Les Lakers deLos Angeles abordent le deuxième match de la série, qui les opposera aux Rocketsde Houston à la Crypto.com Arena le mardi 21 avril 2026, avec une avance de 1-0. Après une victoire âprement disputée lors du premier match, les Lakers cherchent à défendre une nouvelle fois leur terrain avant que la série ne se déplace au Texas.

Malgré leur défaite initiale, les Rockets aborderont la rencontre en légers favoris, comptant sur la profondeur de leur jeune effectif pour épuiser une rotation lakers en effectif réduit.

GOAL vous indique où vous procurer des places et à quel tarif elles se négocient actuellement sur le marché secondaire.

Combien coûtent les billets pour le match Lakers-Rockets ?

Les tarifs demeurent élevés pour ce match 2, alors que les Lakers visent une avance décisive. Ils varient selon la demande et l’emplacement des sièges, la Crypto.com Arena figurant régulièrement parmi les arènes les plus onéreuses de ces playoffs.

Match 2 (Los Angeles) : Les premiers prix pour la rencontre de mardi soir démarrent à environ 143 $ pour les places situées dans les coins des tribunes supérieures, tandis que les sièges de catégorie intermédiaire sont proposés entre 190 $ et 215 $.

Pour le Match 3 (Houston), la série se déplace au Toyota Center pour la première fois depuis 2020. Les places d’entrée de gamme pour la rencontre de vendredi sont également en hausse, avec des tarifs démarrant à 137 $.

Côté parquets, les places premium de premier rang pour le match 2 à L.A. s’échangent déjà à 1 136$ sur les plateformes de revente, certaines formules « VIP » franchissant aisément la barre des 5 000 $.

Facteurs influençant les prix :

Dynamique de la série : si Houston remporte le match 2 et rééquilibre la série, la valeur de revente des places pour le match 5 à Los Angeles devrait grimper.

Le poids des stars : les effectifs 2026 regorgent de cadors ; la présence de LeBron James et d’un Kevin Durant revigoré fait de cette affiche l’un des « billets les plus difficiles à obtenir » de la Conférence Ouest.

Lieux des playoffs NBA 2025/26 par prix des billets

Équipe Arène Match 2 – Fourchette de prix New York Knicks Madison Square Garden 285 $ - 950 $+ Boston Celtics TD Garden 195 $ – 850 $+ L.A. Lakers Crypto.com Arena 143 $ – 750 $+ Oklahoma City Thunder Paycom Center 110 $ – 540 $+ Houston Rockets Toyota Center 137 $ – 620 $+ Denver Nuggets Ball Arena 88 $ – 650 $+

Heure du coup d’envoi du match LA Lakers contre Houston Rockets

NBA Playoffs Crypto.com Arena

Actualités des équipes et compositions

LA Lakers vs Houston Rockets compositions LAL - Équipe de départ 5 DeAndre Ayton

28 Rui Hachimura

23 LeBron James

10 Luke Kennard

36 Marcus Smart Remplaçants 11 Jaxson Hayes

9 Bronny James

14 Maximilian Kleber

4 Dalton Knecht

12 Jake LaRavia

20 Nick Smith Jr.

1 Adou Thiero

2 Jarred Vanderbilt HOU - Équipe de départ 20 Josh Okogie

28 Alperen Sengun

15 Reed Sheppard

10 Jabari Smith

1 Amen Thompson Remplaçants 30 Clint Capela

4 JD Davison

7 Kevin Durant

17 Tari Eason

2 Dorian Finney-Smith

32 Jeff Green

— Aaron Holiday

8 Jae'Sean Tate

Composition

LAL - Forme Tout LA Lakers 131 - 107 Utah Jazz V

LA Lakers 101 - 73 Phoenix Suns V

Golden State Warriors 103 - 119 LA Lakers V

LA Lakers 87 - 123 Oklahoma City Thunder D

Dallas Mavericks 134 - 128 LA Lakers D HOU - Forme Tout Houston Rockets 132 - 101 Memphis Grizzlies V

Houston Rockets 132 - 136 Minnesota Timberwolves D

Houston Rockets 113 - 102 Philadelphia 76ers V

Phoenix Suns 105 - 119 Houston Rockets V

Golden State Warriors 116 - 117 Houston Rockets V



