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Comment obtenir des billets pour le match de NBA entre les New York Knicks et les Atlanta Hawks : Playoffs de la NBA, tarifs et plus encore

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Tout ce qu’il faut savoir sur les billets du match Knicks vs Hawks : tarifs, points de vente et autres informations utiles.

Les New York Knicks reçoivent les Atlanta Hawks au Madison Square Garden le samedi 18 avril, pour un premier tour de Conférence Est qui s’annonce explosif.

Alors que les playoffs de la NBA 2026 débutent officiellement ce week-end, cette confrontation entre la 3e et la 6e tête de série oppose deux des fanbases les plus passionnées de la ligue, avec des aspirations au titre des deux côtés.

New York a conclu la saison régulière en boulet de canon, en tant que tête de série n°3 (53-29), tandis qu’Atlanta a sécurisé la 6e place (46-36) en remportant la division Sud-Est et en évitant le tournoi de barrage pour la première fois depuis 2021.

GOAL vous indique où les acheter et à quel prix ils se négocient actuellement sur le marché.

Combien coûtent les billets pour Knicks-Hawks en playoffs ?

Les tarifs sont nettement plus élevés que la moyenne des places en saison régulière.

Les tarifs varient selon le lieu et l’enjeu de la rencontre.

Au Madison Square Garden, le prix d’entrée pour le Match 1 démarre actuellement autour de 334 $, tandis qu’à la State Farm Arena d’Atlanta pour le Match 3, il faut compter au minimum 93 $.

Plusieurs facteurs expliquent ces écarts :

  • Catégorie de places : en haut des tribunes, les billets sont les plus abordables, tandis que, pour le Match 1 au MSG, les sièges au bord du terrain peuvent facilement dépasser 4 500 $.
  • En cas d’égalité à l’approche des dernières rencontres (match 5 ou 7), les tarifs de revente s’envolent sur le marché secondaire.
  • Demande du marché : Portés par une croissance fulgurante de leur base de fans au cours des deux dernières saisons, les Knicks sont désormais l’un des clubs les plus en vogue de la ligue, rendant les places pour les playoffs new-yorkaises parmi les plus recherchées de la NBA.

Salles des playoffs NBA 2025/26 par prix moyen des billets

Équipe

Salle

Fourchette de prix d’entrée pour le Match 1

New York Knicks

Madison Square Garden

280 $ - 950 $+

Denver Nuggets

Ball Arena

93 $ – 650 $

L.A. Lakers

Crypto.com Arena

215 $ – 800 $

Minnesota Timberwolves

Target Center

181 $ – 720 $

Oklahoma City Thunder

Paycom Center

110 $ – 540 $

Boston Celtics

TD Garden

195 $ – 850 $

Heure du coup d’envoi du match New York Knicks contre Atlanta Hawks.

NBA
NBA Playoffs
Madison Square Garden

Actualités des équipes et compositions

New York Knicks vs Atlanta Hawks compositions

New York KnicksNYK
-Équipe de départ

Remplaçants

Atlanta HawksATL
-Équipe de départ

Remplaçants

Forme

New York KnicksNYK
-Forme

  • New York Knicks

    96

    -

    110

    Charlotte Hornets

    D

  • New York Knicks

    112

    -

    95

    Toronto Raptors

    V

  • New York Knicks

    112

    -

    106

    Boston Celtics

    V

  • Atlanta Hawks

    105

    -

    108

    New York Knicks

    V

  • New York Knicks

    136

    -

    96

    Chicago Bulls

    V

Atlanta HawksATL
-Forme

  • Miami Heat

    143

    -

    117

    Atlanta Hawks

    D

  • Atlanta Hawks

    124

    -

    102

    Cleveland Cavaliers

    V

  • Cleveland Cavaliers

    122

    -

    116

    Atlanta Hawks

    D

  • Atlanta Hawks

    105

    -

    108

    New York Knicks

    D

  • Brooklyn Nets

    107

    -

    141

    Atlanta Hawks

    V

Bilan des confrontations directes

New York KnicksNYK

Derniers matches

Atlanta HawksATL

4

Victoires

1

  • Atlanta Hawks

    105

    -

    108

    New York Knicks

  • New York Knicks

    99

    -

    111

    Atlanta Hawks

  • Atlanta Hawks

    125

    -

    128

    New York Knicks

  • Atlanta Hawks

    105

    -

    121

    New York Knicks

  • New York Knicks

    149

    -

    148

    Atlanta Hawks

605

Points obtenus

594