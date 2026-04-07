Comment obtenir des billets pour le match Al-Nassr - Al-Ettifaq : calendrier de la Ligue professionnelle saoudienne, tarifs, informations sur les places et plus encore

La course au titre de la Saudi Pro League s'intensifie alors que l'Al-Nassr FC accueille le club d'Al-Ettifaq à Riyad pour un match décisif.

L'Al-Nassr FC, emmené par le légendaire Cristiano Ronaldo, compte bien maintenir sa domination à domicile à l'Al-Awwal Park et consolider sa place en tête du classement. Historiquement, ces deux équipes ont toujours offert des matchs spectaculaires, l'Al-Ettifaq Club s'avérant souvent un obstacle coriace pour les géants de Riyad.

Que vous recherchiez des places en admission générale à prix abordable ou une expérience d'hospitalité haut de gamme, GOAL vous fournit toutes les informations et les instructions pour obtenir vos billets dès maintenant.

Quand a lieu le match Al-Nassr vs Al-Ettifaq de la Saudi Pro League ?

Date et heure Calendrier Lieu Billets Vendredi 24 avril 2026, 21 h 00 AST Al-Nassr FC vs Al-Ettifaq Club Parc Al-Awwal, Riyad Billets

Comment acheter des billets pour le match Al-Nassr vs Al-Ettifaq de la Ligue professionnelle saoudienne

Le principal moyen d'acheter des billets passe par le portail officiel de billetterie de l'Al-Nassr FC et la plateforme webook.com, utilisée par l'ensemble de la ligue. Ces plateformes gèrent la majeure partie des billets mis en vente au grand public.

Cependant, en raison de l'immense popularité de Cristiano Ronaldo et de l'importance de ce match, ces billets peuvent être épuisés en quelques minutes après leur mise en vente.

Pour les fans qui n'ont pas pu se procurer de billets lors de la mise en vente initiale, les marchés secondaires comme StubHub offrent une alternative pour obtenir des billets. Les prix sur les marchés secondaires peuvent fluctuer en fonction de la demande, alors assurez-vous de vérifier les prix au moment de la réservation.

À quoi s'attendre du match Al-Nassr vs Al-Ettifaq ?

L'Al-Nassr FC est en grande forme, ayant marqué 18 buts lors de ses cinq derniers matchs, emmené par l'infatigable Cristiano Ronaldo et le créatif Joao Felix. Sa capacité à dominer la possession du ballon à l'Al-Awwal Park en fait un adversaire redoutable pour n'importe quelle équipe de la Saudi Pro League.

Le club d'Al-Ettifaq est toutefois réputé pour sa ténacité et dispose des qualités nécessaires pour punir ses adversaires en contre-attaque. Avec Georginio Wijnaldum qui régit le rythme au milieu de terrain, l'équipe possède l'expérience des vétérans indispensable pour gérer la pression d'un public hostile à Riyad.

Historiquement, cette rencontre est rarement à sens unique. Lors de leurs dernières confrontations, on a assisté à des résultats tels qu'un match nul 2-2 en décembre 2025 et une victoire palpitante 3-2 pour Al-Ettifaq début 2025. Un autre résultat marquant a été la victoire sans appel 3-0 d'Al-Nassr fin 2024.

Billets pour le match Al-Nassr vs Al-Ettifaq de la Saudi Pro League : combien coûtent-ils ?

Les prix des billets pour les matchs de l'Al-Nassr FC sont échelonnés pour s'adapter à tous les budgets, à partir de 15 SAR pour certaines catégories promotionnelles.

Cependant, pour un match de haut niveau de la Saudi Pro League comme celui-ci, les places en admission générale varient généralement entre 50 et 250 SAR.

Sur les marchés secondaires comme StubHub, les prix peuvent varier en fonction de la date du match et de l'emplacement des places.

Assurez-vous toujours d'acheter auprès d'une source fiable pour garantir votre entrée au stade.

Comment obtenir des billets d'hospitalité pour le match Al-Nassr vs Al-Ettifaq de la Saudi Pro League

Les formules d'hospitalité pour les matchs à l'Al-Awwal Park offrent une expérience de match haut de gamme, comprenant des places premium, un accès exclusif au salon et un service de restauration gastronomique.

Les prix de ces formules varient entre 1 500 et 5 000 SAR, selon le niveau de luxe et les services inclus.

Pour se les procurer, les supporters doivent consulter les sections « Platinum » ou « VIP » sur le site officiel de billetterie d'Al-Nassr ou sur le site web de l'Al-Awwal Park.

Al-Nassr FC vs Al-Ettifaq Club : derniers affrontements directs

Date Compétition Calendrier Résultat 30 décembre 2025 Ligue professionnelle saoudienne Al-Ettifaq vs Al-Nassr 2-2 21 février 2025 Ligue professionnelle saoudienne Al-Nassr vs Al-Ettifaq 2-3 20 septembre 2024 Ligue professionnelle saoudienne Al-Ettifaq vs Al-Nassr 0-3 22 déc. 2023 Ligue professionnelle saoudienne Al-Nassr vs Al-Ettifaq 3-1 14 août 2023 Ligue professionnelle saoudienne Al-Ettifaq vs Al-Nassr 2-1

Tout ce qu'il faut savoir sur l'Al-Awwal Park

Al-Awwal Park est situé sur le campus de l'université King Saud à Riyad et sert de stade animé au club Al-Nassr FC.

D'une capacité d'environ 25 000 places, c'est un stade dédié au football, ce qui signifie qu'il n'y a pas de piste d'athlétisme entre les supporters et le terrain.

Pour les visiteurs, le meilleur moyen de s'y rendre est d'utiliser des services de covoiturage comme Uber ou Careem, car le parking situé juste à côté du stade est complet plusieurs heures avant le coup d'envoi.

Le site propose une grande variété de choix de restauration et est entièrement équipé pour la billetterie numérique. Assurez-vous que votre téléphone est complètement chargé, car la plupart des billets sont délivrés via l'application webook ou envoyés par e-mail sous forme de codes QR d'accès mobile.

Le stade est divisé en plusieurs catégories, avec des sections clairement indiquées pour les familles et les personnes seules afin de garantir un environnement confortable à tous les spectateurs.