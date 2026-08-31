La Premier League anglaise continue d’être l’une des meilleures compétitions du football mondial en matière de suspense et d’action ininterrompus, avec certains des plus grands clubs du sport et des joueurs de renom qui offrent un spectacle électrisant semaine après semaine. Après une sensationnelle saison 2025/26 de Premier League, les fans de football du monde entier salivent déjà à l’idée de ce qui les attend lors de l’exercice 2026/27.
Arsenal défendra sa couronne, après avoir décroché son premier titre de champion depuis 22 ans, mais le club est certain d’être mis à rude épreuve par Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea, Tottenham Hotspur, Aston Villa et Newcastle United.
Laissez GOAL vous présenter toutes les dernières informations sur les billets de Premier League, notamment où les acheter, combien ils coûteront et bien plus encore.
Prochains matches et billets de la 3e journée de Premier League
|Date et heure (GMT)
|Affiche
|Billets
|ven. 4 sept., 20:00
|Ipswich Town vs Liverpool
|Billets
|sam. 5 sept., 12:30
|Newcastle United vs Bournemouth
|Billets
|sam. 5 sept., 15:00
|Brentford vs Sunderland
|Billets
|sam. 5 sept., 15:00
|Brighton & Hove Albion vs Leeds United
|Billets
|sam. 5 sept., 15:00
|Fulham vs Crystal Palace
|Billets
|sam. 5 sept., 15:00
|Manchester City vs Coventry City
|Billets
|sam. 5 sept., 15:00
|Nottingham Forest vs Tottenham Hotspur
|Billets
|sam. 5 sept., 15:00
|Hull City vs Aston Villa
|Billets
|dim. 6 sept., 14:00
|Everton vs Manchester United
|Billets
|dim. 6 sept., 16:30
|Arsenal vs Chelsea
|Billets
Prochains matches et billets de la 4e journée de Premier League
|Date et heure (GMT)
|Affiche
|Billets
|sam. 12 sept., 15:00
|Aston Villa vs Nottingham Forest
|Billets
|sam. 12 sept., 15:00
|Bournemouth vs Brentford
|Billets
|sam. 12 sept., 15:00
|Chelsea vs Hull City
|Billets
|sam. 12 sept., 15:00
|Crystal Palace vs Ipswich Town
|Billets
|sam. 12 sept., 15:00
|Liverpool vs Fulham
|Billets
|sam. 12 sept., 17:30
|Tottenham Hotspur vs Everton
|Billets
|sam. 12 sept., 20:00
|Sunderland vs Arsenal
|Billets
|dim. 13 sept., 14:00
|Coventry City vs Brighton & Hove Albion
|Billets
|dim. 13 sept., 16:30
|Manchester United vs Manchester City
|Billets
|lun. 14 sept., 20:00
|Leeds United vs Newcastle United
|Billets
Comment acheter des billets de Premier League
Plusieurs options de billetterie existent pour les matches de Premier League, des billets à l’unité aux abonnements de saison, en passant par des offres d’hospitalité supplémentaires, disponibles via les portails officiels de billetterie des clubs.
Les clubs de l’élite anglaise ont tendance à répartir les billets en trois étapes :
- D’abord aux abonnés.
- Ensuite, à ceux qui ont déjà assisté à des matches à domicile et sont classés selon des points de fidélité.
- Enfin, au grand public pendant la période de vente générale.
Si vous ne parvenez pas à obtenir des places par les canaux officiels des clubs ou si vous cherchez des billets de dernière minute, il peut être utile de consulter des marketplaces secondaires vérifiées, comme StubHub.
Combien coûtent les billets de Premier League ?
Le prix d’un billet de Premier League varie fortement. La plupart des clubs proposent une tarification par catégories d’âge, notamment adulte, junior, étudiant et senior, mais ces tranches diffèrent d’une équipe à l’autre.
En plus de cela, votre place dans le stade fait une grande différence. L’emplacement du siège et de la tribune influence fortement le prix, les meilleures vues entraînant souvent un coût plus élevé. Certains clubs classent aussi les rencontres par catégories, par exemple les affiches de prestige contre de grands adversaires peuvent relever d’un palier supérieur, avec des prix qui augmentent en conséquence.
