La Premier League anglaise continue d’être l’une des meilleures compétitions du football mondial en matière de spectacle et d’intensité, avec certains des plus grands clubs et des joueurs les plus connus de la planète qui offrent des émotions fortes semaine après semaine. Après une sensationnelle saison 2025/26 de Premier League, les fans de football du monde entier salivent désormais à l’idée du coup d’envoi de l’exercice 2026/27.

Arsenal défendra sa couronne après avoir remporté son premier titre de champion depuis 22 ans, mais le club est certain d’être mis à rude épreuve par Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea, Tottenham Hotspur, Aston Villa et Newcastle United, entre autres.

Laissez GOAL vous présenter toutes les dernières informations sur les billets de Premier League, notamment où les acheter, combien ils coûteront et bien plus encore.

Matchs à venir de la 1re journée de Premier League et billets

Date et heure (GMT) Match Billets ven. 21 août, 20:00 Arsenal vs Coventry City Billets sam. 22 août, 12:30 Hull City vs Manchester United Billets sam. 22 août, 15:00 Everton vs Crystal Palace Billets sam. 22 août, 15:00 Ipswich Town vs Sunderland Billets sam. 22 août, 15:00 Nottingham Forest vs Leeds United Billets sam. 22 août, 17:30 Brentford vs Tottenham Hotspur Billets dim. 23 août, 14:00 Brighton & Hove Albion vs Aston Villa Billets dim. 23 août, 14:00 Manchester City vs Bournemouth Billets dim. 23 août, 16:30 Newcastle United vs Liverpool Billets lun. 24 août, 20:00 Fulham vs Chelsea Billets

Matchs à venir de la 2e journée de Premier League et billets

Date et heure (GMT) Match Billets ven. 28 août, 20:00 Crystal Palace vs Manchester City Billets sam. 29 août, 12:30 Liverpool vs Nottingham Forest Billets sam. 29 août, 15:00 Bournemouth vs Everton Billets sam. 29 août, 15:00 Coventry City vs Hull City Billets sam. 29 août, 17:30 Tottenham Hotspur vs Newcastle United Billets dim. 30 août, 14:00 Chelsea vs Brighton & Hove Albion Billets dim. 30 août, 14:00 Leeds United vs Brentford Billets dim. 30 août, 14:00 Sunderland vs Fulham Billets dim. 30 août, 16:30 Manchester United vs Ipswich Town Billets lun. 31 août, 20:00 Aston Villa vs Arsenal Billets

Comment acheter des billets de Premier League

Plusieurs options de billetterie existent pour les matches de Premier League, des billets à l’unité aux abonnements de saison, en passant par des offres d’hospitalité supplémentaires, disponibles sur les portails de billetterie officiels des clubs.

Les clubs de l’élite anglaise ont tendance à attribuer les billets en trois étapes :

D’abord aux abonnés de saison. Ensuite, à ceux qui ont déjà assisté à des matches à domicile et qui sont classés selon des points de fidélité. Enfin, au grand public pendant la période de vente générale.

Si vous ne parvenez pas à obtenir des places via les canaux officiels des clubs ou si vous cherchez des billets de dernière minute, il peut être utile de consulter des plateformes secondaires vérifiées, comme StubHub.

Combien coûtent les billets de Premier League ?

Le prix d’un billet de Premier League varie fortement. La plupart des clubs proposent une tarification par catégories d’âge, notamment adulte, junior, étudiant et senior, mais ces tranches diffèrent d’une équipe à l’autre.

En plus de cela, l’emplacement de votre siège fait une grande différence. La localisation du siège et de la tribune influe fortement sur le prix, les meilleures vues s’accompagnant souvent d’un coût plus élevé. Certains clubs classent aussi les matches par catégories. Par exemple, les affiches face à des adversaires prestigieux peuvent relever d’une catégorie supérieure, avec des prix en hausse en conséquence.

Il convient également de noter que la Premier League continue de plafonner les billets pour les supporters visiteurs à 30 £. Donc, si vous cherchez une option moins chère ou à élargir vos chances d’assister à un match, vous pouvez jeter un œil aux déplacements de votre équipe.

Ci-dessous, GOAL détaille les clubs de Premier League 2026-2027, leurs stades, les prix moyens des billets les jours de match ainsi que les fourchettes attendues pour les abonnements de saison.

Clubs de Premier League 2026/27 par prix des billets

Reste-t-il des abonnements de saison en Premier League ?

Presque tous les clubs de Premier League ont épuisé leurs abonnements de saison en admission générale pour la saison 2026/27.

Des équipes populaires comme Arsenal, Liverpool, Manchester United et Tottenham disposent de listes d’attente de longue date, dont certaines peuvent dépasser 10 à 20 ans. Tottenham, par exemple, a une liste d’attente de plus de 80 000 supporters, tandis que Liverpool et Manchester United exigeraient des décennies de fidélité pour obtenir une place. Même des clubs aux stades plus petits comme Brighton et Bournemouth ont une disponibilité limitée, voire nulle, en raison d’une forte demande et d’une capacité restreinte.

Fulham se distingue en ayant actuellement un certain nombre d’abonnements de saison encore disponibles, sans liste d’attente formelle, les attributions étant effectuées selon le principe du premier arrivé, premier servi

Aurai-je besoin d’une adhésion pour acheter des billets de Premier League ?

Dans la plupart des cas, une adhésion est recommandée ou requise pour acheter des billets de Premier League, en particulier pour les matches très demandés ou les clubs qui bénéficient d’un fort soutien. La plupart des clubs de Premier League utilisent un système de billetterie à plusieurs niveaux qui donne la priorité à :

Les abonnés de saison Les membres du club (adhésions annuelles payantes) La vente générale, s’il reste des billets

Une adhésion donne généralement un accès anticipé aux billets, l’éligibilité à cumuler des points de fidélité, et parfois des contenus exclusifs ou des réductions. Pour les grands clubs comme Arsenal, Liverpool, Manchester United ou Tottenham, disposer d’une adhésion est souvent le seul moyen d’accéder à des billets pour les matches réguliers, les possibilités de vente générale étant rares, voire inexistantes.

Cela dit, certains clubs, notamment ceux qui disposent de plus grandes capacités ou qui ne font pas systématiquement le plein, peuvent autoriser les non-membres à acheter des billets à l’approche du jour de match s’il reste du stock. Prendre une adhésion augmente considérablement vos chances et constitue souvent le moyen le plus fiable d’obtenir des places.