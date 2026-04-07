Comment obtenir des billets pour le match Al Sadd - Al Hilal : calendrier de la Ligue des champions de l'AFC, tarifs, informations sur les places et plus encore

Al Sadd et Al Hilal se préparent pour un affrontement décisif en phase à élimination directe de la Ligue des champions de l'AFC.

Ce match oppose les champions du Qatar 2024-2025 aux géants saoudiens dans une bataille cruciale pour la suprématie continentale. Historiquement, ces deux clubs ont dominé le football en Asie occidentale, faisant de chaque rencontre entre eux un événement qui attire l'attention du monde entier et rassemble des foules immenses.

GOAL a rassemblé toutes les informations essentielles concernant les prix, les lieux et les points de vente officiels pour vous aider à réserver dès maintenant votre place pour le match.

Quand aura lieu le match Al Sadd vs Al Hilal en Ligue des champions de l'AFC ?

Le match très attendu entre Al Sadd et Al Hilal s'apprête à débuter lors d'une rencontre cruciale en soirée à Doha. Comme ce match fait partie de la phase à élimination directe de la Ligue des champions de l'AFC, l'ambiance devrait être électrique dès le coup d'envoi. Voici les détails confirmés du match :

Date Match / Heure Lieu Billets Lundi 13 avril 2026 Al Sadd vs Al Hilal (17 h 00 GMT / 20 h 00 heure d'Asie de l'Est) Stade Jassim Bin Hamad, Doha Acheter des billets

Comment acheter des billets pour le match Al Sadd vs Al Hilal en Ligue des champions de l'AFC

Pour les supporters locaux au Qatar, le site officiel d'Al Sadd est la principale source d'achat des billets mis en vente au grand public. Cependant, ces billets sont souvent vendus en priorité aux membres du club.

Pour les supporters internationaux ou ceux qui ont manqué la période de vente initiale, les plateformes de revente telles que Ticombo offrent une alternative sûre et officiellement agréée, avec un large choix de catégories de places.

Lorsque vous achetez sur des plateformes de revente, recherchez toujours des vendeurs bien notés et proposant des garanties de remboursement afin de vous assurer que vos billets sont valides pour ce match très convoité de la Ligue des champions de l'AFC.

Pour les supporters du club de football Al-Hilal venant d'Arabie saoudite, il est vivement recommandé de rechercher des places dans les sections réservées aux supporters visiteurs (généralement la tribune nord). Cela vous permettra de vous asseoir aux côtés des autres supporters de la « Vague bleue ». Compte tenu de la proximité entre Riyad et Doha, ces sections sont généralement les premières à afficher complet.

À quoi peut-on s'attendre lors du match Al Sadd vs Al Hilal ?

Les supporters peuvent s’attendre à un affrontement entre deux philosophies footballistiques distinctes : le style rapide et pressant d’Al-Hilal et l’approche organisée et technique d’Al-Sadd.

Al-Hilal aborde ce match comme l’une des équipes les plus fortes du football mondial, avec un effectif comptant notamment le prolifique attaquant serbe Aleksandar Mitrović et le duo portugais créatif formé de Rúben Neves et João Cancelo. Leur capacité à déstabiliser leurs adversaires dans le dernier tiers du terrain en fait une menace redoutable à l’extérieur.

Néanmoins, Al Sadd reste la référence du football qatari. Emmenée par le brillant Akram Afif, qui brille souvent sur les plus grandes scènes, l’équipe est passée maître dans l’art de contrôler le rythme du match. Historiquement, cette rencontre a donné lieu à un nombre impressionnant de buts.

L'histoire récente montre à quel point il est difficile de prédire l'issue de ces rencontres : un match nul 1-1 en novembre 2024, la victoire 3-2 d'Al Sadd lors de la Coupe des clubs champions arabes 2023, et la légendaire victoire 4-2 d'Al Sadd en demi-finale de 2019. Ces résultats prouvent que, malgré la puissance des stars d'Al-Hilal, Al-Sadd trouve toujours le moyen de rivaliser.

Billets pour le match Al Sadd vs Al Hilal en Ligue des champions de l'AFC : combien coûtent-ils ?

Les prix des billets pour le match Al Sadd vs Al Hilal varient en fonction de la catégorie de place et du moment de l'achat. Les prix de vente officiels sont généralement plus bas, mais la demande fait souvent grimper les prix sur le marché secondaire.

Catégorie 3 (côtés/derrière les buts) : 120 SAR – 250 SAR

120 SAR – 250 SAR Catégorie 2 (coins/niveau supérieur) : 300 SAR – 550 SAR

300 SAR – 550 SAR Catégorie 1 (ligne de touche inférieure/centre du terrain) : 600 SAR – 950 SAR

600 SAR – 950 SAR VIP / Premium : 1 500 SAR – 3 500 SAR

Pour ceux qui recherchent le meilleur rapport qualité-prix, les places en coin de la catégorie 2 offrent souvent le meilleur compromis entre prix et vue, car elles sont généralement 15 % moins chères que les places dans les sections centrales.

Pour obtenir les billets les moins chers, il est essentiel de réserver dès que les dates des matchs sont confirmées, car les prix ont tendance à augmenter de 20 à 30 % au cours de la semaine précédant le match.

Comment obtenir des billets d'hospitalité pour le match Al Sadd vs Al Hilal en Ligue des champions de l'AFC ?

Les formules d'hospitalité pour le match Al Sadd vs Al Hilal offrent une expérience unique le jour du match, comprenant l'accès à des salons climatisés, une restauration haut de gamme et des sièges rembourrés luxueux.

Ces formules sont très prisées des supporters venant d'Arabie saoudite qui souhaitent s'assurer une place garantie et un environnement plus confortable.

Les espaces d'hospitalité du stade Jassim Bin Hamad comprennent les salons Platinum et Gold, qui offrent un service 5 étoiles tout au long du match.

Pour vous procurer ces billets, vous trouverez souvent des formules VIP ou d'hospitalité sur Ticombo. Ces formules comprennent généralement des avantages tels qu'un accès privé au stade, un buffet avant le match et des rafraîchissements à la mi-temps.

Al Sadd vs Al Hilal : derniers affrontements

Les matchs entre Al Sadd et Al Hilal comptent parmi les plus disputés de la Ligue des champions de l'AFC. Au cours des dernières saisons, les résultats entre les deux équipes ont été mitigés, ce qui indique qu'aucune des deux équipes ne dispose d'un avantage psychologique évident. Voici les cinq dernières rencontres entre les deux équipes :