Comment obtenir des billets pour le match Arsenal - Newcastle United : tarifs de la Premier League, informations sur la rencontre, horaire du coup d’envoi et autres détails utiles

Arsenal accueille Newcastle United à l’Emirates Stadium de Londres le samedi 25 avril, dans un match crucial pour les Gunners, qui doivent préserver leur place de leader.

Les Gunners occupent actuellement la première place de la Premier League, tandis que les Magpies pointent à la 14e position ; ces derniers espèrent toutefois créer la surprise en fin de saison et remonter dans la première moitié du classement.

GOAL vous indique où les acheter et à quel prix.

Quand se déroule Arsenal-Newcastle ?

Premier League - Premier League Emirates Stadium

Comment acheter des billets pour le match Arsenal-Newcastle United en Premier League ?

Les places pour les rencontres à l’Emirates sont attribuées via un tirage au sort réservé aux membres, et ce match de catégorie B est actuellement complet sur les canaux officiels.

Canaux officiels : Billetterie d’Arsenal.com (complet).

: Billetterie d’Arsenal.com (complet). Marchés secondaires : les plateformes de revente comme StubHub représentent la principale option pour les non-membres.

: les plateformes de revente comme StubHub représentent la principale option pour les non-membres. Places premium : prévoyez entre 250 £ et 450 £ pour les tribunes basses ou les côtés centraux. Les formules d’hospitalité officielles, si elles sont disponibles, démarrent généralement à 600 £.

Que attendre du match Arsenal-Newcastle United ?

L’équipe de Mikel Arteta a démontré une grande régularité, mais elle se méfiera d’un Newcastle qui lui a souvent donné du fil à retordre.

Les Gunners sortent d’un mois d’avril chargé, ponctué par une victoire cruciale 2-0 contre le Sporting CP le 11 avril, qui a encore renforcé leur confiance sur la grande scène.

Les Londoniens viseront donc un nouveau succès, comme à l’aller (2-1 à St. James’ Park le 28 septembre).

Bien que les Magpies occupent la deuxième partie du classement, leurs performances les plus récentes prouvent qu’ils peuvent toujours rivaliser avec l’élite.

Les Magpies aborderont toutefois cette rencontre avec l’intention de prendre leur revanche, eux qui s’étaient inclinés 1-0 à l’Emirates lors de la 37e journée de la saison dernière, le 18 mai.

Quel est le prix des billets pour le match Arsenal - Newcastle United en Premier League ?

En règle générale, le prix des places varie sensiblement au sein de la Premier League. La plupart des clubs appliquent des tarifs distincts selon l’âge : adultes, juniors, étudiants et seniors, même si ces catégories diffèrent d’une formation à l’autre.

Sur le marché secondaire, les tarifs démarrent autour de 145 £ pour un siège en tribune supérieure.

L’emplacement du siège et la tribune influencent considérablement le prix, les places offrant la meilleure vue entraînant souvent un coût plus élevé. Certains clubs classent également les rencontres : par exemple, les affiches de prestige contre des adversaires de renom peuvent être placées dans une catégorie supérieure, avec des tarifs qui augmentent en conséquence.

La Premier League a plafonné le prix des places en tribune visiteurs à 30 £ ; une option économique si vous suivez votre équipe en déplacement.

Actualités et compositions d’équipes

Arsenal vs Newcastle Équipes probables Équipe probable Remplaçants Entraineur M. Arteta Équipe probable Remplaçants Entraineur E. Howe

Forme

Face à face

Classement

Clubs de Premier League 2025/26 classés par prix des billets

Club Stade Fourchette de prix des billets (entrée générale adulte) Fourchette de prix des abonnements Billets Arsenal Emirates Stadium 31,50 £ – 141,00 £ 1 073 £ – 2 050 £ Informations billetterie Aston Villa Villa Park 44,50 £ - 92,00 £ 640 £ – 944 £ Informations billetterie Bournemouth Vitality Stadium 33,00 £ – 56,00 £ 633 £ – 875 £ Informations sur les billets Brentford Gtech Community Stadium 40,00 £ – 65,00 £ 495 £ – 598 £ Informations billetterie Brighton & Hove Albion Stade American Express Community 34,00 £ – 78,00 £ 595 £ – 860 £ Informations billetterie Burnley Turf Moor 50,00 £ – 75,00 £ 455 £ – 500 £ Informations sur les billets Chelsea Stamford Bridge 48,00 £ - 58,00 £ 595 £ – 940 £ Informations billetterie Crystal Palace Selhurst Park 48,00 £ - 58,00 £ 545 £ – 895 £ Informations billetterie Everton Goodison Park 55,00 £ 515 £ – 690 £ Informations sur les billets Fulham Craven Cottage 35,00 £ – 105,00 £ 455 £ – 3 000 £ Informations sur les billets Leeds United Elland Road 33,00 £ – 56,00 £ 420 £ – à confirmer Informations billetterie Liverpool Anfield 9,00 £ – 61,00 £ 699 £ – 886 £ Informations sur les billets Manchester City Etihad Stadium 58,00 £ – 75,00 £ 385 £ – 1 030 £ Informations sur les billets Manchester United Old Trafford 36,00 £ – 58,00 £ 559 £ – 950 £ Informations sur les billets Newcastle United St James’ Park 50,00 £ – 58,00 £ 417 £ – 811 £ Informations billetterie Nottingham Forest City Ground 45,00 £ - 60,00 £ 465 £ – 660 £ Informations billetterie Sunderland Stade of Light 33,00 £ – 56,00 £ 390 £ – 720 £ Informations billetterie Tottenham Hotspur Stade de Tottenham Hotspur 48,00 £ – 109,00 £ 807 £ – 2 015 £ Informations sur les billets West Ham United Stade de Londres 30,00 £ – 120,00 £ 310 £ – 1 620 £ Informations sur les billets Wolverhampton Wanderers Molineux 26,50 £ - 71,00 £ 525 £ – 833 £ Informations billetterie

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