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Luton Town FCGetty Images
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Comment obtenir des billets pour le Luton Town FC en 2026-2027 : dates, prix des billets et plus encore

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Tickets
Luton
League One

Voici exactement comment vous pouvez obtenir des billets pour le Luton Town FC

Le Luton Town FC évolue dans le football anglais dans son stade mythique et atypique de Kenilworth Road. Réputé pour son atmosphère intimiste et le soutien bruyant de ses supporters locaux, assister à un match dans le Bedfordshire offre l’une des expériences de jour de match les plus authentiques du football britannique.

GOAL vous fournit toutes les informations essentielles pour obtenir votre place à Kenilworth Road. Découvrez le calendrier des matches, les points de vente officiels, les options du marché secondaire et comment acheter vos billets dès aujourd’hui.

Quand joue Luton Town FC ?

Date et heure

Affiche

Lieu

Billets

19 septembre 2026 à 15:00

Luton Town FC vs Bradford City AFC

Kenilworth Road, Luton

Billets

22 septembre 2026 à 19:00

Luton Town FC vs Ipswich Town

Kenilworth Road, Luton

Billets

26 septembre 2026 à 15:00

Huddersfield Town vs Luton Town FC

John Smith's Stadium, Huddersfield

Billets

3 octobre 2026 à 15:00

Luton Town FC vs Doncaster Rovers FC

Kenilworth Road, Luton

Billets

6 octobre 2026 à 19:45

Colchester United vs Luton Town FC

JobServe Community Stadium, Colchester

Billets

10 octobre 2026 à 15:00

Wycombe Wanderers vs Luton Town FC

Adams Park, High Wycombe

Billets

17 octobre 2026 à 12:30

Milton Keynes Dons vs Luton Town FC

Stadium MK, Milton Keynes

Billets

20 octobre 2026 à 19:45

Luton Town FC vs Barnsley FC

Kenilworth Road, Luton

Billets

24 octobre 2026 à 12:30

Luton Town FC vs Leicester City FC

Kenilworth Road, Luton

Billets

31 octobre 2026 à 15:00

Peterborough United vs Luton Town FC

Weston Homes Stadium, Peterborough

Billets

14 novembre 2026 à 15:00

Luton Town FC vs Cambridge United FC

Kenilworth Road, Luton

Billets

17 novembre 2026 à 19:00

Luton Town FC vs Peterborough United

Kenilworth Road, Luton

Billets

21 novembre 2026 à 15:00

Burton Albion vs Luton Town FC

Pirelli Stadium, Burton upon Trent

Billets

28 novembre 2026 à 15:00

Luton Town FC vs Oxford United

Kenilworth Road, Luton

Billets

1 décembre 2026 à 19:45

Blackpool FC vs Luton Town FC

Bloomfield Road, Blackpool

Billets

12 décembre 2026 à 15:00

Luton Town FC vs Wigan Athletic

Kenilworth Road, Luton

Billets

19 décembre 2026 à 12:30

Sheffield Wednesday vs Luton Town FC

Hillsborough Stadium, Sheffield

Billets

26 décembre 2026 à 15:00

Luton Town FC vs Bromley FC

Kenilworth Road, Luton

Billets

29 décembre 2026 à 19:45

AFC Wimbledon vs Luton Town FC

Cherry Red Records Stadium, Londres

Billets

2 janvier 2027 à 15:00

Plymouth Argyle vs Luton Town FC

Home Park, Plymouth

Billets

9 janvier 2027 à 15:00

Luton Town FC vs Sheffield Wednesday

Kenilworth Road, Luton

Billets

16 janvier 2027 à 15:00

Luton Town FC vs Milton Keynes Dons

Kenilworth Road, Luton

Billets

19 janvier 2027 à 19:45

Barnsley FC vs Luton Town FC

Oakwell, Barnsley

Billets

23 janvier 2027 à 15:00

Leicester City FC vs Luton Town FC

King Power Stadium, Leicester

Billets

30 janvier 2027 à 15:00

Luton Town FC vs Peterborough United

Kenilworth Road, Luton

Billets

6 février 2027 à 15:00

Luton Town FC vs Mansfield Town FC

Kenilworth Road, Luton

Billets

9 février 2027 à 19:45

Stockport County vs Luton Town FC

Edgeley Park, Stockport

Billets

13 février 2027 à 15:00

Leyton Orient vs Luton Town FC

Gaughan Group Stadium, Londres

Billets

Où acheter des billets pour Luton Town FC ?

Les billets officiels peuvent être achetés directement via le portail officiel de billetterie en ligne de Luton Town FC et au guichet de Kenilworth Road. Les ventes officielles fonctionnent selon un système de priorité par paliers, donnant d’abord accès aux membres du club et aux abonnés avant que les places restantes ne soient mises en vente générale.

Si les contingents officiels en vente générale sont épuisés, des plateformes de revente secondaires comme Ticombooffrent une option alternative pour obtenir des places de dernière minute.

Combien coûtent les billets pour Luton Town FC ?

Les prix standards sur le portail officiel de billetterie de Luton Town FC commencent généralement à 26 £ pour des places adultes en admission générale, avec des tarifs variant selon la catégorie du match, la tranche d’âge et l’emplacement dans les tribunes de Kenilworth Road.

Si les contingents officiels en vente générale sont épuisés, des plateformes de revente secondaires comme Ticombooffrent une option alternative pour obtenir des places de dernière minute, où les prix commencent à 45 £ par billet selon la disponibilité et la demande du marché.

Tout ce qu’il faut savoir sur Luton Town FC

Luton Town FC est un club historique du football anglais basé dans le Bedfordshire, fondé en 1885. Le club dispute ses matches à domicile à Kenilworth Road, une enceinte emblématique d’une capacité de plus de 11 500 places, qui offre un environnement de football anglais résolument traditionnel.

Voici les principaux éléments à connaître pour préparer votre expérience de jour de match :

  • Les billets sont distribués selon des phases de priorité, ce qui fait de l’adhésion officielle au club le meilleur moyen d’obtenir des places au prix facial.
  • Kenilworth Road se situe près du centre de Luton, accessible via la gare de Luton et bien desservi par les transports.
  • Les catégories de matches varient selon l’adversaire, les affiches de week-end les plus prestigieuses se vendant rapidement pendant les phases de vente générale.
  • Les supporters visiteurs prennent place dans la tribune Oak Road, tandis que les principaux supporters locaux remplissent la Main Stand et la David Preece Stand.

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