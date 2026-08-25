Comment obtenir des billets pour le Grand Slam of Darts 2026 : dates, prix des billets et plus encore

Le Grand Slam of Darts est de retour pour sa 20e édition en 2026, avec neuf jours de phase de groupes en format toutes rondes et de suspense à élimination directe à Wolverhampton. Le tournoi réunit des champions majeurs, des détenteurs de Tour Card classés et des qualifiés invités venus de tout le sport dans l’un des formats les plus uniques du calendrier des fléchettes, et l’édition de cette année prend une dimension supplémentaire après l’élargissement du plateau de 32 à 48 joueurs pour la première fois de l’histoire de l’épreuve.

GOAL vous propose ci-dessous le programme complet, les prix des billets et tout ce qu’il faut savoir, et vous pouvez dès maintenant consulter les billets pour chaque session, avec des prix qui débutent actuellement à seulement 73,02 £.

Quand a lieu le Grand Slam of Darts 2026 ?

Date et heure Match Lieu Billets sam. 14 nov., 13:00 Phase de groupes, matches d’ouverture WV Active Aldersley, Wolverhampton Billets sam. 14 nov., 19:00 Phase de groupes, matches d’ouverture WV Active Aldersley, Wolverhampton Billets dim. 15 nov., 13:00 Phase de groupes WV Active Aldersley, Wolverhampton Billets dim. 15 nov., 19:30 Phase de groupes WV Active Aldersley, Wolverhampton Billets lun. 16 nov., 19:00 Phase de groupes WV Active Aldersley, Wolverhampton Billets mar. 17 nov., 19:00 Phase de groupes, derniers matches décisifs WV Active Aldersley, Wolverhampton Billets mer. 18 nov., 19:00 Deuxième tour WV Active Aldersley, Wolverhampton Billets jeu. 19 nov., 19:00 Deuxième tour WV Active Aldersley, Wolverhampton Billets ven. 20 nov., 19:00 Quarts de finale WV Active Aldersley, Wolverhampton Billets sam. 21 nov., 19:00 Quarts de finale WV Active Aldersley, Wolverhampton Billets dim. 22 nov., 12:00 Demi-finales WV Active Aldersley, Wolverhampton Billets dim. 22 nov., 19:00 La finale WV Active Aldersley, Wolverhampton Billets

Où acheter des billets pour le Grand Slam of Darts 2026 ?

La PDC vend directement les billets du Grand Slam of Darts via Ticketmaster, tandis que Sportsbreaks.com propose des packs officiels billet + hôtel pour les supporters qui se déplacent pour le tournoi. Ces canaux officiels constituent le point de départ le plus sûr, et la PDC déconseille d’acheter auprès de revendeurs non officiels, quelle que soit l’impression de légitimité qu’ils peuvent donner.

Pour les supporters qui ont manqué la vente officielle, ou qui recherchent une session précise depuis épuisée, les plateformes de revente constituent une solution de secours fiable. Les prix et la disponibilité évoluent de jour en jour à l’approche du tournoi, il vaut donc la peine de vérifier régulièrement afin de trouver une session adaptée à votre budget et à vos plans de déplacement.

Des offres d’hospitalité sont également disponibles pour ceux qui souhaitent une expérience plus premium, plusieurs prestataires spécialisés proposant des packs VIP incluant des places de choix, l’accès à des salons et une restauration d’hospitalité pour certaines sessions. Ces offres se distinguent du prix standard des billets et il est préférable de réserver tôt, car les quotas d’hospitalité sont généralement limités.

Combien coûtent les billets pour le Grand Slam of Darts 2026 ?

Les prix varient d’une session à l’autre, et l’option la moins chère à l’heure actuelle est la session du soir du deuxième tour du mercredi 18 novembre, avec des billets actuellement disponibles à partir de seulement 73,02 £. Voici la répartition actuelle des tarifs sur l’ensemble du tournoi :

Deuxième tour (mer. 18 nov., soirée) : à partir de 73,02 £, la session offrant le meilleur rapport qualité-prix du programme

à partir de 73,02 £, la session offrant le meilleur rapport qualité-prix du programme Quarts de finale (sam. 21 nov., soirée) : à partir de 99,99 £

à partir de 99,99 £ Demi-finales (dim. 22 nov., après-midi) : à partir de 120,50 £

à partir de 120,50 £ La finale (dim. 22 nov., soirée) : à partir de 119,99 £

à partir de 119,99 £ Quarts de finale (ven. 20 nov., soirée) : à partir de 170,37 £, le tarif le plus élevé parmi les sessions actuellement disponibles

Les sessions de phase de groupes au cours de la semaine d’ouverture, du 14 au 17 novembre, ont tendance à se vendre le plus rapidement en raison du prix d’entrée plus bas et de la présence des plus grands noms du sport pendant ces premiers jours, donc continuez à vérifier la disponibilité. En règle générale, les prix ont surtout tendance à augmenter à mesure que chaque date approche, donc réserver le plus tôt possible reste la solution la plus sûre pour obtenir la place la moins chère encore disponible.

Tout ce qu’il faut savoir sur le Grand Slam of Darts

Le Grand Slam of Darts se dispute avec une phase de groupes en format toutes rondes suivie d’un tableau à élimination directe, ce qui le distingue de la plupart des autres grands tournois du calendrier PDC. Seize groupes de trois joueurs s’affrontent au cours de la première semaine, les deux premiers de chaque groupe se qualifiant pour la phase à élimination directe des 32es, avant que le tournoi n’enchaîne avec un deuxième tour, les quarts de finale, les demi-finales et une finale le dimanche soir.

Le principal sujet de discussion avant 2026 concerne l’élargissement de 32 à 48 joueurs, premier changement de taille du plateau depuis les premières années du tournoi. Cela signifie davantage de qualifiés, davantage d’entrants de style BDO et WDF aux côtés des habituels détenteurs de Tour Card de la PDC, et davantage de chances pour un outsider de créer la surprise en phase de groupes. Luke Littler défendra son titre en tant que numéro un mondial, mais des anciens vainqueurs comme Michael van Gerwen, Gerwyn Price et Phil Taylor, joueur le plus titré de l’histoire du tournoi avec six titres, prouvent à quel point cette épreuve peut être imprévisible.

La couverture télévisée au Royaume-Uni est assurée par ITV4 et la plateforme de streaming ITVX, ce qui en fait l’un des grands tournois les plus accessibles pour les supporters qui ne peuvent pas se rendre en personne à Wolverhampton, même si rien ne vaut l’ambiance en direct dans l’arène.

Tout ce qu’il faut savoir sur WV Active Aldersley

WV Active Aldersley, également connu sous le nom d’Aldersley Leisure Village, accueille le Grand Slam of Darts presque chaque année depuis que l’événement a quitté le Wolverhampton Civic Hall, au point d’être aussi indissociable du tournoi que n’importe quelle salle de ce sport. Sa configuration intime maintient les supporters au plus près de l’oche tout au long de l’événement, et l’atmosphère du site pendant les phases de groupes, lorsque 48 joueurs et leurs supporters itinérants convergent en même temps vers Wolverhampton, est l’une des meilleures des fléchettes.

La salle se situe à quelques minutes en voiture du centre-ville de Wolverhampton et bénéficie de bonnes liaisons ferroviaires et routières, ce qui en fait un déplacement simple pour les supporters venant de l’ensemble des Midlands et d’ailleurs. Avec neuf jours d’action et un programme chargé de sessions au choix, WV Active Aldersley offre de nombreuses occasions de voir en direct les meilleurs joueurs du monde, quel que soit votre budget.