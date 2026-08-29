La Premier League anglaise continue d’être l’une des meilleures compétitions du football mondial en matière de spectacle et d’intensité, avec certains des plus grands clubs et des joueurs parmi les plus connus de la planète qui offrent des émotions fortes semaine après semaine. Après une sensationnelle saison 2025/26 d’EPL, les fans de football du monde entier salivent déjà à l’idée de ce qui les attend lors de l’exercice 2026/27.

Arsenal défendra sa couronne après avoir décroché son premier titre de champion depuis 22 ans, mais le club sera assurément mis à rude épreuve par Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea, Tottenham Hotspur, Aston Villa et Newcastle United, entre autres.

Laissez GOAL vous présenter toutes les dernières informations sur les billets de Premier League, notamment où les acheter, combien ils coûteront et bien plus encore.

Matchs à venir de la 2e journée de Premier League et billets

Date & heure (GMT) Affiche Billets ven. 28 août, 20:00 Crystal Palace vs Manchester City Billets sam. 29 août, 12:30 Liverpool vs Nottingham Forest Billets sam. 29 août, 15:00 Bournemouth vs Everton Billets sam. 29 août, 15:00 Coventry City vs Hull City Billets sam. 29 août, 17:30 Tottenham Hotspur vs Newcastle United Billets dim. 30 août, 14:00 Chelsea vs Brighton & Hove Albion Billets dim. 30 août, 14:00 Leeds United vs Brentford Billets dim. 30 août, 14:00 Sunderland vs Fulham Billets dim. 30 août, 16:30 Manchester United vs Ipswich Town Billets lun. 31 août, 20:00 Aston Villa vs Arsenal Billets

Matchs à venir de la 3e journée de Premier League et billets

Date & heure (GMT) Affiche Billets ven. 4 sept., 20:00 Ipswich Town vs Liverpool Billets sam. 5 sept., 12:30 Newcastle United vs Bournemouth Billets sam. 5 sept., 15:00 Brentford vs Sunderland Billets sam. 5 sept., 15:00 Brighton & Hove Albion vs Leeds United Billets sam. 5 sept., 15:00 Fulham vs Crystal Palace Billets sam. 5 sept., 15:00 Manchester City vs Coventry City Billets sam. 5 sept., 15:00 Nottingham Forest vs Tottenham Hotspur Billets sam. 5 sept., 15:00 Hull City vs Aston Villa Billets dim. 6 sept., 14:00 Everton vs Manchester United Billets dim. 6 sept., 16:30 Arsenal vs Chelsea Billets

Comment acheter des billets de Premier League

Plusieurs options de billetterie existent pour les matches de Premier League, des billets à l’unité aux abonnements de saison, en passant par des offres d’hospitalité supplémentaires, disponibles via les portails officiels de billetterie des clubs.

Les clubs du plus haut niveau du football anglais ont tendance à répartir les billets en trois étapes :

D’abord aux abonnés. Ensuite à ceux qui ont déjà assisté à des matches à domicile et qui sont classés selon des points de fidélité. Enfin au grand public pendant la période de vente générale.

Si vous ne parvenez pas à obtenir de places par les canaux officiels des clubs, ou si vous cherchez des billets de dernière minute, il peut être utile de consulter des plateformes secondaires vérifiées, comme StubHub.

Combien coûtent les billets de Premier League ?

Le prix d’un billet de Premier League varie fortement. La plupart des clubs proposent une tarification par catégories d’âge, notamment adulte, junior, étudiant et senior, mais ces tranches diffèrent d’une équipe à l’autre.

En plus de cela, votre emplacement dans le stade fait une grande différence. La place précise et la tribune influencent considérablement le prix, les meilleures vues étant souvent proposées à un tarif plus élevé. Certains clubs classent également les rencontres par catégories : par exemple, les affiches de gala face à des adversaires prestigieux peuvent relever d’un niveau supérieur, avec des prix qui augmentent en conséquence.

Il convient également de noter que la Premier League continue de plafonner les billets « visiteurs » à 30 £. Donc, si vous recherchez une option moins chère ou si vous voulez élargir vos chances d’assister à un match, vous pouvez jeter un œil aux déplacements de votre équipe.

Ci-dessous, GOAL a détaillé les clubs de Premier League 2026-2027, leurs stades, les prix moyens des billets les jours de match ainsi que les fourchettes attendues pour les abonnements de saison.

Clubs de Premier League 2026/27 par prix des billets

Reste-t-il des abonnements de saison en Premier League ?

Presque tous les clubs de Premier League ont épuisé leurs abonnements grand public pour la saison 2026/27.

Des équipes populaires comme Arsenal, Liverpool, Manchester United et Tottenham disposent de listes d’attente de longue date, dont certaines peuvent dépasser 10 à 20 ans. Tottenham, par exemple, compte une liste d’attente de plus de 80 000 fans, tandis que Liverpool et Manchester United exigeraient des décennies de fidélité pour obtenir une place. Même des clubs dotés de stades plus modestes, comme Brighton et Bournemouth, ont une disponibilité limitée voire inexistante en raison d’une forte demande et d’une capacité restreinte.

Fulham se distingue en ayant actuellement un certain nombre d’abonnements encore disponibles, sans liste d’attente formelle et avec des attributions effectuées selon le principe du premier arrivé, premier servi

Aurai-je besoin d’une adhésion pour acheter des billets de Premier League ?

Dans la plupart des cas, une adhésion est recommandée ou nécessaire pour acheter des billets de Premier League, en particulier pour les affiches très demandées ou les clubs bénéficiant d’un fort soutien populaire. La plupart des clubs de Premier League utilisent un système de billetterie à plusieurs niveaux qui donne la priorité :

Aux abonnés Aux membres du club (adhésions annuelles payantes) À la vente générale, s’il reste des billets

Une adhésion donne généralement un accès anticipé à la billetterie, permet d’accumuler des points de fidélité et offre parfois des contenus exclusifs ou des réductions. Pour les grands clubs comme Arsenal, Liverpool, Manchester United ou Tottenham, disposer d’une adhésion est souvent le seul moyen d’accéder régulièrement aux billets de match, les opportunités de vente générale étant rares, voire inexistantes.

Cela dit, certains clubs, notamment ceux qui disposent de plus grandes capacités ou qui ne font pas systématiquement guichets fermés, peuvent autoriser les non-membres à acheter des billets à l’approche du match s’il reste du stock. Souscrire une adhésion augmente considérablement vos chances et constitue souvent la voie la plus fiable pour obtenir des places.