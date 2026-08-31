La Premier League anglaise reste l’une des meilleures compétitions du football mondial en matière de drame et d’action ininterrompus, avec certains des plus grands clubs du sport et des joueurs de renom qui offrent un spectacle électrisant semaine après semaine. Après une sensationnelle saison 2025/26 d’EPL, les supporters du monde entier salivent désormais à l’idée de ce qui les attend lors de la campagne 2026/27.
Arsenal défendra sa couronne, après avoir décroché son premier titre de champion depuis 22 ans, mais le club sera assurément mis à rude épreuve par Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea, Tottenham Hotspur, Aston Villa et Newcastle United.
Laissez GOAL vous présenter toutes les dernières informations sur les billets de Premier League, notamment où les acheter, combien ils coûteront et bien plus encore.
Matchs à venir de la 3e journée de Premier League et billets
|Date et heure (GMT)
|Affiche
|Billets
|ven. 4 sept., 20:00
|Ipswich Town vs Liverpool
|Billets
|sam. 5 sept., 12:30
|Newcastle United vs Bournemouth
|Billets
|sam. 5 sept., 15:00
|Brentford vs Sunderland
|Billets
|sam. 5 sept., 15:00
|Brighton & Hove Albion vs Leeds United
|Billets
|sam. 5 sept., 15:00
|Fulham vs Crystal Palace
|Billets
|sam. 5 sept., 15:00
|Manchester City vs Coventry City
|Billets
|sam. 5 sept., 15:00
|Nottingham Forest vs Tottenham Hotspur
|Billets
|sam. 5 sept., 15:00
|Hull City vs Aston Villa
|Billets
|dim. 6 sept., 14:00
|Everton vs Manchester United
|Billets
|dim. 6 sept., 16:30
|Arsenal vs Chelsea
|Billets
Matchs à venir de la 4e journée de Premier League et billets
|Date et heure (GMT)
|Affiche
|Billets
|sam. 12 sept., 15:00
|Aston Villa vs Nottingham Forest
|Billets
|sam. 12 sept., 15:00
|Bournemouth vs Brentford
|Billets
|sam. 12 sept., 15:00
|Chelsea vs Hull City
|Billets
|sam. 12 sept., 15:00
|Crystal Palace vs Ipswich Town
|Billets
|sam. 12 sept., 15:00
|Liverpool vs Fulham
|Billets
|sam. 12 sept., 17:30
|Tottenham Hotspur vs Everton
|Billets
|sam. 12 sept., 20:00
|Sunderland vs Arsenal
|Billets
|dim. 13 sept., 14:00
|Coventry City vs Brighton & Hove Albion
|Billets
|dim. 13 sept., 16:30
|Manchester United vs Manchester City
|Billets
|lun. 14 sept., 20:00
|Leeds United vs Newcastle United
|Billets
Comment acheter des billets de Premier League
Plusieurs options de billetterie existent pour les matches de Premier League, des billets pour un match individuel aux abonnements de saison, en passant par des offres d’hospitalité supplémentaires, disponibles via les portails officiels de billetterie des clubs.
Les clubs de l’élite anglaise ont tendance à répartir les billets en trois étapes :
- D’abord pour les abonnés.
- Ensuite, pour ceux qui ont déjà assisté à des matches à domicile et qui sont classés selon des points de fidélité.
- Enfin, pour le grand public pendant la période de vente générale.
Si vous ne parvenez pas à obtenir des places via les canaux officiels des clubs ou si vous cherchez des billets de dernière minute, il peut être utile de consulter des places de marché secondaires vérifiées, comme StubHub.
Combien coûtent les billets de Premier League ?
Le coût d’un billet de Premier League varie considérablement. La plupart des clubs proposent une tarification par paliers selon les tranches d’âge, notamment adulte, junior, étudiant et senior, mais ces catégories diffèrent d’une équipe à l’autre.
En plus de cela, l’emplacement de votre siège fait une grande différence. La localisation du siège et le placement dans la tribune influencent fortement le prix, les meilleures vues entraînant souvent un coût plus élevé. Certains clubs classent également les rencontres en catégories ; par exemple, les affiches de prestige contre de grands adversaires peuvent relever d’un niveau supérieur, avec des prix qui augmentent en conséquence.
Il convient aussi de noter que la Premier League continue de plafonner les billets visiteurs à 30 £. Donc, si vous cherchez une option moins chère ou à élargir vos chances d’assister à un match, vous pouvez jeter un œil aux déplacements de votre équipe.
Ci-dessous, GOAL a détaillé les clubs de Premier League 2026-2027, leurs stades, les prix moyens des billets les jours de match ainsi que les fourchettes attendues pour les abonnements de saison.
