La Premier League anglaise reste l’une des meilleures compétitions du football mondial en matière de drame et d’action ininterrompus, avec certains des plus grands clubs du sport et des joueurs de renom qui offrent un spectacle électrisant semaine après semaine. Après une sensationnelle saison 2025/26 d’EPL, les supporters du monde entier salivent désormais à l’idée de ce qui les attend lors de la campagne 2026/27.

Arsenal défendra sa couronne, après avoir décroché son premier titre de champion depuis 22 ans, mais le club sera assurément mis à rude épreuve par Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea, Tottenham Hotspur, Aston Villa et Newcastle United.

Laissez GOAL vous présenter toutes les dernières informations sur les billets de Premier League, notamment où les acheter, combien ils coûteront et bien plus encore.

Matchs à venir de la 3e journée de Premier League et billets

Date et heure (GMT) Affiche Billets ven. 4 sept., 20:00 Ipswich Town vs Liverpool Billets sam. 5 sept., 12:30 Newcastle United vs Bournemouth Billets sam. 5 sept., 15:00 Brentford vs Sunderland Billets sam. 5 sept., 15:00 Brighton & Hove Albion vs Leeds United Billets sam. 5 sept., 15:00 Fulham vs Crystal Palace Billets sam. 5 sept., 15:00 Manchester City vs Coventry City Billets sam. 5 sept., 15:00 Nottingham Forest vs Tottenham Hotspur Billets sam. 5 sept., 15:00 Hull City vs Aston Villa Billets dim. 6 sept., 14:00 Everton vs Manchester United Billets dim. 6 sept., 16:30 Arsenal vs Chelsea Billets

Matchs à venir de la 4e journée de Premier League et billets

Date et heure (GMT) Affiche Billets sam. 12 sept., 15:00 Aston Villa vs Nottingham Forest Billets sam. 12 sept., 15:00 Bournemouth vs Brentford Billets sam. 12 sept., 15:00 Chelsea vs Hull City Billets sam. 12 sept., 15:00 Crystal Palace vs Ipswich Town Billets sam. 12 sept., 15:00 Liverpool vs Fulham Billets sam. 12 sept., 17:30 Tottenham Hotspur vs Everton Billets sam. 12 sept., 20:00 Sunderland vs Arsenal Billets dim. 13 sept., 14:00 Coventry City vs Brighton & Hove Albion Billets dim. 13 sept., 16:30 Manchester United vs Manchester City Billets lun. 14 sept., 20:00 Leeds United vs Newcastle United Billets

Comment acheter des billets de Premier League

Plusieurs options de billetterie existent pour les matches de Premier League, des billets pour un match individuel aux abonnements de saison, en passant par des offres d’hospitalité supplémentaires, disponibles via les portails officiels de billetterie des clubs.

Les clubs de l’élite anglaise ont tendance à répartir les billets en trois étapes :

D’abord pour les abonnés. Ensuite, pour ceux qui ont déjà assisté à des matches à domicile et qui sont classés selon des points de fidélité. Enfin, pour le grand public pendant la période de vente générale.

Si vous ne parvenez pas à obtenir des places via les canaux officiels des clubs ou si vous cherchez des billets de dernière minute, il peut être utile de consulter des places de marché secondaires vérifiées, comme StubHub.

Combien coûtent les billets de Premier League ?

Le coût d’un billet de Premier League varie considérablement. La plupart des clubs proposent une tarification par paliers selon les tranches d’âge, notamment adulte, junior, étudiant et senior, mais ces catégories diffèrent d’une équipe à l’autre.

En plus de cela, l’emplacement de votre siège fait une grande différence. La localisation du siège et le placement dans la tribune influencent fortement le prix, les meilleures vues entraînant souvent un coût plus élevé. Certains clubs classent également les rencontres en catégories ; par exemple, les affiches de prestige contre de grands adversaires peuvent relever d’un niveau supérieur, avec des prix qui augmentent en conséquence.

Il convient aussi de noter que la Premier League continue de plafonner les billets visiteurs à 30 £. Donc, si vous cherchez une option moins chère ou à élargir vos chances d’assister à un match, vous pouvez jeter un œil aux déplacements de votre équipe.

Ci-dessous, GOAL a détaillé les clubs de Premier League 2026-2027, leurs stades, les prix moyens des billets les jours de match ainsi que les fourchettes attendues pour les abonnements de saison.

Clubs de Premier League 2026/27 par prix des billets

Reste-t-il des abonnements de saison en Premier League ?

Presque tous les clubs de Premier League ont épuisé leurs abonnements de saison en admission générale pour la saison 2026/27.

Des équipes populaires comme Arsenal, Liverpool, Manchester United et Tottenham disposent de listes d’attente de longue date, dont certaines peuvent dépasser 10 à 20 ans. Tottenham, par exemple, a une liste d’attente de plus de 80 000 supporters, tandis que Liverpool et Manchester United exigeraient des décennies de fidélité pour obtenir une place. Même des clubs aux stades plus petits comme Brighton et Bournemouth ont une disponibilité limitée, voire inexistante, en raison d’une forte demande et d’une capacité restreinte.

Fulham se distingue en ayant actuellement un certain nombre d’abonnements de saison encore disponibles, sans liste d’attente formelle et avec des attributions effectuées selon le principe du premier arrivé, premier servi

Aurai-je besoin d’une adhésion pour acheter des billets de Premier League ?

Dans la plupart des cas, une adhésion est recommandée ou requise pour acheter des billets de Premier League, surtout pour les affiches à forte demande ou les clubs qui bénéficient d’un important soutien. La plupart des clubs de Premier League appliquent un système de billetterie à plusieurs niveaux qui donne la priorité :

Aux abonnés Aux membres du club (adhésions annuelles payantes) À la vente générale (s’il reste des billets)

Une adhésion donne généralement un accès anticipé aux billets, la possibilité de cumuler des points de fidélité, et parfois des contenus exclusifs ou des réductions. Pour les grands clubs comme Arsenal, Liverpool, Manchester United ou Tottenham, disposer d’une adhésion est souvent le seul moyen d’accéder régulièrement à des billets de match, car les opportunités de vente générale sont rares, voire inexistantes.

Cela dit, certains clubs, en particulier ceux qui disposent de plus grandes capacités ou qui n’affichent pas complet de manière constante, peuvent permettre aux non-membres d’acheter des billets à l’approche du jour du match s’il reste des places. Acheter une adhésion augmente considérablement vos chances et constitue souvent la voie la plus fiable pour obtenir des sièges.

Évaluer les offres de billets de Premier League et les coûts de déplacement est essentiel pour les supporters qui organisent des voyages afin d’assister en direct à du football de classe mondiale. Pour vous donner un formidable avantage concurrentiel lorsque vous placez des paris sur les matches depuis chez vous, choisir un bookmaker britannique de premier plan avec des offres de bienvenue est essentiel. Jetez un œil à nos recommandations d’experts pour découvrir les meilleurs paris gratuits disponibles sur des plateformes vérifiées.