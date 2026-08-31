La Premier League anglaise continue d’être l’une des meilleures compétitions du football mondial en matière de suspense et d’action ininterrompus, avec certains des plus grands clubs du sport et des joueurs de renom qui offrent un spectacle électrisant semaine après semaine. Après une sensationnelle saison 2025/26 de Premier League, les fans de football du monde entier salivent déjà à l’idée de ce qui les attend lors de l’exercice 2026/27.

Arsenal défendra sa couronne, après avoir décroché son premier titre de champion depuis 22 ans, mais le club est certain d’être mis à rude épreuve par Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea, Tottenham Hotspur, Aston Villa et Newcastle United.

Laissez GOAL vous présenter toutes les dernières informations sur les billets de Premier League, notamment où les acheter, combien ils coûteront et bien plus encore.

Prochains matches et billets de la 3e journée de Premier League

Date et heure (GMT) Affiche Billets ven. 4 sept., 20:00 Ipswich Town vs Liverpool Billets sam. 5 sept., 12:30 Newcastle United vs Bournemouth Billets sam. 5 sept., 15:00 Brentford vs Sunderland Billets sam. 5 sept., 15:00 Brighton & Hove Albion vs Leeds United Billets sam. 5 sept., 15:00 Fulham vs Crystal Palace Billets sam. 5 sept., 15:00 Manchester City vs Coventry City Billets sam. 5 sept., 15:00 Nottingham Forest vs Tottenham Hotspur Billets sam. 5 sept., 15:00 Hull City vs Aston Villa Billets dim. 6 sept., 14:00 Everton vs Manchester United Billets dim. 6 sept., 16:30 Arsenal vs Chelsea Billets

Prochains matches et billets de la 4e journée de Premier League

Date et heure (GMT) Affiche Billets sam. 12 sept., 15:00 Aston Villa vs Nottingham Forest Billets sam. 12 sept., 15:00 Bournemouth vs Brentford Billets sam. 12 sept., 15:00 Chelsea vs Hull City Billets sam. 12 sept., 15:00 Crystal Palace vs Ipswich Town Billets sam. 12 sept., 15:00 Liverpool vs Fulham Billets sam. 12 sept., 17:30 Tottenham Hotspur vs Everton Billets sam. 12 sept., 20:00 Sunderland vs Arsenal Billets dim. 13 sept., 14:00 Coventry City vs Brighton & Hove Albion Billets dim. 13 sept., 16:30 Manchester United vs Manchester City Billets lun. 14 sept., 20:00 Leeds United vs Newcastle United Billets

Comment acheter des billets de Premier League

Plusieurs options de billetterie existent pour les matches de Premier League, des billets à l’unité aux abonnements de saison, en passant par des offres d’hospitalité supplémentaires, disponibles via les portails officiels de billetterie des clubs.

Les clubs de l’élite anglaise ont tendance à répartir les billets en trois étapes :

D’abord aux abonnés. Ensuite, à ceux qui ont déjà assisté à des matches à domicile et sont classés selon des points de fidélité. Enfin, au grand public pendant la période de vente générale.

Si vous ne parvenez pas à obtenir des places par les canaux officiels des clubs ou si vous cherchez des billets de dernière minute, il peut être utile de consulter des marketplaces secondaires vérifiées, comme StubHub.

Combien coûtent les billets de Premier League ?

Le prix d’un billet de Premier League varie fortement. La plupart des clubs proposent une tarification par catégories d’âge, notamment adulte, junior, étudiant et senior, mais ces tranches diffèrent d’une équipe à l’autre.

En plus de cela, votre place dans le stade fait une grande différence. L’emplacement du siège et de la tribune influence fortement le prix, les meilleures vues entraînant souvent un coût plus élevé. Certains clubs classent aussi les rencontres par catégories, par exemple les affiches de prestige contre de grands adversaires peuvent relever d’un palier supérieur, avec des prix qui augmentent en conséquence.

Il convient également de noter que la Premier League continue de plafonner les billets visiteurs à 30 £. Ainsi, si vous recherchez une option moins chère ou si vous souhaitez augmenter vos chances d’assister à un match, vous pouvez vous pencher sur les déplacements de votre équipe.

Ci-dessous, GOAL a détaillé les clubs de Premier League 2026-2027, leurs stades, les prix moyens des billets les jours de match ainsi que les fourchettes attendues pour les abonnements de saison.

Clubs de Premier League 2026/27 par prix des billets

Reste-t-il des abonnements de saison en Premier League ?

Presque tous les clubs de Premier League ont épuisé leurs abonnements de saison en admission générale pour la saison 2026/27.

Des équipes populaires comme Arsenal, Liverpool, Manchester United et Tottenham disposent de listes d’attente de longue date, dont certaines peuvent dépasser 10 à 20 ans. Tottenham, par exemple, a une liste d’attente de plus de 80 000 fans, tandis que Liverpool et Manchester United exigeraient des décennies de fidélité pour obtenir une place. Même les clubs aux stades plus modestes, comme Brighton et Bournemouth, ont une disponibilité limitée, voire inexistante, en raison d’une forte demande et d’une capacité réduite.

Fulham se distingue en ayant actuellement un certain nombre d’abonnements de saison encore disponibles, sans liste d’attente formelle, les attributions étant effectuées selon le principe du premier arrivé, premier servi

Aurai-je besoin d’une adhésion pour acheter des billets de Premier League ?

Dans la plupart des cas, une adhésion est recommandée ou requise pour acheter des billets de Premier League, en particulier pour les affiches très demandées ou les clubs qui bénéficient d’un fort soutien. La plupart des clubs de Premier League fonctionnent avec un système de billetterie à plusieurs niveaux qui donne la priorité :

Aux abonnés Aux membres du club (adhésions annuelles payantes) À la vente générale, s’il reste des billets

Une adhésion donne généralement un accès anticipé aux billets, la possibilité de cumuler des points de fidélité et parfois du contenu exclusif ou des réductions. Pour des grands clubs comme Arsenal, Liverpool, Manchester United ou Tottenham, disposer d’une adhésion est souvent le seul moyen d’accéder à des billets de match réguliers, les opportunités de vente générale étant rares, voire inexistantes.

Cela dit, certains clubs, en particulier ceux qui disposent de capacités plus importantes ou qui affichent moins régulièrement complet, peuvent autoriser les non-membres à acheter des billets à l’approche du match s’il reste du stock. Souscrire une adhésion augmente considérablement vos chances et constitue souvent la solution la plus fiable pour obtenir des places.