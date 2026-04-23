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Tyrell Feaster

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Comment obtenir des billets pour le match de NBA entre les Boston Celtics et les Philadelphia 76ers : Playoffs de la NBA, tarifs et plus encore

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Comment réserver vos places pour la rencontre de NBA entre les Boston Celtics et les Philadelphia 76ers

La série se déplace dans la « Ville de l’amour fraternel » : les 76ers de Philadelphie accueillent les Celtics de Boston pour un match 3 décisif à la Xfinity Mobile Arena, le vendredi 24 avril 2026.

Les Celtics se présentent à Philadelphie avec une avance confortable de 2-0 dans la série, après une victoire acharnée 114-105 lors du match 2. Malgré un effort défensif nettement amélioré de la part des 76ers, la profondeur de l’effectif de Boston a fait la différence dans le quatrième quart-temps, grâce aux 28 points deJaylen Brown et au double-double décisif de Jayson Tatum. Désormais dos au mur, Philadelphie doit impérativement s’imposer à domicile pour éviter un retard quasi insurmontable de 0-3 face à ses rivaux les plus illustres.

GOAL vous fournit les dernières informations pour obtenir des billets pour le Match 3 et les suivants, notamment les points de vente et les prix actuels du marché pour cette confrontation à Philadelphie.

Combien coûtent les billets pour les playoffs Celtics vs 76ers ?

Avec le déplacement de la série à Philadelphie, les tarifs ont connu une hausse significative, les supporters espérant un sursaut à domicile. Si les places restent globalement moins chères qu’au TD Garden de Boston, le prix d’entrée est orienté à la hausse.

  • Match 3 (Philadelphie) : Sur les plateformes de revente telles que SeatGeek et StubHub, les premiers prix s’élèvent actuellement à environ 94 $. Dans la partie inférieure du stade, les places de catégorie intermédiaire se négocient en moyenne entre 285 $ et 440 $.
  • Pour la rencontre du dimanche 26 avril, les premiers prix sont légèrement plus abordables, à partir de 88 $.
  • Côté parquet : les places premium sur le bord du terrain à la Xfinity Mobile Arena pour le match 3 dépassent 2 200 $, certaines options VIP en bordure de ligne de fond atteignant même 6 500 $.

Les principaux facteurs d’évolution des tarifs sont les suivants :

  • Le cas Embiid : des rumeurs indiquent que Joel Embiid, victime d’une appendicectomie, est désormais « incertain » pour la rencontre. Sa présence confirmée pourrait faire grimper les tarifs de 50 % en quelques minutes.
  • La domination de Boston : les Celtics menant 2-0, la demande est forte de la part des supporters de Boston en déplacement qui souhaitent assister à un éventuel balayage, ce qui maintient le prix plancher plus élevé que d’habitude pour une série du premier tour à Philadelphie.

Prix des places pour les playoffs NBA 2025/26 (match 3)

Équipe

Arène

Match 3 – Tarif d’entrée

New York Knicks

Madison Square Garden

378 $+ (Match 5)

L.A. Lakers

Crypto.com Arena

Crypto.com Arena (Match 5)

Houston Rockets

Toyota Center

142 $+

Atlanta Hawks

State Farm Arena

à partir de 127 $

Minnesota Timberwolves

Target Center

à partir de 92 $

Philadelphia 76ers

Xfinity Mobile Arena

À partir de 94 $

Heure du coup d’envoi du match Boston Celtics – Philadelphia 76ers

NBA
NBA Playoffs
Xfinity Mobile Arena

Actualités des équipes et compositions

Bilan des confrontations directes

Philadelphia 76ersPHI
-Forme

  • Boston Celtics

    97

    -

    111

    Philadelphia 76ers

    V

  • Boston Celtics

    123

    -

    91

    Philadelphia 76ers

    D

  • Philadelphia 76ers

    109

    -

    97

    Orlando Magic

    V

  • Philadelphia 76ers

    126

    -

    106

    Milwaukee Bucks

    V

  • Indiana Pacers

    94

    -

    105

    Philadelphia 76ers

    V

Boston CelticsBOS
-Forme

  • Boston Celtics

    97

    -

    111

    Philadelphia 76ers

    D

  • Boston Celtics

    123

    -

    91

    Philadelphia 76ers

    V

  • Boston Celtics

    113

    -

    108

    Orlando Magic

    V

  • Boston Celtics

    144

    -

    118

    New Orleans Pelicans

    V

  • New York Knicks

    112

    -

    106

    Boston Celtics

    D

Bilan des confrontations directes