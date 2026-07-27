Comment obtenir des billets pour la Supercoupe de l’UEFA 2026 : billets PSG-Aston Villa, prix de dernière minute à Salzbourg et plus encore

La Supercoupe de l’UEFA, l’affiche annuelle entre le vainqueur de la Ligue des champions et le détenteur de la Ligue Europa, aura lieu en Autriche le 12 août.

Il y a douze mois, le géant de Ligue 1 avait été poussé jusqu’au bout par Tottenham en Supercoupe. Nuno Mendes a transformé le penalty de la victoire pour faire chavirer de bonheur les fidèles du PSG. Cette fois encore, les hommes de Luis Enrique auront des adversaires anglais, avec l’arrivée d’Aston Villa en Autriche, porté par son impressionnant succès 3-0 contre Fribourg en finale de la Ligue Europa.

Laissez GOAL vous donner toutes les infos sur les billets de la Supercoupe de l’UEFA, notamment où les acheter, combien ils coûtent et bien plus encore.

Quand a lieu la Supercoupe de l’UEFA : Paris Saint-Germain - Aston Villa ?

Super Coupe de l'UEFA - Finale 12 août 2026 - 15:00 Red Bull Arena

Comment acheter des billets pour la Supercoupe de l’UEFA : Paris Saint-Germain - Aston Villa

La fenêtre de demande de billets pour le grand public de la Supercoupe de l’UEFA a officiellement ouvert via le site de l’UEFA le 16 juin. Cette phase initiale s’est déroulée jusqu’au 23 juin, avec 9 000 billets attribués aux supporters neutres via un système de loterie.

Concernant les clubs eux-mêmes, chacun a reçu 7 000 billets. La fenêtre exclusive de billetterie d’Aston Villa a ouvert le 25 juin, et le PSG a distribué et coordonné la vente des siens en interne, également entre la mi-juin et la fin juin.

Si les demandes officielles de billets pour le grand public et les fenêtres de vente coordonnées par les clubs sont peut-être désormais closes, il est encore possible d’obtenir des places via la plateforme de revente de billets de l’UEFA ou des places de marché secondaires vérifiées, comme Ticombo.

Combien coûtent les billets pour la Supercoupe de l’UEFA : Paris Saint-Germain - Aston Villa ?

Les prix officiels des billets à leur valeur faciale pour la Supercoupe de l’UEFA allaient de 30 € à 150 €, avec la répartition suivante :

Fans First (allocations clubs) : 30 €

Catégorie 3 : 50 €

Catégorie 2 : 90 €

Catégorie 1 : 150 €

Billets accessibilité : 30 € (inclut un siège gratuit pour un accompagnateur)

Consultez les portails officiels de billetterie des clubs et de l’UEFA à l’approche de la rencontre pour plus d’informations, ainsi que les sites de revente secondaires comme Ticombo pour connaître les disponibilités actuelles.

Où se joue la Supercoupe de l’UEFA : Paris Saint-Germain - Aston Villa ?

Red Bull Arena (Salzbourg)

La Red Bull Arena, également connue sous le nom de Stadion Salzburg pour les compétitions de clubs de l’UEFA, est un stade de football situé à Wals-Siezenheim, une banlieue de Salzbourg. Elle a été officiellement inaugurée en 2003 et est l’enceinte du club de Bundesliga autrichienne du FC Red Bull Salzburg.

Bien que la capacité officielle de la Red Bull Arena soit de 30 188 places, la configuration du stade varie selon le type de compétition disputée. La capacité prévue pour la Supercoupe de l’UEFA 2026 doit être de 28 500.

Ce sera peut-être la première fois que le site accueille une grande finale de club de l’UEFA, mais il a bien accueilli les trois matches de groupe de la Grèce pendant l’Euro 2008. Elle était alors championne d’Europe en titre.

Qui sont les récents vainqueurs de la Supercoupe de l’UEFA ?

Année Vainqueurs Finalistes Score 2025 Paris Saint-Germain Tottenham Hotspur 4-3 (t.a.b.) 2024 Real Madrid Atalanta 2-0 2023 Manchester City Sevilla 5-4 (t.a.b.) 2022 Real Madrid Eintracht Francfort 2-0 2021 Chelsea Villarreal 6-5 (t.a.b.) 2020 Bayern Munich Sevilla 2-1 (ap.) 2019 Liverpool Chelsea 5-4 (t.a.b.) 2018 Atletico Madrid Real Madrid 4-2 (ap.) 2017 Real Madrid Manchester United 2-1 2016 Real Madrid Sevilla 3-2 (ap.)

Supercoupe de l’UEFA : Paris Saint-Germain - Aston Villa : tout ce qu’il faut savoir

Forme de Paris Saint-Germain et Aston Villa

Paris Saint-Germain - Aston Villa : bilan des confrontations directes

Paris Saint-Germain - Aston Villa : les dernières infos sur les équipes



