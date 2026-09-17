Le Luton Town FC évolue dans le football anglais dans son stade mythique et atypique de Kenilworth Road. Réputé pour son atmosphère intimiste et le soutien bruyant de ses supporters locaux, assister à un match dans le Bedfordshire offre l’une des expériences de jour de match les plus authentiques du football britannique.

GOAL vous fournit toutes les informations essentielles pour obtenir votre place à Kenilworth Road. Découvrez le calendrier des matches, les points de vente officiels, les options du marché secondaire et comment acheter vos billets dès aujourd’hui.

Quand joue Luton Town FC ?

Date et heure Affiche Lieu Billets 19 septembre 2026 à 15:00 Luton Town FC vs Bradford City AFC Kenilworth Road, Luton Billets 22 septembre 2026 à 19:00 Luton Town FC vs Ipswich Town Kenilworth Road, Luton Billets 26 septembre 2026 à 15:00 Huddersfield Town vs Luton Town FC John Smith's Stadium, Huddersfield Billets 3 octobre 2026 à 15:00 Luton Town FC vs Doncaster Rovers FC Kenilworth Road, Luton Billets 6 octobre 2026 à 19:45 Colchester United vs Luton Town FC JobServe Community Stadium, Colchester Billets 10 octobre 2026 à 15:00 Wycombe Wanderers vs Luton Town FC Adams Park, High Wycombe Billets 17 octobre 2026 à 12:30 Milton Keynes Dons vs Luton Town FC Stadium MK, Milton Keynes Billets 20 octobre 2026 à 19:45 Luton Town FC vs Barnsley FC Kenilworth Road, Luton Billets 24 octobre 2026 à 12:30 Luton Town FC vs Leicester City FC Kenilworth Road, Luton Billets 31 octobre 2026 à 15:00 Peterborough United vs Luton Town FC Weston Homes Stadium, Peterborough Billets 14 novembre 2026 à 15:00 Luton Town FC vs Cambridge United FC Kenilworth Road, Luton Billets 17 novembre 2026 à 19:00 Luton Town FC vs Peterborough United Kenilworth Road, Luton Billets 21 novembre 2026 à 15:00 Burton Albion vs Luton Town FC Pirelli Stadium, Burton upon Trent Billets 28 novembre 2026 à 15:00 Luton Town FC vs Oxford United Kenilworth Road, Luton Billets 1 décembre 2026 à 19:45 Blackpool FC vs Luton Town FC Bloomfield Road, Blackpool Billets 12 décembre 2026 à 15:00 Luton Town FC vs Wigan Athletic Kenilworth Road, Luton Billets 19 décembre 2026 à 12:30 Sheffield Wednesday vs Luton Town FC Hillsborough Stadium, Sheffield Billets 26 décembre 2026 à 15:00 Luton Town FC vs Bromley FC Kenilworth Road, Luton Billets 29 décembre 2026 à 19:45 AFC Wimbledon vs Luton Town FC Cherry Red Records Stadium, Londres Billets 2 janvier 2027 à 15:00 Plymouth Argyle vs Luton Town FC Home Park, Plymouth Billets 9 janvier 2027 à 15:00 Luton Town FC vs Sheffield Wednesday Kenilworth Road, Luton Billets 16 janvier 2027 à 15:00 Luton Town FC vs Milton Keynes Dons Kenilworth Road, Luton Billets 19 janvier 2027 à 19:45 Barnsley FC vs Luton Town FC Oakwell, Barnsley Billets 23 janvier 2027 à 15:00 Leicester City FC vs Luton Town FC King Power Stadium, Leicester Billets 30 janvier 2027 à 15:00 Luton Town FC vs Peterborough United Kenilworth Road, Luton Billets 6 février 2027 à 15:00 Luton Town FC vs Mansfield Town FC Kenilworth Road, Luton Billets 9 février 2027 à 19:45 Stockport County vs Luton Town FC Edgeley Park, Stockport Billets 13 février 2027 à 15:00 Leyton Orient vs Luton Town FC Gaughan Group Stadium, Londres Billets

Où acheter des billets pour Luton Town FC ?

Les billets officiels peuvent être achetés directement via le portail officiel de billetterie en ligne de Luton Town FC et au guichet de Kenilworth Road. Les ventes officielles fonctionnent selon un système de priorité par paliers, donnant d’abord accès aux membres du club et aux abonnés avant que les places restantes ne soient mises en vente générale.

Si les contingents officiels en vente générale sont épuisés, des plateformes de revente secondaires comme Ticombooffrent une option alternative pour obtenir des places de dernière minute.

Combien coûtent les billets pour Luton Town FC ?

Les prix standards sur le portail officiel de billetterie de Luton Town FC commencent généralement à 26 £ pour des places adultes en admission générale, avec des tarifs variant selon la catégorie du match, la tranche d’âge et l’emplacement dans les tribunes de Kenilworth Road.

Si les contingents officiels en vente générale sont épuisés, des plateformes de revente secondaires comme Ticombooffrent une option alternative pour obtenir des places de dernière minute, où les prix commencent à 45 £ par billet selon la disponibilité et la demande du marché.

Tout ce qu’il faut savoir sur Luton Town FC

Luton Town FC est un club historique du football anglais basé dans le Bedfordshire, fondé en 1885. Le club dispute ses matches à domicile à Kenilworth Road, une enceinte emblématique d’une capacité de plus de 11 500 places, qui offre un environnement de football anglais résolument traditionnel.

Voici les principaux éléments à connaître pour préparer votre expérience de jour de match :