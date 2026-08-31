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Crystal Palace v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport
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Comment obtenir des billets pour la Premier League 2026-2027 : les matches de la 3e journée, Arsenal-Chelsea, Everton-Manchester United et plus encore

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Tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets de Premier League pour la saison 2026-2027

La Premier League anglaise reste l’une des meilleures compétitions du football mondial en matière de drame et d’action ininterrompus, avec certains des plus grands clubs du sport et des joueurs de renom qui offrent un spectacle électrisant semaine après semaine. Après une sensationnelle saison 2025/26 d’EPL, les supporters du monde entier salivent désormais à l’idée de ce qui les attend lors de la campagne 2026/27.

Arsenal défendra sa couronne, après avoir décroché son premier titre de champion depuis 22 ans, mais le club sera assurément mis à rude épreuve par Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea, Tottenham Hotspur, Aston Villa et Newcastle United.

Laissez GOAL vous présenter toutes les dernières informations sur les billets de Premier League, notamment où les acheter, combien ils coûteront et bien plus encore.

Billets Premier League 2026/27Réserver maintenant

Matchs à venir de la 3e journée de Premier League et billets

Date et heure (GMT)AfficheBillets
ven. 4 sept., 20:00Ipswich Town vs LiverpoolBillets
sam. 5 sept., 12:30Newcastle United vs BournemouthBillets
sam. 5 sept., 15:00Brentford vs SunderlandBillets
sam. 5 sept., 15:00Brighton & Hove Albion vs Leeds UnitedBillets
sam. 5 sept., 15:00Fulham vs Crystal PalaceBillets
sam. 5 sept., 15:00Manchester City vs Coventry CityBillets
sam. 5 sept., 15:00Nottingham Forest vs Tottenham HotspurBillets
sam. 5 sept., 15:00Hull City vs Aston VillaBillets
dim. 6 sept., 14:00Everton vs Manchester UnitedBillets
dim. 6 sept., 16:30Arsenal vs ChelseaBillets

Matchs à venir de la 4e journée de Premier League et billets

Date et heure (GMT)AfficheBillets
sam. 12 sept., 15:00Aston Villa vs Nottingham ForestBillets
sam. 12 sept., 15:00Bournemouth vs BrentfordBillets
sam. 12 sept., 15:00Chelsea vs Hull CityBillets
sam. 12 sept., 15:00Crystal Palace vs Ipswich TownBillets
sam. 12 sept., 15:00Liverpool vs FulhamBillets
sam. 12 sept., 17:30Tottenham Hotspur vs EvertonBillets
sam. 12 sept., 20:00Sunderland vs ArsenalBillets
dim. 13 sept., 14:00Coventry City vs Brighton & Hove AlbionBillets
dim. 13 sept., 16:30Manchester United vs Manchester CityBillets
lun. 14 sept., 20:00Leeds United vs Newcastle UnitedBillets

Comment acheter des billets de Premier League

Plusieurs options de billetterie existent pour les matches de Premier League, des billets pour un match individuel aux abonnements de saison, en passant par des offres d’hospitalité supplémentaires, disponibles via les portails officiels de billetterie des clubs.

Les clubs de l’élite anglaise ont tendance à répartir les billets en trois étapes :

  1. D’abord pour les abonnés.
  2. Ensuite, pour ceux qui ont déjà assisté à des matches à domicile et qui sont classés selon des points de fidélité.
  3. Enfin, pour le grand public pendant la période de vente générale.

Si vous ne parvenez pas à obtenir des places via les canaux officiels des clubs ou si vous cherchez des billets de dernière minute, il peut être utile de consulter des places de marché secondaires vérifiées, comme StubHub.

Combien coûtent les billets de Premier League ?

Le coût d’un billet de Premier League varie considérablement. La plupart des clubs proposent une tarification par paliers selon les tranches d’âge, notamment adulte, junior, étudiant et senior, mais ces catégories diffèrent d’une équipe à l’autre.

En plus de cela, l’emplacement de votre siège fait une grande différence. La localisation du siège et le placement dans la tribune influencent fortement le prix, les meilleures vues entraînant souvent un coût plus élevé. Certains clubs classent également les rencontres en catégories ; par exemple, les affiches de prestige contre de grands adversaires peuvent relever d’un niveau supérieur, avec des prix qui augmentent en conséquence.

Il convient aussi de noter que la Premier League continue de plafonner les billets visiteurs à 30 £. Donc, si vous cherchez une option moins chère ou à élargir vos chances d’assister à un match, vous pouvez jeter un œil aux déplacements de votre équipe.

Ci-dessous, GOAL a détaillé les clubs de Premier League 2026-2027, leurs stades, les prix moyens des billets les jours de match ainsi que les fourchettes attendues pour les abonnements de saison.

