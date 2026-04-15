Comment obtenir des billets pour le match Arsenal - Newcastle United : tarifs de la Premier League, informations sur la rencontre, horaire du coup d’envoi et autres détails utiles

Arsenal accueille Newcastle United à l’Emirates Stadium de Londres le samedi 25 avril, dans un match crucial pour les Gunners, qui doivent préserver leur place de leader.
Les Gunners occupent actuellement la première place de la Premier League, tandis que les Magpies pointent à la 14e position ; ces derniers espèrent toutefois créer la surprise en fin de saison et remonter dans la première moitié du classement.
GOAL vous indique où les acheter et à quel prix.
Quand se déroule Arsenal-Newcastle ?
Comment acheter des billets pour le match Arsenal-Newcastle United en Premier League ?
Les places pour les rencontres à l’Emirates sont attribuées via un tirage au sort réservé aux membres, et ce match de catégorie B est actuellement complet sur les canaux officiels.
- Canaux officiels : Billetterie d’Arsenal.com (complet).
- Marchés secondaires : les plateformes de revente comme StubHub représentent la principale option pour les non-membres.
- Places premium : prévoyez entre 250 £ et 450 £ pour les tribunes basses ou les côtés centraux. Les formules d’hospitalité officielles, si elles sont disponibles, démarrent généralement à 600 £.
Que attendre du match Arsenal-Newcastle United ?
L’équipe de Mikel Arteta a démontré une grande régularité, mais elle se méfiera d’un Newcastle qui lui a souvent donné du fil à retordre.
Les Gunners sortent d’un mois d’avril chargé, ponctué par une victoire cruciale 2-0 contre le Sporting CP le 11 avril, qui a encore renforcé leur confiance sur la grande scène.
Les Londoniens viseront donc un nouveau succès, comme à l’aller (2-1 à St. James’ Park le 28 septembre).
Bien que les Magpies occupent la deuxième partie du classement, leurs performances les plus récentes prouvent qu’ils peuvent toujours rivaliser avec l’élite.
Les Magpies aborderont toutefois cette rencontre avec l’intention de prendre leur revanche, eux qui s’étaient inclinés 1-0 à l’Emirates lors de la 37e journée de la saison dernière, le 18 mai.
Quel est le prix des billets pour le match Arsenal - Newcastle United en Premier League ?
En règle générale, le prix des places varie sensiblement au sein de la Premier League. La plupart des clubs appliquent des tarifs distincts selon l’âge : adultes, juniors, étudiants et seniors, même si ces catégories diffèrent d’une formation à l’autre.
Sur le marché secondaire, les tarifs démarrent autour de 145 £ pour un siège en tribune supérieure.
L’emplacement du siège et la tribune influencent considérablement le prix, les places offrant la meilleure vue entraînant souvent un coût plus élevé. Certains clubs classent également les rencontres : par exemple, les affiches de prestige contre des adversaires de renom peuvent être placées dans une catégorie supérieure, avec des tarifs qui augmentent en conséquence.
La Premier League a plafonné le prix des places en tribune visiteurs à 30 £ ; une option économique si vous suivez votre équipe en déplacement.
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