Clubs de Premier League 2026/27 par prix des billets
|Club
|Stade
|Fourchette de prix des billets (adulte, admission générale)
|Fourchette des abonnements
|Billets
|Arsenal
|Emirates Stadium
|31 £ - 168 £
|1 290 £ - 2 195 £
|Billets Arsenal
|Aston Villa
|Villa Park
|49 £ - 99 £
|703 £ - 1 297 £
|Billets Aston Villa
|Bournemouth
|Vitality Stadium
|43 £ - 61 £
|436 £ - 960 £
|Billets Bournemouth
|Brentford
|Gtech Community Stadium
|30 £ - 60 £
|485 £ - 635 £
|Billets Brentford
|Brighton & Hove Albion
|American Express Community Stadium
|34 £ - 78 £
|630 £ - 995 £
|Billets Brighton
|Chelsea
|Stamford Bridge
|27 £ - 83 £
|700 £ - 1 095 £
|Billets Chelsea
|Coventry City
|Coventry Building Society Arena
|32 £ - 45 £
|625 £ - 800 £
|Billets Coventry
|Crystal Palace
|Selhurst Park
|46 £ - 80 £
|600 £ - 770 £
|Billets Crystal Palace
|Everton
|Hill Dickinson Stadium
|55 £ - 75 £
|640 £ - 965 £
|Billets Everton
|Fulham
|Craven Cottage
|35 £ - 125 £
|470 £ - 3 100 £
|Billets Fulham
|Hull City
|MKM Stadium
|24 £ - 35 £
|396 £ - 600 £
|Billets Hull City
|Ipswich Town
|Portman Road
|28 £ - 48 £
|469 £ - 747 £
|Billets Ipswich
|Leeds United
|Elland Road
|32 £ - 47 £
|632 £ - 1 159 £
|Billets Leeds
|Liverpool
|Anfield
|30 £ - 62 £
|734 £ - 931 £
|Billets Liverpool
|Manchester City
|Etihad Stadium
|30 £ - 60 £
|490 £ - 1 030 £
|Billets Manchester City
|Manchester United
|Old Trafford
|32 £ - 97 £
|646 £ - 1 177 £
|Billets Manchester United
|Newcastle United
|St James’ Park
|24 £ - 75 £
|380 £ - 987 £
|Billets Newcastle
|Nottingham Forest
|City Ground
|45 £ - 70 £
|575 £ - 915 £
|Billets Nottm Forest
|Sunderland
|Stadium of Light
|35 £ - 56 £
|590 £ - 720 £
|Billets Sunderland
|Tottenham Hotspur
|Tottenham Hotspur Stadium
|40 £ - 125 £
|856 £ - 2 223 £
|Billets Tottenham
Reste-t-il des abonnements de saison en Premier League ?
Presque tous les clubs de Premier League ont épuisé leurs abonnements de saison en admission générale pour la saison 2026/27.
Des équipes populaires comme Arsenal, Liverpool, Manchester United et Tottenham disposent de listes d’attente de longue date, dont certaines peuvent dépasser 10 à 20 ans. Tottenham, par exemple, a une liste d’attente de plus de 80 000 supporters, tandis que Liverpool et Manchester United exigeraient des décennies de fidélité pour obtenir une place. Même des clubs aux stades plus petits comme Brighton et Bournemouth ont une disponibilité limitée, voire inexistante, en raison d’une forte demande et d’une capacité restreinte.
Fulham se distingue en ayant actuellement un certain nombre d’abonnements de saison encore disponibles, sans liste d’attente formelle et avec des attributions effectuées selon le principe du premier arrivé, premier servi
Aurai-je besoin d’une adhésion pour acheter des billets de Premier League ?
Dans la plupart des cas, une adhésion est recommandée ou requise pour acheter des billets de Premier League, surtout pour les affiches à forte demande ou les clubs qui bénéficient d’un important soutien. La plupart des clubs de Premier League appliquent un système de billetterie à plusieurs niveaux qui donne la priorité :
- Aux abonnés
- Aux membres du club (adhésions annuelles payantes)
- À la vente générale (s’il reste des billets)
Une adhésion donne généralement un accès anticipé aux billets, la possibilité de cumuler des points de fidélité, et parfois des contenus exclusifs ou des réductions. Pour les grands clubs comme Arsenal, Liverpool, Manchester United ou Tottenham, disposer d’une adhésion est souvent le seul moyen d’accéder régulièrement à des billets de match, car les opportunités de vente générale sont rares, voire inexistantes.
Cela dit, certains clubs, en particulier ceux qui disposent de plus grandes capacités ou qui n’affichent pas complet de manière constante, peuvent permettre aux non-membres d’acheter des billets à l’approche du jour du match s’il reste des places. Acheter une adhésion augmente considérablement vos chances et constitue souvent la voie la plus fiable pour obtenir des sièges.
Évaluer les offres de billets de Premier League et les coûts de déplacement est essentiel pour les supporters qui organisent des voyages afin d’assister en direct à du football de classe mondiale. Pour vous donner un formidable avantage concurrentiel lorsque vous placez des paris sur les matches depuis chez vous, choisir un bookmaker britannique de premier plan avec des offres de bienvenue est essentiel. Jetez un œil à nos recommandations d’experts pour découvrir les meilleurs paris gratuits disponibles sur des plateformes vérifiées.