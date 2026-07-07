L'Argentine, tenante du titre de la Coupe du monde de la FIFA, a réussi un incroyable retour pour s'imposer 3-2 face à l'Égypte mardi à Atlanta, alors qu'elle était menée 2-0 à seulement 11 minutes de la fin.

Les buts de Cristian Romero, Lionel Messi et Enzo Fernández ont permis à l’Albiceleste de Lionel Scaloni de signer une victoire sensationnelle et de se qualifier pour les quarts de finale, où elle affrontera la Suisse ou la Colombie.

GOAL vous fournit toutes les dernières informations sur les billets pour la Coupe du monde 2026, notamment comment obtenir des places pour le match Argentine - Suisse OU Argentine - Colombie, et à quel prix.

À quelle heure aura lieu le coup d’envoi du match Argentine – Suisse ou Colombie de la Coupe du monde ?

Ce quart de finale très attendu se déroulera au Kansas City Stadium (Arrowhead Stadium).

Coupe du monde - Phase Finale Kansas City Stadium

Comment acheter des billets pour le match Argentine - Suisse ou Colombie de la Coupe du monde ?

À ce jour, les principales loteries officielles de billets pour la Coupe du monde (notamment la prévente Visa, le tirage au sort anticipé et le tirage au sort aléatoire post-tirage) sont officiellement terminées.

Avec plus de 500 millions de demandes traitées durant ces phases, le nombre de places encore disponibles en vente directe est désormais très limité.

Voici l’essentiel en bref :

La phase de vente de dernière minute a débuté le 1er avril. Il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont vendus strictement selon le principe du « premier arrivé, premier servi », avec confirmation immédiate. C’est la dernière occasion d’acheter des billets officiels directement auprès de la FIFA.

La plateforme officielle de revente de la FIFA est également ouverte : il s’agit désormais du seul canal agréé permettant aux supporters d’acheter ou de vendre des billets vérifiés à des prix encadrés, à l’approche du tournoi.

Les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes de revente comme StubHub pour dénicher des places de dernière minute, tout en veillant à consulter les conditions générales de vente avant toute transaction.

Combien coûtent les billets pour les matchs Argentine – Suisse ou Colombie de la Coupe du monde ?

La FIFA a adopté une politique de tarification variable pour le tournoi 2026.

Les places pour la phase de groupes étaient proposées à partir de 60 $ (pour certaines catégories de supporters), tandis que les tarifs pour la finale atteignaient 6 730 $ – sans compter les marchés secondaires et la revente, où les prix grimpent encore plus haut.

Prix des billets pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 :

Dates Phase / Catégorie Fourchette de prix officielle Fourchette estimée sur le marché secondaire 28 juin – 3 juillet 16es de finale (sites très prisés) 225 $ – 540 $ 550 – 3 200 € (1 250 €) 28 juin – 3 juillet Seizièmes de finale (salles standard) 225 $ – 540 400 – 2 800 € (1 134 €) 4–7 juillet Huitièmes de finale 240 $ – 640 650 € – 4 200 € (1 518 €) 9-11 juillet Quarts de finale 450 $ – 1 775 $ 850 € – 5 500 € (2 348 €) 14–15 juillet Demi-finales 930 $ – 3 295 1 500 $ – 9 500 $ (3 721 $) 18 juillet Match pour la troisième place 250 $ – 800 500 $ – 3 500 $ (1 480 $) 19 juillet Finale de la Coupe du monde de la FIFA (MetLife Stadium) 1 490 $ – 7 875 $ 5 900 $ – 38 000 $+ (15 240 $)

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