Comment obtenir des billets pour le match d'ouverture de la Coupe du monde de football 2026 : tarifs, informations et tout ce qu'il faut savoir sur le stade de Mexico

Les joueurs et leurs supporters rêvent déjà de voir leur équipe soulever le trophée de la Coupe du monde 2026 lors de la finale programmée au MetLife Stadium, dans le New Jersey, le 19 juillet. Mais c’est Mexico et son Estadio Azteca, qui accueillera le match d’ouverture le 11 juin, qui feront d’abord vibrer la planète football.

Se rendre à l’Estadio Azteca est le rêve de nombreux supporters, car ce temple du football international a déjà accueilli deux finales de Coupe du monde.

En 1970, une foule de 107 412 spectateurs y a vu le Brésil battre l’Italie 4-1 et être sacré champion, avec en point d’orgue la frappe imparable de Carlos Alberto. Seize ans plus tard, en 1986, une foule encore plus nombreuse – 114 600 spectateurs, record toujours inégalé pour une finale – a vu Diego Maradona guider l’Argentine vers le titre aux dépens de la RFA, lors d’un match riche en émotions et en buts.

Laissez GOAL vous fournir toutes les dernières informations sur le match d’ouverture de la Coupe du monde 2026, notamment comment obtenir vos billets, leur prix et bien plus encore.

Quand aura lieu le match d’ouverture de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

Date Match Lieu Billets Jeudi 11 juin Groupe A : Mexique - Afrique du Sud Estadio Azteca, Mexico Billets

Comment acheter vos billets pour le match d’ouverture de la Coupe du monde de la FIFA 2026

Les supporters auront plusieurs opportunités d’acheter leurs places pour le match d’ouverture de la Coupe du monde 2026 via le portail de billetterie du site de la FIFA jusqu’à la date fatidique de juin prochain.

Les différentes phases de vente, détaillées ci-dessous, proposent des processus d’achat, des modes de paiement et des catégories de billets spécifiques.

Tirage au sort de la prévente Visa

Considérée comme la première occasion d’acheter des billets pour la Coupe du monde 2026, cette vente s’est déroulée du 10 au 19 septembre et était réservée aux supporters titulaires d’une carte Visa éligible.

Tirage au sort de la prévente

Les inscriptions pour cette deuxième phase se sont déroulées du 27 au 31 octobre, selon le même principe de candidature suivie d’une sélection aléatoire.

Les candidats tirés au sort reçoivent un créneau horaire spécifique pour acheter leurs places, à partir du 17 novembre.

Dans les jours précédant ce créneau, une fenêtre prioritaire (du 12 au 15 novembre) avait été accordée aux résidents des trois pays hôtes (États-Unis, Canada et Mexique), leur offrant un accès anticipé à la vente.

Tirage au sort

Après le tirage au sort de la Coupe du monde de la FIFA 2026, le 5 décembre, la phase suivante de vente de billets débutera ; les supporters pourront alors soumettre de nouvelles demandes.

Phase de vente de dernière minute

Enfin, à l’approche du tournoi (printemps 2026), les billets restants seront vendus selon le principe du « premier arrivé, premier servi ».

La FIFA n’a pas encore indiqué le nombre de billets mis en vente, mais la disponibilité devrait être limitée et les ventes, rapides.

Pour acheter des billets, connectez-vous au portail officiel de billetterie de la FIFA et créez un compte. Une fois connecté, vérifiez la disponibilité des places.

Des places de revente pour le match d’ouverture de la Coupe du monde de la FIFA 2026 sont-elles encore disponibles ?

Pour revendre ou échanger officiellement et en toute sécurité vos places pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026, utilisez la plateforme de revente et d’échange de la FIFA, ouverte depuis le 2 octobre et accessible via FIFA.com/tickets.

La plateforme de revente est ouverte aux résidents canadiens, américains et internationaux, tandis que la plateforme d’échange (Mercado de Intercambio de la FIFA) est réservée aux résidents mexicains.

Attention toutefois : l’offre y est souvent limitée et les places peuvent apparaître de façon ponctuelle. Pour maximiser vos chances, connectez-vous régulièrement, soyez prêt à valider votre paiement immédiatement et gardez vos coordonnées bancaires à portée de main.

Des plateformes de revente comme StubHub proposeront également des places pour le match d’ouverture, à des tarifs variables selon l’offre et la demande.

Combien coûtent les billets pour le match d’ouverture de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

La FIFA a précédemment annoncé qu’avec la mise en place d’une tarification dynamique, les billets pour certains matchs de groupe pourraient être proposés à partir de 60 $. Cependant, les rencontres impliquant les pays hôtes, à l’image du match d’ouverture, seront inévitablement bien plus onéreuses en raison d’une demande accrue. Les prix fluctueront tout au long des différentes phases de mise en vente des billets, mais les places pour le match d’ouverture à l’Estadio Azteca variaient initialement entre 370 $ et 1 825 $.

Les tarifs pour la finale de la Coupe du monde 2026 varient selon les catégories de places, comme suit :

Catégorie 1 : la plus onéreuse, située en bas des tribunes.

la plus onéreuse, située en bas des tribunes. Catégorie 2 : elle occupe les rangées supérieures et inférieures hors des zones de la catégorie 1.

elle occupe les rangées supérieures et inférieures hors des zones de la catégorie 1. Catégorie 3 : tribune supérieure, hors zones Catégories 1 et 2.

tribune supérieure, hors zones Catégories 1 et 2. Catégorie 4 : la plus abordable, située dans la partie supérieure, en dehors des autres catégories.

Sur des plateformes de revente telles que StubHub, les supporters peuvent déjà se procurer des places pour le match d’ouverture de la Coupe du monde de la FIFA à partir de 2 200 $.

Où se déroule le match d’ouverture de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

L’Estadio Azteca, officiellement dénommé Estadio Banorte pour des raisons de sponsoring, est une enceinte de football implantée à Coyoacán, à Mexico. Inauguré en 1966, il sert de terrain habituel au Club América (Liga MX) et à l’équipe nationale du Mexique. Avec 87 523 places, il est le plus grand stade d’Amérique latine et le huitième plus grand stade de football au monde.

L’Azteca a déjà accueilli les finales de la Coupe du monde 1970 et 1986. Bien qu’il ne soit pas retenu pour la finale de la Coupe du monde de la FIFA 2026, il entrera cet été dans l’histoire en devenant le seul stade à avoir organisé des rencontres lors de trois Coupes du monde différentes. Rénové, il doit rouvrir en mars, trois mois avant le match d’ouverture de l’édition 2026.