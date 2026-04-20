Les Lakers deLos Angeles abordent le deuxième match de la série, qui les opposera aux Rocketsde Houston à la Crypto.com Arena le mardi 21 avril 2026, avec une avance de 1-0. Après une victoire âprement disputée lors du premier match, les Lakers cherchent à défendre une nouvelle fois leur terrain avant que la série ne se déplace au Texas.
Malgré leur défaite initiale, les Rockets aborderont la rencontre en légers favoris, comptant sur la profondeur de leur jeune effectif pour épuiser une rotation lakers en effectif réduit.
GOAL vous indique où vous procurer des places et à quel tarif elles se négocient actuellement sur le marché secondaire.
Combien coûtent les billets pour le match Lakers-Rockets ?
Les tarifs demeurent élevés pour ce match 2, alors que les Lakers visent une avance décisive. Ils varient selon la demande et l’emplacement des sièges, la Crypto.com Arena figurant régulièrement parmi les arènes les plus onéreuses de ces playoffs.
- Match 2 (Los Angeles) : Les premiers prix pour la rencontre de mardi soir démarrent à environ 143 $ pour les places situées dans les coins des tribunes supérieures, tandis que les sièges de catégorie intermédiaire sont proposés entre 190 $ et 215 $.
- Pour le Match 3 (Houston), la série se déplace au Toyota Center pour la première fois depuis 2020. Les places d’entrée de gamme pour la rencontre de vendredi sont également en hausse, avec des tarifs démarrant à 137 $.
- Côté parquets, les places premium de premier rang pour le match 2 à L.A. s’échangent déjà à 1 136$ sur les plateformes de revente, certaines formules « VIP » franchissant aisément la barre des 5 000 $.
Facteurs influençant les prix :
- Dynamique de la série : si Houston remporte le match 2 et rééquilibre la série, la valeur de revente des places pour le match 5 à Los Angeles devrait grimper.
- Le poids des stars : les effectifs 2026 regorgent de cadors ; la présence de LeBron James et d’un Kevin Durant revigoré fait de cette affiche l’un des « billets les plus difficiles à obtenir » de la Conférence Ouest.
Lieux des playoffs NBA 2025/26 par prix des billets
Équipe
Arène
Match 2 – Fourchette de prix
New York Knicks
Madison Square Garden
285 $ - 950 $+
Boston Celtics
TD Garden
195 $ – 850 $+
L.A. Lakers
Crypto.com Arena
143 $ – 750 $+
Oklahoma City Thunder
Paycom Center
110 $ – 540 $+
Houston Rockets
Toyota Center
137 $ – 620 $+
Denver Nuggets
Ball Arena
88 $ – 650 $+