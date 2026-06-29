Comment obtenir des billets pour le match Brésil - Côte d’Ivoire OU Norvège : prix des places, informations sur les huitièmes de finale, ventes de dernière minute et plus encore

La route vers les quarts de finale passe par East Rutherford, où le Brésil, quintuple champion du monde, s’apprête à affronter soit la Côte d’Ivoire, soit la Norvège, lors d’un huitième de finale de la Coupe du monde 2026 qui s’annonce riche en stars.

Après avoir brillamment franchi l’écueil des 32es de finale contre le Japon, la Seleção aborde ces huitièmes avec un élan certain, tout en restant consciente du danger qui l’attend.

Elle défiera le vainqueur du duel entre les Éléphants et la redoutable sélection norvégienne emmenée par Erling Haaland, promettant un choc de haut vol sur la côte Est.

À quelle heure aura lieu le match du Brésil contre la Côte d’Ivoire ou la Norvège en Coupe du monde ?

Ce match à élimination directe se tiendra dans l’emblématique New York New Jersey Stadium (MetLife Stadium) à East Rutherford, dans le New Jersey.

Coupe du monde - Phase Finale New York/New Jersey Stadium

Comment se procurer des places pour ce match ?

Les principales loteries officielles de la Coupe du monde – prévente Visa, tirage au sort anticipé et tirage aléatoire post-tirage – sont désormais closes.

Avec plus de 500 millions de demandes traitées durant ces phases, la disponibilité des places en vente directe est désormais au plus bas.

Voici l’essentiel en bref :

La phase de vente de dernière minute a débuté le 1er avril. Il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont vendus strictement selon le principe du « premier arrivé, premier servi », avec confirmation immédiate. C’est la dernière occasion d’acheter des billets officiels directement auprès de la FIFA.

La plateforme officielle de revente de la FIFA est également ouverte : il s’agit désormais du seul canal agréé permettant aux supporters d’acheter ou de vendre des billets vérifiés à des prix encadrés, à l’approche du tournoi.

Les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes de revente comme StubHub pour dénicher des places de dernière minute, tout en veillant à consulter les conditions générales de vente avant toute transaction.

Combien coûtent les billets pour les matchs Brésil - Côte d’Ivoire ou Norvège de la Coupe du monde ?

La FIFA a mis en place une tarification variable pour le tournoi 2026.

Les places pour la phase de groupes démarrent à 60 $ pour certaines catégories de supporters, tandis que les tarifs pour la finale s’élèvent jusqu’à 6 730 $. Ces montants peuvent grimper encore plus haut sur les plateformes de revente.

Prix des billets pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 :

Dates Phase / Catégorie Fourchette de prix officielle Fourchette estimée sur le marché secondaire 28 juin – 3 juillet Seizièmes de finale (stades très prisés) 225 $ – 540 $ 550 – 3 200 € (1 250 €) 28 juin – 3 juillet Seizièmes de finale (salles standard) 225 $ – 540 400 – 2 800 € (1 134 €) 4–7 juillet Huitièmes de finale 240 $ – 640 650 € – 4 200 € (1 518 €) 9-11 juillet Quarts de finale 450 – 1 775 € 850 € – 5 500 € (2 348 €) 14–15 juillet Demi-finales 930 $ – 3 295 1 500 $ – 9 500 $ (3 721 $) 18 juillet Match pour la troisième place 250 $ – 800 500 $ – 3 500 $ (1 480 $) 19 juillet Finale de la Coupe du monde de la FIFA (MetLife Stadium) 1 490 $ – 7 875 $ 5 900 $ – 38 000 $+ (15 240 $)

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