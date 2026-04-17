Les New York Knicks reçoivent les Atlanta Hawks au Madison Square Garden le samedi 18 avril, pour un premier tour de Conférence Est qui s’annonce explosif.

Alors que les playoffs de la NBA 2026 débutent officiellement ce week-end, cette confrontation entre la 3e et la 6e tête de série oppose deux des fanbases les plus passionnées de la ligue, avec des aspirations au titre des deux côtés.

New York a conclu la saison régulière en boulet de canon, en tant que tête de série n°3 (53-29), tandis qu’Atlanta a sécurisé la 6e place (46-36) en remportant la division Sud-Est et en évitant le tournoi de barrage pour la première fois depuis 2021.

GOAL vous indique où les acheter et à quel prix ils se négocient actuellement sur le marché.

Combien coûtent les billets pour Knicks-Hawks en playoffs ?

Les tarifs sont nettement plus élevés que la moyenne des places en saison régulière.

Les tarifs varient selon le lieu et l’enjeu de la rencontre.

Au Madison Square Garden, le prix d’entrée pour le Match 1 démarre actuellement autour de 334 $, tandis qu’à la State Farm Arena d’Atlanta pour le Match 3, il faut compter au minimum 93 $.

Plusieurs facteurs expliquent ces écarts :

Catégorie de places : en haut des tribunes, les billets sont les plus abordables, tandis que, pour le Match 1 au MSG, les sièges au bord du terrain peuvent facilement dépasser 4 500 $.

En cas d’égalité à l’approche des dernières rencontres (match 5 ou 7), les tarifs de revente s’envolent sur le marché secondaire.

Demande du marché : Portés par une croissance fulgurante de leur base de fans au cours des deux dernières saisons, les Knicks sont désormais l’un des clubs les plus en vogue de la ligue, rendant les places pour les playoffs new-yorkaises parmi les plus recherchées de la NBA.

Salles des playoffs NBA 2025/26 par prix moyen des billets

Équipe Salle Fourchette de prix d’entrée pour le Match 1 New York Knicks Madison Square Garden 280 $ - 950 $+ Denver Nuggets Ball Arena 93 $ – 650 $ L.A. Lakers Crypto.com Arena 215 $ – 800 $ Minnesota Timberwolves Target Center 181 $ – 720 $ Oklahoma City Thunder Paycom Center 110 $ – 540 $ Boston Celtics TD Garden 195 $ – 850 $

Heure du coup d’envoi du match New York Knicks contre Atlanta Hawks.

NBA Playoffs Madison Square Garden

Actualités des équipes et compositions

New York Knicks vs Atlanta Hawks compositions NYK - Équipe de départ Remplaçants ATL - Équipe de départ Remplaçants

Forme

NYK - Forme Tout New York Knicks 96 - 110 Charlotte Hornets D

New York Knicks 112 - 95 Toronto Raptors V

New York Knicks 112 - 106 Boston Celtics V

Atlanta Hawks 105 - 108 New York Knicks V

New York Knicks 136 - 96 Chicago Bulls V ATL - Forme Tout Miami Heat 143 - 117 Atlanta Hawks D

Atlanta Hawks 124 - 102 Cleveland Cavaliers V

Cleveland Cavaliers 122 - 116 Atlanta Hawks D

Atlanta Hawks 105 - 108 New York Knicks D

Brooklyn Nets 107 - 141 Atlanta Hawks V

Bilan des confrontations directes

NYK Derniers matches ATL 4 Victoires 1 Atlanta Hawks 105 - 108 New York Knicks

New York Knicks 99 - 111 Atlanta Hawks

Atlanta Hawks 125 - 128 New York Knicks

Atlanta Hawks 105 - 121 New York Knicks

New York Knicks 149 - 148 Atlanta Hawks 605 Points obtenus 594



