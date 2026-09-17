Le Luton Town FC évolue dans le football anglais dans son stade mythique et atypique de Kenilworth Road. Réputé pour son atmosphère intimiste et le soutien bruyant de ses supporters locaux, assister à un match dans le Bedfordshire offre l’une des expériences de jour de match les plus authentiques du football britannique.
GOAL vous fournit toutes les informations essentielles pour obtenir votre place à Kenilworth Road. Découvrez le calendrier des matches, les points de vente officiels, les options du marché secondaire et comment acheter vos billets dès aujourd’hui.
Quand joue Luton Town FC ?
Date et heure
Affiche
Lieu
Billets
19 septembre 2026 à 15:00
Luton Town FC vs Bradford City AFC
Kenilworth Road, Luton
22 septembre 2026 à 19:00
Luton Town FC vs Ipswich Town
Kenilworth Road, Luton
26 septembre 2026 à 15:00
Huddersfield Town vs Luton Town FC
John Smith's Stadium, Huddersfield
3 octobre 2026 à 15:00
Luton Town FC vs Doncaster Rovers FC
Kenilworth Road, Luton
6 octobre 2026 à 19:45
Colchester United vs Luton Town FC
JobServe Community Stadium, Colchester
10 octobre 2026 à 15:00
Wycombe Wanderers vs Luton Town FC
Adams Park, High Wycombe
17 octobre 2026 à 12:30
Milton Keynes Dons vs Luton Town FC
Stadium MK, Milton Keynes
20 octobre 2026 à 19:45
Luton Town FC vs Barnsley FC
Kenilworth Road, Luton
24 octobre 2026 à 12:30
Luton Town FC vs Leicester City FC
Kenilworth Road, Luton
31 octobre 2026 à 15:00
Peterborough United vs Luton Town FC
Weston Homes Stadium, Peterborough
14 novembre 2026 à 15:00
Luton Town FC vs Cambridge United FC
Kenilworth Road, Luton
17 novembre 2026 à 19:00
Luton Town FC vs Peterborough United
Kenilworth Road, Luton
21 novembre 2026 à 15:00
Burton Albion vs Luton Town FC
Pirelli Stadium, Burton upon Trent
28 novembre 2026 à 15:00
Luton Town FC vs Oxford United
Kenilworth Road, Luton
1 décembre 2026 à 19:45
Blackpool FC vs Luton Town FC
Bloomfield Road, Blackpool
12 décembre 2026 à 15:00
Luton Town FC vs Wigan Athletic
Kenilworth Road, Luton
19 décembre 2026 à 12:30
Sheffield Wednesday vs Luton Town FC
Hillsborough Stadium, Sheffield
26 décembre 2026 à 15:00
Luton Town FC vs Bromley FC
Kenilworth Road, Luton
29 décembre 2026 à 19:45
AFC Wimbledon vs Luton Town FC
Cherry Red Records Stadium, Londres
2 janvier 2027 à 15:00
Plymouth Argyle vs Luton Town FC
Home Park, Plymouth
9 janvier 2027 à 15:00
Luton Town FC vs Sheffield Wednesday
Kenilworth Road, Luton
16 janvier 2027 à 15:00
Luton Town FC vs Milton Keynes Dons
Kenilworth Road, Luton
19 janvier 2027 à 19:45
Barnsley FC vs Luton Town FC
Oakwell, Barnsley
23 janvier 2027 à 15:00
Leicester City FC vs Luton Town FC
King Power Stadium, Leicester
30 janvier 2027 à 15:00
Luton Town FC vs Peterborough United
Kenilworth Road, Luton
6 février 2027 à 15:00
Luton Town FC vs Mansfield Town FC
Kenilworth Road, Luton
9 février 2027 à 19:45
Stockport County vs Luton Town FC
Edgeley Park, Stockport
13 février 2027 à 15:00
Leyton Orient vs Luton Town FC
Gaughan Group Stadium, Londres
Où acheter des billets pour Luton Town FC ?
Les billets officiels peuvent être achetés directement via le portail officiel de billetterie en ligne de Luton Town FC et au guichet de Kenilworth Road. Les ventes officielles fonctionnent selon un système de priorité par paliers, donnant d’abord accès aux membres du club et aux abonnés avant que les places restantes ne soient mises en vente générale.
Si les contingents officiels en vente générale sont épuisés, des plateformes de revente secondaires comme Ticombooffrent une option alternative pour obtenir des places de dernière minute.
Combien coûtent les billets pour Luton Town FC ?
Les prix standards sur le portail officiel de billetterie de Luton Town FC commencent généralement à 26 £ pour des places adultes en admission générale, avec des tarifs variant selon la catégorie du match, la tranche d’âge et l’emplacement dans les tribunes de Kenilworth Road.
Si les contingents officiels en vente générale sont épuisés, des plateformes de revente secondaires comme Ticombooffrent une option alternative pour obtenir des places de dernière minute, où les prix commencent à 45 £ par billet selon la disponibilité et la demande du marché.
Tout ce qu’il faut savoir sur Luton Town FC
Luton Town FC est un club historique du football anglais basé dans le Bedfordshire, fondé en 1885. Le club dispute ses matches à domicile à Kenilworth Road, une enceinte emblématique d’une capacité de plus de 11 500 places, qui offre un environnement de football anglais résolument traditionnel.
Voici les principaux éléments à connaître pour préparer votre expérience de jour de match :
- Les billets sont distribués selon des phases de priorité, ce qui fait de l’adhésion officielle au club le meilleur moyen d’obtenir des places au prix facial.
- Kenilworth Road se situe près du centre de Luton, accessible via la gare de Luton et bien desservi par les transports.
- Les catégories de matches varient selon l’adversaire, les affiches de week-end les plus prestigieuses se vendant rapidement pendant les phases de vente générale.
- Les supporters visiteurs prennent place dans la tribune Oak Road, tandis que les principaux supporters locaux remplissent la Main Stand et la David Preece Stand.