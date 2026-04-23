La série se déplace dans la « Ville de l’amour fraternel » : les 76ers de Philadelphie accueillent les Celtics de Boston pour un match 3 décisif à la Xfinity Mobile Arena, le vendredi 24 avril 2026.

Les Celtics se présentent à Philadelphie avec une avance confortable de 2-0 dans la série, après une victoire acharnée 114-105 lors du match 2. Malgré un effort défensif nettement amélioré de la part des 76ers, la profondeur de l’effectif de Boston a fait la différence dans le quatrième quart-temps, grâce aux 28 points deJaylen Brown et au double-double décisif de Jayson Tatum. Désormais dos au mur, Philadelphie doit impérativement s’imposer à domicile pour éviter un retard quasi insurmontable de 0-3 face à ses rivaux les plus illustres.

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Combien coûtent les billets pour les playoffs Celtics vs 76ers ?

Avec le déplacement de la série à Philadelphie, les tarifs ont connu une hausse significative, les supporters espérant un sursaut à domicile. Si les places restent globalement moins chères qu’au TD Garden de Boston, le prix d’entrée est orienté à la hausse.

Match 3 (Philadelphie) : Sur les plateformes de revente telles que SeatGeek et StubHub, les premiers prix s’élèvent actuellement à environ 94 $. Dans la partie inférieure du stade, les places de catégorie intermédiaire se négocient en moyenne entre 285 $ et 440 $.

Pour la rencontre du dimanche 26 avril, les premiers prix sont légèrement plus abordables, à partir de 88 $.

Côté parquet : les places premium sur le bord du terrain à la Xfinity Mobile Arena pour le match 3 dépassent 2 200 $ , certaines options VIP en bordure de ligne de fond atteignant même 6 500 $.

Les principaux facteurs d’évolution des tarifs sont les suivants :

Le cas Embiid : des rumeurs indiquent que Joel Embiid , victime d’une appendicectomie, est désormais « incertain » pour la rencontre. Sa présence confirmée pourrait faire grimper les tarifs de 50 % en quelques minutes.

La domination de Boston : les Celtics menant 2-0, la demande est forte de la part des supporters de Boston en déplacement qui souhaitent assister à un éventuel balayage, ce qui maintient le prix plancher plus élevé que d’habitude pour une série du premier tour à Philadelphie.

Prix des places pour les playoffs NBA 2025/26 (match 3)

Équipe Arène Match 3 – Tarif d’entrée New York Knicks Madison Square Garden 378 $+ (Match 5) L.A. Lakers Crypto.com Arena Crypto.com Arena (Match 5) Houston Rockets Toyota Center 142 $+ Atlanta Hawks State Farm Arena à partir de 127 $ Minnesota Timberwolves Target Center à partir de 92 $ Philadelphia 76ers Xfinity Mobile Arena À partir de 94 $

Heure du coup d’envoi du match Boston Celtics – Philadelphia 76ers

NBA Playoffs Xfinity Mobile Arena

Actualités des équipes et compositions

Bilan des confrontations directes

PHI - Forme Tout Boston Celtics 97 - 111 Philadelphia 76ers V

Boston Celtics 123 - 91 Philadelphia 76ers D

Philadelphia 76ers 109 - 97 Orlando Magic V

Philadelphia 76ers 126 - 106 Milwaukee Bucks V

Indiana Pacers 94 - 105 Philadelphia 76ers V BOS - Forme Tout Boston Celtics 97 - 111 Philadelphia 76ers D

Boston Celtics 123 - 91 Philadelphia 76ers V

Boston Celtics 113 - 108 Orlando Magic V

Boston Celtics 144 - 118 New Orleans Pelicans V

New York Knicks 112 - 106 Boston Celtics D