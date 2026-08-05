La Premier League anglaise continue d’être l’une des meilleures compétitions du football mondial en matière de spectacle et d’intensité, avec certains des plus grands clubs et des joueurs les plus connus de la planète qui offrent des émotions fortes semaine après semaine. Après une sensationnelle saison 2025/26 de Premier League, les fans de football du monde entier salivent désormais à l’idée du coup d’envoi de l’exercice 2026/27.
Arsenal défendra sa couronne après avoir remporté son premier titre de champion depuis 22 ans, mais le club est certain d’être mis à rude épreuve par Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea, Tottenham Hotspur, Aston Villa et Newcastle United, entre autres.
Laissez GOAL vous présenter toutes les dernières informations sur les billets de Premier League, notamment où les acheter, combien ils coûteront et bien plus encore.
Matchs à venir de la 1re journée de Premier League et billets
|Date et heure (GMT)
|Match
|Billets
|ven. 21 août, 20:00
|Arsenal vs Coventry City
|Billets
|sam. 22 août, 12:30
|Hull City vs Manchester United
|Billets
|sam. 22 août, 15:00
|Everton vs Crystal Palace
|Billets
|sam. 22 août, 15:00
|Ipswich Town vs Sunderland
|Billets
|sam. 22 août, 15:00
|Nottingham Forest vs Leeds United
|Billets
|sam. 22 août, 17:30
|Brentford vs Tottenham Hotspur
|Billets
|dim. 23 août, 14:00
|Brighton & Hove Albion vs Aston Villa
|Billets
|dim. 23 août, 14:00
|Manchester City vs Bournemouth
|Billets
|dim. 23 août, 16:30
|Newcastle United vs Liverpool
|Billets
|lun. 24 août, 20:00
|Fulham vs Chelsea
|Billets
Matchs à venir de la 2e journée de Premier League et billets
|Date et heure (GMT)
|Match
|Billets
|ven. 28 août, 20:00
|Crystal Palace vs Manchester City
|Billets
|sam. 29 août, 12:30
|Liverpool vs Nottingham Forest
|Billets
|sam. 29 août, 15:00
|Bournemouth vs Everton
|Billets
|sam. 29 août, 15:00
|Coventry City vs Hull City
|Billets
|sam. 29 août, 17:30
|Tottenham Hotspur vs Newcastle United
|Billets
|dim. 30 août, 14:00
|Chelsea vs Brighton & Hove Albion
|Billets
|dim. 30 août, 14:00
|Leeds United vs Brentford
|Billets
|dim. 30 août, 14:00
|Sunderland vs Fulham
|Billets
|dim. 30 août, 16:30
|Manchester United vs Ipswich Town
|Billets
|lun. 31 août, 20:00
|Aston Villa vs Arsenal
|Billets
Comment acheter des billets de Premier League
Plusieurs options de billetterie existent pour les matches de Premier League, des billets à l’unité aux abonnements de saison, en passant par des offres d’hospitalité supplémentaires, disponibles sur les portails de billetterie officiels des clubs.
Les clubs de l’élite anglaise ont tendance à attribuer les billets en trois étapes :
- D’abord aux abonnés de saison.
- Ensuite, à ceux qui ont déjà assisté à des matches à domicile et qui sont classés selon des points de fidélité.
- Enfin, au grand public pendant la période de vente générale.
Si vous ne parvenez pas à obtenir des places via les canaux officiels des clubs ou si vous cherchez des billets de dernière minute, il peut être utile de consulter des plateformes secondaires vérifiées, comme StubHub.
Combien coûtent les billets de Premier League ?
Le prix d’un billet de Premier League varie fortement. La plupart des clubs proposent une tarification par catégories d’âge, notamment adulte, junior, étudiant et senior, mais ces tranches diffèrent d’une équipe à l’autre.
En plus de cela, l’emplacement de votre siège fait une grande différence. La localisation du siège et de la tribune influe fortement sur le prix, les meilleures vues s’accompagnant souvent d’un coût plus élevé. Certains clubs classent aussi les matches par catégories. Par exemple, les affiches face à des adversaires prestigieux peuvent relever d’une catégorie supérieure, avec des prix en hausse en conséquence.
Il convient également de noter que la Premier League continue de plafonner les billets pour les supporters visiteurs à 30 £. Donc, si vous cherchez une option moins chère ou à élargir vos chances d’assister à un match, vous pouvez jeter un œil aux déplacements de votre équipe.
Ci-dessous, GOAL détaille les clubs de Premier League 2026-2027, leurs stades, les prix moyens des billets les jours de match ainsi que les fourchettes attendues pour les abonnements de saison.
