s’élèvent actuellement à environ 115 $.
  • Pour un éventuel Match 6 à Portland le jeudi 30 avril, les premiers prix au Moda Center sont affichés à 110 $.
  • Pour une expérience premium, les places sur le bord du terrain à San Antonio pour le Match 5 sont affichées à plus de 1 850 $, certaines formules VIP dépassant même 4 500 $.

Plusieurs facteurs expliquent ces tarifs :

  • La prime « d’avance dans la série » : statistiquement, qui gagne le match 5 sur une série à égalité remporte l’ensemble de la confrontation dans plus de 80 % des cas. Ce caractère décisif fait grimper les tarifs de 25 % par rapport aux précédents matchs à domicile.
  • L’effet Wemby : sa performance défensive de haut vol lors du match 4 a ravivé la « Wemby-mania » à San Antonio, et les fans locaux espèrent le voir propulser l’équipe vers le deuxième tour.



Lieux des playoffs NBA 2025/26 par prix du billet d’entrée (match 5)

Équipe

Arène

Match 5 / Entrée en jeu

New York Knicks

Madison Square Garden

Prix d’entrée actuel : 396 $+

Boston Celtics

TD Garden

116 $+

L.A. Lakers

Crypto.com Arena

Crypto.com Arena 181 $+

Spurs de San Antonio

Frost Bank Center

à partir de 115 $

Atlanta Hawks

State Farm Arena

160 $+ (Match 6)

Minnesota Timberwolves

Target Center

à partir de 112 $ (match 6)



Heure du coup d’envoi du match San Antonio Spurs contre Portland Trail Blazers


NBA
NBA Playoffs
Frost Bank Center

Actualités des équipes et compositions

Bilan des confrontations directes

San Antonio SpursSAS
-Forme

  • Portland Trail Blazers

    93

    -

    114

    San Antonio Spurs

    V

  • Portland Trail Blazers

    108

    -

    120

    San Antonio Spurs

    V

  • San Antonio Spurs

    103

    -

    106

    Portland Trail Blazers

    D

  • San Antonio Spurs

    111

    -

    98

    Portland Trail Blazers

    V

  • San Antonio Spurs

    118

    -

    128

    Denver Nuggets

    D

Portland Trail BlazersPOR
-Forme

  • Portland Trail Blazers

    93

    -

    114

    San Antonio Spurs

    D

  • Portland Trail Blazers

    108

    -

    120

    San Antonio Spurs

    D

  • San Antonio Spurs

    103

    -

    106

    Portland Trail Blazers

    V

  • San Antonio Spurs

    111

    -

    98

    Portland Trail Blazers

    D

  • Phoenix Suns

    110

    -

    114

    Portland Trail Blazers

    V

Bilan des confrontations directes

San Antonio SpursSAS

Derniers matches

Portland Trail BlazersPOR

4

Victoires

1

  • Portland Trail Blazers

    93

    -

    114

    San Antonio Spurs

  • Portland Trail Blazers

    108

    -

    120

    San Antonio Spurs

  • San Antonio Spurs

    103

    -

    106

    Portland Trail Blazers

  • San Antonio Spurs

    111

    -

    98

    Portland Trail Blazers

  • San Antonio Spurs

    112

    -

    101

    Portland Trail Blazers

560

Points obtenus

506