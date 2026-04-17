Les New York Knicks reçoivent les Atlanta Hawks au Madison Square Garden le samedi 18 avril, pour un premier tour de Conférence Est qui s’annonce explosif.
Alors que les playoffs de la NBA 2026 débutent officiellement ce week-end, cette confrontation entre la 3e et la 6e tête de série oppose deux des fanbases les plus passionnées de la ligue, avec des aspirations au titre des deux côtés.
New York a conclu la saison régulière en boulet de canon, en tant que tête de série n°3 (53-29), tandis qu’Atlanta a sécurisé la 6e place (46-36) en remportant la division Sud-Est et en évitant le tournoi de barrage pour la première fois depuis 2021.
GOAL vous indique où les acheter et à quel prix ils se négocient actuellement sur le marché.
Combien coûtent les billets pour Knicks-Hawks en playoffs ?
Les tarifs sont nettement plus élevés que la moyenne des places en saison régulière.
Les tarifs varient selon le lieu et l’enjeu de la rencontre.
Au Madison Square Garden, le prix d’entrée pour le Match 1 démarre actuellement autour de 334 $, tandis qu’à la State Farm Arena d’Atlanta pour le Match 3, il faut compter au minimum 93 $.
Plusieurs facteurs expliquent ces écarts :
- Catégorie de places : en haut des tribunes, les billets sont les plus abordables, tandis que, pour le Match 1 au MSG, les sièges au bord du terrain peuvent facilement dépasser 4 500 $.
- En cas d’égalité à l’approche des dernières rencontres (match 5 ou 7), les tarifs de revente s’envolent sur le marché secondaire.
- Demande du marché : Portés par une croissance fulgurante de leur base de fans au cours des deux dernières saisons, les Knicks sont désormais l’un des clubs les plus en vogue de la ligue, rendant les places pour les playoffs new-yorkaises parmi les plus recherchées de la NBA.
Salles des playoffs NBA 2025/26 par prix moyen des billets
Équipe
Salle
Fourchette de prix d’entrée pour le Match 1
New York Knicks
Madison Square Garden
280 $ - 950 $+
Denver Nuggets
Ball Arena
93 $ – 650 $
L.A. Lakers
Crypto.com Arena
215 $ – 800 $
Minnesota Timberwolves
Target Center
181 $ – 720 $
Oklahoma City Thunder
Paycom Center
110 $ – 540 $
Boston Celtics
TD Garden
195 $ – 850 $