Clubs de Premier League 2026/27 par prix des billets
|Club
|Stade
|Fourchette de prix des billets (adulte, admission générale)
|Fourchette des abonnements de saison
|Billets
|Arsenal
|Emirates Stadium
|31 £ - 168 £
|1 290 £ - 2 195 £
|Billets Arsenal
|Aston Villa
|Villa Park
|49 £ - 99 £
|703 £ - 1 297 £
|Billets Aston Villa
|Bournemouth
|Vitality Stadium
|43 £ - 61 £
|436 £ - 960 £
|Billets Bournemouth
|Brentford
|Gtech Community Stadium
|30 £ - 60 £
|485 £ - 635 £
|Billets Brentford
|Brighton & Hove Albion
|American Express Community Stadium
|34 £ - 78 £
|630 £ - 995 £
|Billets Brighton
|Chelsea
|Stamford Bridge
|27 £ - 83 £
|700 £ - 1 095 £
|Billets Chelsea
|Coventry City
|Coventry Building Society Arena
|32 £ - 45 £
|625 £ - 800 £
|Billets Coventry
|Crystal Palace
|Selhurst Park
|46 £ - 80 £
|600 £ - 770 £
|Billets Crystal Palace
|Everton
|Hill Dickinson Stadium
|55 £ - 75 £
|640 £ - 965 £
|Billets Everton
|Fulham
|Craven Cottage
|35 £ - 125 £
|470 £ - 3 100 £
|Billets Fulham
|Hull City
|MKM Stadium
|24 £ - 35 £
|396 £ - 600 £
|Billets Hull City
|Ipswich Town
|Portman Road
|28 £ - 48 £
|469 £ - 747 £
|Billets Ipswich
|Leeds United
|Elland Road
|32 £ - 47 £
|632 £ - 1 159 £
|Billets Leeds
|Liverpool
|Anfield
|30 £ - 62 £
|734 £ - 931 £
|Billets Liverpool
|Manchester City
|Etihad Stadium
|30 £ - 60 £
|490 £ - 1 030 £
|Billets Man City
|Manchester United
|Old Trafford
|32 £ - 97 £
|646 £ - 1 177 £
|Billets Man Utd
|Newcastle United
|St James’ Park
|24 £ - 75 £
|380 £ - 987 £
|Billets Newcastle
|Nottingham Forest
|City Ground
|45 £ - 70 £
|575 £ - 915 £
|Billets Nottm Forest
|Sunderland
|Stadium of Light
|35 £ - 56 £
|590 £ - 720 £
|Billets Sunderland
|Tottenham Hotspur
|Tottenham Hotspur Stadium
|40 £ - 125 £
|856 £ - 2 223 £
|Billets Tottenham
Reste-t-il des abonnements de saison en Premier League ?
Presque tous les clubs de Premier League ont épuisé leurs abonnements de saison en admission générale pour la saison 2026/27.
Des équipes populaires comme Arsenal, Liverpool, Manchester United et Tottenham disposent de listes d’attente de longue date, dont certaines peuvent dépasser 10 à 20 ans. Tottenham, par exemple, a une liste d’attente de plus de 80 000 supporters, tandis que Liverpool et Manchester United exigeraient des décennies de fidélité pour obtenir une place. Même des clubs aux stades plus petits comme Brighton et Bournemouth ont une disponibilité limitée, voire nulle, en raison d’une forte demande et d’une capacité restreinte.
Fulham se distingue en ayant actuellement un certain nombre d’abonnements de saison encore disponibles, sans liste d’attente formelle, les attributions étant effectuées selon le principe du premier arrivé, premier servi
Aurai-je besoin d’une adhésion pour acheter des billets de Premier League ?
Dans la plupart des cas, une adhésion est recommandée ou requise pour acheter des billets de Premier League, en particulier pour les matches très demandés ou les clubs qui bénéficient d’un fort soutien. La plupart des clubs de Premier League utilisent un système de billetterie à plusieurs niveaux qui donne la priorité à :
- Les abonnés de saison
- Les membres du club (adhésions annuelles payantes)
- La vente générale, s’il reste des billets
Une adhésion donne généralement un accès anticipé aux billets, l’éligibilité à cumuler des points de fidélité, et parfois des contenus exclusifs ou des réductions. Pour les grands clubs comme Arsenal, Liverpool, Manchester United ou Tottenham, disposer d’une adhésion est souvent le seul moyen d’accéder à des billets pour les matches réguliers, les possibilités de vente générale étant rares, voire inexistantes.
Cela dit, certains clubs, notamment ceux qui disposent de plus grandes capacités ou qui ne font pas systématiquement le plein, peuvent autoriser les non-membres à acheter des billets à l’approche du jour de match s’il reste du stock. Prendre une adhésion augmente considérablement vos chances et constitue souvent le moyen le plus fiable d’obtenir des places.