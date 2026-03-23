Comment obtenir des billets pour le Grand Prix de F1 2026 : dates, prochaines courses, formules d'hospitalité et plus encore

Bien que les courses prévues à Bahreïn et en Arabie saoudite aient été annulées du calendrier de F1 2026, la saison du Grand Prix de F1 comptera tout de même 22 courses.

Des étapes sont prévues aux quatre coins du monde au cours des 9 prochains mois, offrant aux passionnés de F1 de nombreuses occasions de réaliser leur rêve en réservant des billets pour les Grands Prix.

L'action en F1 s'annonce rapide et intense, c'est pourquoi, chez GOAL, nous vous proposons toutes les informations essentielles sur les billets, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quel est le calendrier du Grand Prix de F1 2026 ?

Voici les courses restantes de la saison de F1 2026 :

Date Course Lieu Billets 29 mars Grand Prix du Japon Circuit de Suzuka (Suzuka) Billets 3 mai Grand Prix de Miami Autodrome international de Miami (Miami Gardens) Billets 24 mai Grand Prix du Canada Circuit Gilles Villeneuve (Montréal) Billets 7 juin Grand Prix de Monaco Circuit de Monaco (Monaco) Billets 14 juin Grand Prix de Barcelone-Catalogne Circuit de Barcelone-Catalogne (Montmelo) Billets 28 juin Grand Prix d'Autriche Red Bull Ring (Spielberg) Billets 5 juillet Grand Prix de Grande-Bretagne Circuit de Silverstone (Silverstone) Billets 19 juillet Grand Prix de Belgique Circuit de Spa-Francorchamps (Stavelot) Billets 26 juillet Grand Prix de Hongrie Hungaroring (Mogyorod) Billets 23 août Grand Prix des Pays-Bas Circuit de Zandvoort (Zandvoort) Billets 6 septembre Grand Prix d'Italie Circuit de Monza (Monza) Billets 13 septembre Grand Prix d'Espagne Madrid (Madrid) Billets 26 septembre Grand Prix d'Azerbaïdjan Circuit urbain de Bakou (Bakou) Billets 11 octobre Grand Prix de Singapour Circuit urbain de Marina Bay (Singapour) Billets 25 octobre Grand Prix des États-Unis Circuit des Amériques (Austin) Billets 1er novembre Grand Prix de Mexico Autodrome Hermanos Rodriguez (Mexico) Billets 8 novembre Grand Prix de São Paulo Circuit d'Interlagos (São Paulo) Billets 21 novembre Grand Prix de Las Vegas Circuit du Strip de Las Vegas (Paradise) Billets 29 novembre Grand Prix du Qatar Circuit international de Lusail (Lusail) Billets 6 décembre Grand Prix d'Abu Dhabi Circuit Emirates Yas Marina (Abu Dhabi) Billets



Remarque : les Grands Prix de Chine, de Miami, du Canada, de Grande-Bretagne, des Pays-Bas et de Singapour se déroulent selon le format sprint.

Plusieurs changements ont été apportés au calendrier par rapport à la saison dernière. Alors que le Grand Prix d'Espagne a quitté Barcelone pour un nouveau circuit urbain à Madrid, le Circuit de Barcelona-Catalunya à Montmelo accueille désormais une toute nouvelle course, le Grand Prix de Barcelona-Catalunya. Le gain de Barcelone est la perte d'Imola, puisque le Grand Prix d'Émilie-Romagne a été supprimé après que son contrat n'ait pas été renouvelé.

Comment obtenir des billets pour le Grand Prix de F1 2026

Les fans peuvent acheter des billets pour le Grand Prix de F1 de plusieurs façons. Ils sont proposés par le portail de billetterie de la Formule 1, accessible directement depuis le site officiel du sport, et sont également disponibles via les sites des circuits/sites d'accueil eux-mêmes.

Outre les billets d'entrée générale et de tribune, les fans peuvent également acheter de nombreux forfaits VIP ou d'hospitalité.

De plus, les fans de F1 peuvent également envisager de se tourner vers des sites de revente tels que StubHub, qui pourraient leur offrir la meilleure chance d'obtenir des billets.

Combien coûtent les billets pour le Grand Prix de F1 2026 ?

Les prix des billets de F1 varient considérablement selon le circuit, le lieu et le niveau d'accès que vous choisissez.

