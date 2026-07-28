La rivalité entre Arsenal et Manchester City s’est intensifiée récemment, et les deux géants de la Premier League se retrouvent une nouvelle fois le 16 août à Cardiff. Le champion en titre du championnat et le vainqueur de la FA Cup visent la gloire du Community Shield, et vous pourriez être présent pour assister à ce choc épique.

Avec The Weeknd qui se produit devant ses fans de musique à Wembley Stadium entre le 14 et le 19 août, le Community Shield revient au Millennium Stadium pour la première fois depuis 2006.

Arsenal et Manchester City se sont affrontés pour la dernière fois pour le Community Shield en 2023. Mené en fin de temps additionnel, Arsenal a arraché une égalisation spectaculaire grâce à Leandro Trossard à la 101e minute. Arsenal a ensuite transformé ses quatre tirs au but, tandis que City en a manqué deux, pour remporter le trophée.



Laissez GOAL vous guider à travers toutes les informations essentielles sur les billets du Community Shield, notamment comment les acheter, combien ils coûtent et bien plus encore.

Quand a lieu le Community Shield 2026 : Arsenal vs Manchester City ?

Community Shield - Finale 16 août 2026 - 10:00 Principality Stadium

Comment acheter des billets pour le Community Shield 2026 : Arsenal vs Manchester City

Les billets pour le FA Community Shield 2026 pouvaient être achetés par les membres des clubs directement via les portails officiels de billetterie d’Arsenal et de Manchester City. Pour les non-membres, des places pouvaient être obtenues via des partenaires officiels d’hospitalité et des plateformes de revente vérifiées, comme StubHub.

Arsenal et Manchester City se sont vu attribuer environ 26 000 places chacun pour cette rencontre au Millennium Stadium, et les billets ont été mis en vente en plusieurs phases, selon le niveau d’adhésion, via leurs propres sites de club. À partir du 16 juillet pour les fans de Manchester City et du 20 juillet pour les supporters d’Arsenal.

Combien coûtent les billets pour le Community Shield 2026 : Arsenal vs Manchester City ?

Les billets officiels au tarif facial pour le FA Community Shield 2026 allaient de 30 £ à 75 £ pour les adultes, avec la répartition suivante :

Premium : 75 £

Catégorie 1 : 55 £

Catégorie 2 : 45 £

Catégorie 3 : 35 £

Catégorie 4 : 30 £

Fauteuil roulant / accessibilité : 30 £

NB : des tarifs réduits étaient également disponibles pour les « plus de 65 ans » et les « moins de 16 ans »

Gardez un œil sur les portails de billetterie des clubs à l’approche de l’événement pour plus d’informations, ainsi que sur les sites de revente secondaires tels que StubHub pour connaître les disponibilités actuelles.

Où se déroule le Community Shield 2026 : Arsenal vs Manchester City ?

Millennium Stadium (Cardiff)

Le Millennium Stadium, connu depuis 2016 sous le nom de Principality Stadium pour des raisons de sponsoring, est le stade national du pays de Galles. Situé à Cardiff, il a une capacité de plus de 73 000 places. En plus d’être le domicile de l’équipe nationale galloise de rugby à XV, il a également accueilli des matches internationaux de l’équipe nationale de football.

Le stade, initialement construit pour la Coupe du monde de rugby 1999, a accueilli son premier match international de rugby à XV en juin 1999, lorsque le pays de Galles a battu l’Afrique du Sud lors d’un test-match estival. L’enceinte de Cardiff a aussi pris le relais pour le football pendant la reconstruction de Wembley Stadium au tournant du millénaire, en accueillant des finales de FA Cup, de League Cup, des finales de barrages de la Football League, ainsi que des Community Shield.

Lors du précédent passage de six ans du Millennium Stadium comme hôte du Community Shield entre 2001 et 2006, Arsenal a participé à quatre reprises, avec deux victoires à la clé, 1-0 contre Liverpool en 2002 et 3-1 contre Manchester United en 2004, et deux finales perdues. Il s’agira du premier Community Shield de Manchester City dans l’enceinte de Cardiff, mais le club y a disputé un match de qualification pour la Coupe de l’UEFA contre l’équipe galloise Total Network Solutions (TNS) en 2003, remporté 2-0.

Qui sont les récents vainqueurs du Community Shield ?

Année Vainqueurs Finalistes Score 2025 Crystal Palace Liverpool 3-2 (t.a.b.) 2024 Manchester City Manchester United 7-6 (t.a.b.) 2023 Arsenal Manchester City 4-1 (t.a.b.) 2022 Liverpool Manchester City 3-1 2021 Leicester City Manchester City 1-0 2020 Arsenal Liverpool 5-4 (t.a.b.) 2019 Manchester City Liverpool 5-4 (t.a.b.) 2018 Manchester City Chelsea 2-0 2017 Arsenal Chelsea 4-1 (t.a.b.) 2016 Manchester United Leicester City 2-1

Community Shield 2026 : Arsenal vs Manchester City, tout ce que vous devez savoir

Arsenal vs Manchester City : forme

Arsenal vs Manchester City : bilan des confrontations récentes

Arsenal vs Manchester City : les dernières infos sur les équipes



