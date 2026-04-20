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Comment obtenir des billets pour le match de NBA entre les Lakers de Los Angeles et les Rockets de Houston : playoffs de la NBA, tarifs et plus encore

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Comment suivre la rencontre de NBA entre les Lakers de Los Angeles et les Rockets de Houston, connaître l’heure du coup d’envoi et rester informé des actualités des deux équipes.

Les Lakers deLos Angeles abordent le deuxième match de la série, qui les opposera aux Rocketsde Houston à la Crypto.com Arena le mardi 21 avril 2026, avec une avance de 1-0. Après une victoire âprement disputée lors du premier match, les Lakers cherchent à défendre une nouvelle fois leur terrain avant que la série ne se déplace au Texas.

Malgré leur défaite initiale, les Rockets aborderont la rencontre en légers favoris, comptant sur la profondeur de leur jeune effectif pour épuiser une rotation lakers en effectif réduit.

GOAL vous indique où vous procurer des places et à quel tarif elles se négocient actuellement sur le marché secondaire.

Combien coûtent les billets pour le match Lakers-Rockets ?

Les tarifs demeurent élevés pour ce match 2, alors que les Lakers visent une avance décisive. Ils varient selon la demande et l’emplacement des sièges, la Crypto.com Arena figurant régulièrement parmi les arènes les plus onéreuses de ces playoffs.

  • Match 2 (Los Angeles) : Les premiers prix pour la rencontre de mardi soir démarrent à environ 143 $ pour les places situées dans les coins des tribunes supérieures, tandis que les sièges de catégorie intermédiaire sont proposés entre 190 $ et 215 $.
  • Pour le Match 3 (Houston), la série se déplace au Toyota Center pour la première fois depuis 2020. Les places d’entrée de gamme pour la rencontre de vendredi sont également en hausse, avec des tarifs démarrant à 137 $.
  • Côté parquets, les places premium de premier rang pour le match 2 à L.A. s’échangent déjà à 1 136$ sur les plateformes de revente, certaines formules « VIP » franchissant aisément la barre des 5 000 $.

Facteurs influençant les prix :

  • Dynamique de la série : si Houston remporte le match 2 et rééquilibre la série, la valeur de revente des places pour le match 5 à Los Angeles devrait grimper.
  • Le poids des stars : les effectifs 2026 regorgent de cadors ; la présence de LeBron James et d’un Kevin Durant revigoré fait de cette affiche l’un des « billets les plus difficiles à obtenir » de la Conférence Ouest.

Lieux des playoffs NBA 2025/26 par prix des billets

Équipe

Arène

Match 2 – Fourchette de prix

New York Knicks

Madison Square Garden

285 $ - 950 $+

Boston Celtics

TD Garden

195 $ – 850 $+

L.A. Lakers

Crypto.com Arena

143 $ – 750 $+

Oklahoma City Thunder

Paycom Center

110 $ – 540 $+

Houston Rockets

Toyota Center

137 $ – 620 $+

Denver Nuggets

Ball Arena

88 $ – 650 $+

Heure du coup d’envoi du match LA Lakers contre Houston Rockets

NBA
NBA Playoffs
Crypto.com Arena

Actualités des équipes et compositions

LA Lakers vs Houston Rockets compositions

LA LakersLAL
-Équipe de départ

  • 5

    DeAndre Ayton

  • 28

    Rui Hachimura

  • 23

    LeBron James

  • 10

    Luke Kennard

  • 36

    Marcus Smart

Remplaçants

  • 11

    Jaxson Hayes

  • 9

    Bronny James

  • 14

    Maximilian Kleber

  • 4

    Dalton Knecht

  • 12

    Jake LaRavia

  • 20

    Nick Smith Jr.

  • 1

    Adou Thiero

  • 2

    Jarred Vanderbilt

Houston RocketsHOU
-Équipe de départ

  • 20

    Josh Okogie

  • 28

    Alperen Sengun

  • 15

    Reed Sheppard

  • 10

    Jabari Smith

  • 1

    Amen Thompson

Remplaçants

  • 30

    Clint Capela

  • 4

    JD Davison

  • 7

    Kevin Durant

  • 17

    Tari Eason

  • 2

    Dorian Finney-Smith

  • 32

    Jeff Green

  • Aaron Holiday

  • 8

    Jae'Sean Tate

Composition

LA LakersLAL
-Forme

  • LA Lakers

    131

    -

    107

    Utah Jazz

    V

  • LA Lakers

    101

    -

    73

    Phoenix Suns

    V

  • Golden State Warriors

    103

    -

    119

    LA Lakers

    V

  • LA Lakers

    87

    -

    123

    Oklahoma City Thunder

    D

  • Dallas Mavericks

    134

    -

    128

    LA Lakers

    D

Houston RocketsHOU
-Forme

  • Houston Rockets

    132

    -

    101

    Memphis Grizzlies

    V

  • Houston Rockets

    132

    -

    136

    Minnesota Timberwolves

    D

  • Houston Rockets

    113

    -

    102

    Philadelphia 76ers

    V

  • Phoenix Suns

    105

    -

    119

    Houston Rockets

    V

  • Golden State Warriors

    116

    -

    117

    Houston Rockets

    V