Les billets sont généralement disponibles dans les catégories suivantes :

Entrée générale (GA) : l'option la plus économique, avec des prix allant de 400 CNY (43 £ / 57 $) pour le Grand Prix de Chine à plus de 325 £ (430 $) pour le Grand Prix de Grande-Bretagne. Ces billets ne comprennent pas de place réservée.

l'option la plus économique, avec des prix allant de 400 CNY (43 £ / 57 $) pour le Grand Prix de Chine à plus de 325 £ (430 $) pour le Grand Prix de Grande-Bretagne. Ces billets ne comprennent pas de place réservée. Places en tribune : les places réservées commencent généralement à environ 22 500 JPY (106 £) sur des circuits abordables comme Suzuka et peuvent dépasser 875 € (755 £) pour des vues privilégiées au Grand Prix de Monaco.

les places réservées commencent généralement à environ 22 500 JPY (106 £) sur des circuits abordables comme Suzuka et peuvent dépasser 875 € (755 £) pour des vues privilégiées au Grand Prix de Monaco. Tribune principale / ligne des stands : ces places premium offrent une vue sur la ligne de départ/d'arrivée et la ligne des stands, avec des prix s'élevant en moyenne à environ 700 £ (940 $)

ces places premium offrent une vue sur la ligne de départ/d'arrivée et la ligne des stands, avec des prix s'élevant en moyenne à environ 700 £ (940 $) Paddock Club et hospitalité : les forfaits VIP, qui comprennent la restauration tout compris et un accès exclusif à la voie des stands, commencent généralement à environ 4 000 £ (5 375 $).

Les événements nord-américains et européens prestigieux ont tendance à être les plus chers du calendrier de F1. À l'autre bout de l'échelle des prix, les courses en Extrême-Orient et en Amérique du Sud (Chine, Japon et Brésil) comptent parmi les moins chères de la saison.

N'oubliez pas de consulter régulièrement le site de la F1 et les sites des différents circuits pour obtenir des informations supplémentaires, ainsi que des sites de revente tels que StubHub pour connaître la disponibilité actuelle des billets.

Que comprennent les formules d'hospitalité de F1 ?

L'offre d'accueil sur les circuits de Grand Prix, situés dans des lieux exceptionnels à travers le monde, apporte une touche de luxe grâce à une cuisine raffinée, une sélection de boissons haut de gamme et l'accès à des salons privés.

Vous profiterez également d'un aperçu des coulisses de la F1, pour une expérience de rêve pour les passionnés de course automobile. C'est le cadeau idéal pour une occasion spéciale, et bien que chaque Grand Prix offre des expériences uniques, certaines courses proposent des formules comprenant les mêmes prestations :

VIP en bord de piste

Accès aux courses du vendredi, samedi et dimanche

Vue imprenable sur la voie des stands et la ligne de départ/d'arrivée

Bar ouvert toute la journée

Déjeuner gastronomique avec entrée et buffet

Accès au salon d'accueil

Hospitalité au bord de la piste

Accueil haut de gamme avec vue imprenable

Des mets raffinés et du vin mousseux servis tout au long du week-end de course

Présence exceptionnelle d'une personnalité des médias de la F1 ou d'un pilote

Séance de questions-réponses avec un dirigeant de la F1

Expérience exclusive de la « Grid Walk »

Séance photo avec le trophée du championnat

Accès guidé au paddock pour découvrir les coulisses

À quoi s'attendre pour la saison 2026 de F1 ?

Nous avons assisté l'année dernière à l'une des saisons de F1 les plus passionnantes et les plus dramatiques de l'histoire. Après avoir dominé pendant de longues périodes, le duo McLaren composé de Lando Norris et Oscar Piastri a été poussé dans ses derniers retranchements par un Max Verstappen en pleine renaissance, et la saison s'est terminée sur un final palpitant.

Lando Norris a bien sûr su garder son sang-froid lors du dernier Grand Prix de la saison à Abu Dhabi, terminant troisième pour remporter son premier titre de champion du monde de F1. Il tente désormais de devenir le premier pilote britannique à défendre avec succès son titre, après avoir remporté son premier championnat.

Mais que de changements en quelques mois dans le monde de la Formule 1 ! Les trois prétendants au titre de l'année dernière n'ont pas réussi à monter sur le podium lors des deux premières courses de 2026, et aucun d'entre eux n'a même terminé le Grand Prix de Chine.

Comme on pouvait s’y attendre au vu de leurs performances lors des essais de pré-saison, les Mercedes sont actuellement les vedettes du spectacle. George Russell a décroché la pole position et remporté la victoire en Australie, tandis que son coéquipier italien de 19 ans, Kimi Antonelli, s’est illustré en Chine.

Les fans de Ferrari ont eux aussi le sourire aux lèvres. Les « chevaux cabrés » semblent s'être améliorés par rapport à l'année dernière ou s'adaptent mieux que les autres aux nouvelles règles et réglementations. Ils ont terminé 3e et 4e lors des deux premières courses, Charles Leclerc montant sur le podium à Melbourne et Lewis Hamilton décrochant la troisième place à Shanghai.