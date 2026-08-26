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Comment obtenir des billets pour Le Mans - Lens : prix en Ligue 1, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

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Le Mans affronte Lens en Ligue 1. Voici comment vous pouvez obtenir vos billets

Le Mans affronte Lens le dimanche 13 septembre 2026 au stade Marie-Marvingt, au Mans.

Les deux équipes se sont affrontées pour la dernière fois en compétition en Ligue 2 en juillet 2019, lorsque Lens s'est imposé 2-1 à l'extérieur au stade Marie-Marvingt. Leur bilan historique sur les cinq dernières confrontations est très équilibré, avec deux victoires pour Le Mans, deux pour Lens et un match nul.

Laissez GOAL vous donner tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Le Mans-Lens, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

À quelle heure a lieu le coup d'envoi de Le Mans-Lens en Ligue 1 ?

Le Mans-Lens se joue au stade Marie-Marvingt, au Mans, avec un coup d'envoi programmé dans le cadre du calendrier de Ligue 1.

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Ligue 1 - Journée 4
Stade Marie-Marvingt

Comment acheter des billets pour Le Mans-Lens en Ligue 1 ?

Les billets pour le prochain match de Ligue 1 entre Le Mans et le RC Lens au stade Marie-Marvingt peuvent être obtenus par quelques moyens principaux :

  • Canaux officiels des clubs : Consultez les portails de billetterie officiels du Mans FC ou du RC Lens pour acheter des billets d'entrée standard directement auprès des clubs une fois la vente au grand public ouverte.
  • Plateformes de billetterie secondaire : Si les billets standard sont épuisés ou si vous recherchez des catégories de places spécifiques, des sites de revente et de comparaison de billets comme StubHub proposent des options sur le marché secondaire pour cette rencontre.
  • Guichet et ventes au stade : Sous réserve de disponibilité à l'approche du match, des billets peuvent également être achetés directement au guichet du stade ou dans les points de vente physiques du site.

Combien coûtent les billets pour Le Mans-Lens en Ligue 1 ?

Les prix des billets pour le prochain match de Ligue 1 entre Le Mans et Lens, le 13 septembre 2026, varient selon la plateforme, la catégorie de siège et l'anticipation de l'achat :

Billetterie primaire

  • Canaux officiels des clubs : Les billets standard au tarif facial achetés directement auprès du Mans FC ou du RC Lens varient généralement de 15 € à 60 € selon la catégorie de siège et la tribune.
  • Guichet du stade : Les billets achetés le jour du match au guichet du stade Marie-Marvingt commencent généralement autour de 15 € à 45 €, sous réserve de disponibilité.

Billetterie secondaire

  • Plateformes de revente:S Les annonces du marché secondaire et les sites de comparaison de billets comme StubHub commencent généralement à partir de 45 € à 55 € pour les places d'entrée de gamme, tandis que les catégories premium peuvent dépasser 80 € à 140 €+ selon la demande.  

Le Mans-Lens en Ligue 1 : tout ce qu'il faut savoir

La forme de Le Mans et de Lens

Le Mans a enregistré deux victoires, un nul et une défaite sur ses cinq derniers matches. Son résultat le plus récent est un match nul 2-2 contre Brest en Ligue 1 le 22 août, son premier match officiel de la nouvelle saison. Plus tôt pendant la pré-saison, il a battu Angers 3-2 à l'extérieur et Nantes 1-0, tandis qu'une défaite 1-0 contre Le Havre a représenté son seul revers. Le Mans a marqué huit buts et en a encaissé cinq sur ces cinq sorties.

Lens a remporté trois de ses cinq derniers matches, pour deux défaites. Son résultat le plus récent est une victoire 5-2 contre Auxerre en Ligue 1 le 22 août, après son succès contre le Paris Saint-Germain dans le Trophée des champions le 16 août. Lens a également battu Villarreal 3-1 en pré-saison, même si des défaites contre Sunderland (0-2) et un nul vierge face à Famalicão ont marqué plus tôt sa préparation. Sur ces cinq matches, Lens a inscrit neuf buts et en a concédé cinq.

LEM

LEM - Forme

VER
V3-1
FCN
V1-0
SCO
V2-3
LEH
D0-1
B29
N2-2
But marqué (encaissé)
9/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
RCL

RCL - Forme

FAM
D0-0
VIL
V3-1
SUN
D0-2
PSG
V1-0
AJA
V5-2
But marqué (encaissé)
9/5
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

Le Mans-Lens : historique des confrontations récentes

La rencontre la plus récente entre Le Mans et Lens remonte à la Ligue 2, le 27 juillet 2019, lorsque Lens l'a emporté 2-1 au stade Marie-Marvingt. Sur les cinq dernières confrontations enregistrées, toutes disputées en Ligue 2, Le Mans compte deux victoires contre deux pour Lens, avec un match nul. Les deux équipes ne se sont plus affrontées en compétition depuis cette rencontre de 2019.

Face à face

Le MansNulLens
2
1
2
Ligue 2
Le Mans badge
Le Mans
LEM
1
Lens badge
Lens
RCL
2
FDM
Ligue 2
Le Mans badge
Le Mans
LEM
2
Lens badge
Lens
RCL
1
FDM
Ligue 2
Lens badge
Lens
RCL
2
Le Mans badge
Le Mans
LEM
2
FDM
Ligue 2
Lens badge
Lens
RCL
1
Le Mans badge
Le Mans
LEM
3
FDM
Ligue 2
Le Mans badge
Le Mans
LEM
0
Lens badge
Lens
RCL
1
FDM
8Buts marqués7
Matchs au-delà des 2.5 buts4/5
Les deux équipes ont marqué4/5

Classement de Le Mans et de Lens

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
MarseilleMarseilleOM
110040+43
V
2
LensLensRCL
110052+33
V
3
LilleLilleLIL
110020+23
V
4
LyonLyonOL
110020+23
V
5
MonacoMonacoASM
110010+13
V
6
BrestBrestB29
10102201
N
7
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
10102201
N
8
Le MansLe MansLEM
10102201
N
9
RennesRennesREN
10102201
N
10
LorientLorientFCL
10100001
N
11
NiceNiceNCE
10100001
N
12
Paris FCParis FCPAR
10100001
N
13
TroyesTroyesTRO
10100001
N
14
Le HavreLe HavreLEH
100101-10
D
15
AngersAngersSCO
100102-20
D
16
ToulouseToulouseTFC
100102-20
D
17
AJ AuxerreAJ AuxerreAJA
100125-30
D
18
StrasbourgStrasbourgSTR
100104-40
D
Ligue des Champions
Qualifications Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Qualification pour l'Europa Conférence League
Barrage Relégation
Relégation

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