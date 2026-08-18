Les billets pour la DFL-Supercup 2026 sont désormais en vente pour le Borussia Dortmund face au Bayern Munich au Signal Iduna Park ce samedi 22 août, avec un coup d’envoi à 20 h 30, heure locale. Officiellement appelée Franz Beckenbauer Supercup, renommée en l’honneur de la légende allemande disparue, cette ouverture de saison oppose le Bayern, auteur du doublé, au Borussia Dortmund, dauphin de Bundesliga, pour le premier titre de la campagne, avec une diffusion dans environ 200 pays à travers le monde.

Il s’agit du dixième affrontement en Supercoupe entre les deux géants du Klassiker, avec un léger avantage du Bayern, 5-4, et du premier depuis 2021. Le BVB part outsider après le 14e doublé championnat-coupe du Bayern, mais l’avantage du terrain devant le Mur jaune change tout. GOAL a tout ce qu’il vous faut pour obtenir des billets de dernière minute pour la DFL-Supercup avant samedi.

Quand a lieu la DFL-Supercup : Borussia Dortmund vs Bayern Munich ?

Super Coupe - Finale 22 août 2026 - 14:30 Signal Iduna Park

Comment acheter des billets pour la DFL-Supercup : Borussia Dortmund vs Bayern Munich ?

En tant que club hôte, le Borussia Dortmund a géré la billetterie officielle via la BVB Ticket Shop en trois phases : les abonnés ont pu réserver leurs places du 9 au 12 juillet, la prévente pour les membres a ouvert le 10 juillet avec une limite de quatre billets, et la vente générale a débuté le 14 juillet. Les supporters du Bayern Munich ont demandé des billets visiteurs via un tirage au sort sur la FC Bayern Ticket Shop, ouvert dès le mois de mai, immédiatement après l’annonce du stade.

Le match étant désormais à quelques jours, ces fenêtres officielles sont fermées depuis longtemps, si bien que les plateformes de revente vérifiées constituent la solution réaliste de dernière minute. StubHub et des plateformes protégées similaires proposent les places restantes dans tout le stade jusqu’au jour du match, avec des garanties acheteur incluses ; notez simplement que les billets de revente garantissent rarement la section de supporters dans laquelle vous serez assis, alors vérifiez les détails de l’annonce avant d’acheter. Évitez totalement les vendeurs non officiels sur les réseaux sociaux, car les affiches du Klassiker attirent les fraudes aux billets.

Combien coûtent les billets pour la DFL-Supercup : Borussia Dortmund vs Bayern Munich ?

Parce que la Franz Beckenbauer Supercup est organisée directement par la Ligue allemande de football, les prix faciaux sont volontairement maintenus à un niveau bas pour garder le football accessible. Les prix officiels allaient de 16,50 € à 38,50 €, répartis comme suit :

Debout : 16,50 €, la célèbre expérience en tribune debout dans le plus grand stade d’Allemagne

Assis (catégorie 5) : 31,90 €

Assis (catégorie 4) : 38,50 €

Tous les quotas officiels ayant été vendus, les prix de revente pour les places restantes commencent actuellement autour de 85 € à 100 € et augmentent pour les sections assises centrales, ce qui reste modeste au regard d’une affiche de cette ampleur. Les prix ont tendance à évoluer lors des 48 dernières heures, parfois à la baisse lorsque les vendeurs écoulent leurs billets en trop, il vaut donc la peine de vérifier les disponibilités actuelles jusqu’au coup d’envoi.

Où se joue la DFL-Supercup ? Tout ce qu’il faut savoir sur le Signal Iduna Park

Le Signal Iduna Park, historiquement connu sous le nom de Westfalenstadion, est le plus grand stade d’Allemagne et l’antre du Borussia Dortmund depuis son ouverture en 1974. Pour les matches du BVB, il peut accueillir 81 365 supporters dans ses secteurs assis et debout, chiffre ramené à 65 829 pour les rencontres internationales avec places assises uniquement. Son cœur battant est la Südtribüne, la tribune sud de 24 454 places, la plus grande tribune debout du football européen, surnommée Die Gelbe Wand, le Mur jaune, pour le mur de bruit et de couleurs qu’elle produit.

Peu de stades possèdent un tel pedigree : le Signal Iduna Park a accueilli des matches des Coupes du monde de la FIFA 1974 et 2006 ainsi que de l’Euro 2024, a été le théâtre de la finale de la Coupe UEFA 2001 et reçoit régulièrement l’équipe d’Allemagne. Un Klassiker sous ses projecteurs, avec un trophée en jeu, c’est à peu près ce qui se fait de mieux comme jour de match dans le football européen.

Qui sont les récents vainqueurs de la DFL-Supercup ?

Le Bayern Munich domine l’histoire récente de la compétition, même si les supporters de Dortmund noteront que la dernière fois qu’ils ont soulevé le trophée, c’était aussi contre le Bayern :

Année Vainqueurs Finalistes Score 2025 Bayern Munich VfB Stuttgart 2-1 2024 Bayer Leverkusen VfB Stuttgart 4-3 t.a.b. 2023 RB Leipzig Bayern Munich 3-0 2022 Bayern Munich RB Leipzig 5-3 2021 Bayern Munich Borussia Dortmund 3-1 2020 Bayern Munich Borussia Dortmund 3-2 2019 Borussia Dortmund Bayern Munich 2-0 2018 Bayern Munich Eintracht Francfort 5-0 2017 Bayern Munich Borussia Dortmund 5-4 t.a.b. 2016 Bayern Munich Borussia Dortmund 2-0

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