Clubs de Premier League 2026/27 par prix des billets

ClubStadeFourchette de prix des billets (adulte, admission générale)Fourchette des abonnementsBillets
ArsenalEmirates Stadium31 £ - 168 £1 290 £ - 2 195 £Billets Arsenal
Aston VillaVilla Park49 £ - 99 £703 £ - 1 297 £Billets Aston Villa
BournemouthVitality Stadium43 £ - 61 £436 £ - 960 £Billets Bournemouth
BrentfordGtech Community Stadium30 £ - 60 £485 £ - 635 £Billets Brentford
Brighton & Hove AlbionAmerican Express Community Stadium34 £ - 78 £630 £ - 995 £Billets Brighton
ChelseaStamford Bridge27 £ - 83 £700 £ - 1 095 £Billets Chelsea
Coventry CityCoventry Building Society Arena32 £ - 45 £625 £ - 800 £Billets Coventry
Crystal PalaceSelhurst Park46 £ - 80 £600 £ - 770 £Billets Crystal Palace
EvertonHill Dickinson Stadium55 £ - 75 £640 £ - 965 £Billets Everton
FulhamCraven Cottage35 £ - 125 £470 £ - 3 100 £Billets Fulham
Hull CityMKM Stadium24 £ - 35 £396 £ - 600 £Billets Hull City
Ipswich TownPortman Road28 £ - 48 £469 £ - 747 £Billets Ipswich
Leeds UnitedElland Road32 £ - 47 £632 £ - 1 159 £Billets Leeds
LiverpoolAnfield30 £ - 62 £734 £ - 931 £Billets Liverpool
Manchester CityEtihad Stadium30 £ - 60 £490 £ - 1 030 £Billets Manchester City
Manchester UnitedOld Trafford32 £ - 97 £646 £ - 1 177 £Billets Manchester United
Newcastle UnitedSt James’ Park24 £ - 75 £380 £ - 987 £Billets Newcastle
Nottingham ForestCity Ground45 £ - 70 £575 £ - 915 £Billets Nottm Forest
SunderlandStadium of Light35 £ - 56 £590 £ - 720 £Billets Sunderland
Tottenham HotspurTottenham Hotspur Stadium40 £ - 125 £856 £ - 2 223 £Billets Tottenham

Billets Premier League 2026/27Réserver maintenant

Reste-t-il des abonnements de saison en Premier League ?

Presque tous les clubs de Premier League ont épuisé leurs abonnements de saison en admission générale pour la saison 2026/27.

Des équipes populaires comme Arsenal, Liverpool, Manchester United et Tottenham disposent de listes d’attente de longue date, dont certaines peuvent dépasser 10 à 20 ans. Tottenham, par exemple, a une liste d’attente de plus de 80 000 supporters, tandis que Liverpool et Manchester United exigeraient des décennies de fidélité pour obtenir une place. Même des clubs aux stades plus petits comme Brighton et Bournemouth ont une disponibilité limitée, voire inexistante, en raison d’une forte demande et d’une capacité restreinte.

Fulham se distingue en ayant actuellement un certain nombre d’abonnements de saison encore disponibles, sans liste d’attente formelle et avec des attributions effectuées selon le principe du premier arrivé, premier servi

Aurai-je besoin d’une adhésion pour acheter des billets de Premier League ?

Dans la plupart des cas, une adhésion est recommandée ou requise pour acheter des billets de Premier League, surtout pour les affiches à forte demande ou les clubs qui bénéficient d’un important soutien. La plupart des clubs de Premier League appliquent un système de billetterie à plusieurs niveaux qui donne la priorité :

  1. Aux abonnés
  2. Aux membres du club (adhésions annuelles payantes)
  3. À la vente générale (s’il reste des billets)

Une adhésion donne généralement un accès anticipé aux billets, la possibilité de cumuler des points de fidélité, et parfois des contenus exclusifs ou des réductions. Pour les grands clubs comme Arsenal, Liverpool, Manchester United ou Tottenham, disposer d’une adhésion est souvent le seul moyen d’accéder régulièrement à des billets de match, car les opportunités de vente générale sont rares, voire inexistantes.

Cela dit, certains clubs, en particulier ceux qui disposent de plus grandes capacités ou qui n’affichent pas complet de manière constante, peuvent permettre aux non-membres d’acheter des billets à l’approche du jour du match s’il reste des places. Acheter une adhésion augmente considérablement vos chances et constitue souvent la voie la plus fiable pour obtenir des sièges.

Évaluer les offres de billets de Premier League et les coûts de déplacement est essentiel pour les supporters qui organisent des voyages afin d’assister en direct à du football de classe mondiale. Pour vous donner un formidable avantage concurrentiel lorsque vous placez des paris sur les matches depuis chez vous, choisir un bookmaker britannique de premier plan avec des offres de bienvenue est essentiel. Jetez un œil à nos recommandations d’experts pour découvrir les meilleurs paris gratuits disponibles sur des plateformes vérifiées.

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