Il convient également de noter que la Premier League continue de plafonner les billets visiteurs à 30 £. Ainsi, si vous recherchez une option moins chère ou si vous souhaitez augmenter vos chances d’assister à un match, vous pouvez vous pencher sur les déplacements de votre équipe.
Ci-dessous, GOAL a détaillé les clubs de Premier League 2026-2027, leurs stades, les prix moyens des billets les jours de match ainsi que les fourchettes attendues pour les abonnements de saison.
Clubs de Premier League 2026/27 par prix des billets
|Club
|Stade
|Fourchette de prix des billets (adulte, admission générale)
|Fourchette des abonnements
|Billets
|Arsenal
|Emirates Stadium
|31 £ - 168 £
|1 290 £ - 2 195 £
|Billets Arsenal
|Aston Villa
|Villa Park
|49 £ - 99 £
|703 £ - 1 297 £
|Billets Aston Villa
|Bournemouth
|Vitality Stadium
|43 £ - 61 £
|436 £ - 960 £
|Billets Bournemouth
|Brentford
|Gtech Community Stadium
|30 £ - 60 £
|485 £ - 635 £
|Billets Brentford
|Brighton & Hove Albion
|American Express Community Stadium
|34 £ - 78 £
|630 £ - 995 £
|Billets Brighton
|Chelsea
|Stamford Bridge
|27 £ - 83 £
|700 £ - 1 095 £
|Billets Chelsea
|Coventry City
|Coventry Building Society Arena
|32 £ - 45 £
|625 £ - 800 £
|Billets Coventry
|Crystal Palace
|Selhurst Park
|46 £ - 80 £
|600 £ - 770 £
|Billets Crystal Palace
|Everton
|Hill Dickinson Stadium
|55 £ - 75 £
|640 £ - 965 £
|Billets Everton
|Fulham
|Craven Cottage
|35 £ - 125 £
|470 £ - 3 100 £
|Billets Fulham
|Hull City
|MKM Stadium
|24 £ - 35 £
|396 £ - 600 £
|Billets Hull City
|Ipswich Town
|Portman Road
|28 £ - 48 £
|469 £ - 747 £
|Billets Ipswich
|Leeds United
|Elland Road
|32 £ - 47 £
|632 £ - 1 159 £
|Billets Leeds
|Liverpool
|Anfield
|30 £ - 62 £
|734 £ - 931 £
|Billets Liverpool
|Manchester City
|Etihad Stadium
|30 £ - 60 £
|490 £ - 1 030 £
|Billets Man City
|Manchester United
|Old Trafford
|32 £ - 97 £
|646 £ - 1 177 £
|Billets Man Utd
|Newcastle United
|St James’ Park
|24 £ - 75 £
|380 £ - 987 £
|Billets Newcastle
|Nottingham Forest
|City Ground
|45 £ - 70 £
|575 £ - 915 £
|Billets Nottm Forest
|Sunderland
|Stadium of Light
|35 £ - 56 £
|590 £ - 720 £
|Billets Sunderland
|Tottenham Hotspur
|Tottenham Hotspur Stadium
|40 £ - 125 £
|856 £ - 2 223 £
|Billets Tottenham
Reste-t-il des abonnements de saison en Premier League ?
Presque tous les clubs de Premier League ont épuisé leurs abonnements de saison en admission générale pour la saison 2026/27.
Des équipes populaires comme Arsenal, Liverpool, Manchester United et Tottenham disposent de listes d’attente de longue date, dont certaines peuvent dépasser 10 à 20 ans. Tottenham, par exemple, a une liste d’attente de plus de 80 000 fans, tandis que Liverpool et Manchester United exigeraient des décennies de fidélité pour obtenir une place. Même les clubs aux stades plus modestes, comme Brighton et Bournemouth, ont une disponibilité limitée, voire inexistante, en raison d’une forte demande et d’une capacité réduite.
Fulham se distingue en ayant actuellement un certain nombre d’abonnements de saison encore disponibles, sans liste d’attente formelle, les attributions étant effectuées selon le principe du premier arrivé, premier servi
Aurai-je besoin d’une adhésion pour acheter des billets de Premier League ?
Dans la plupart des cas, une adhésion est recommandée ou requise pour acheter des billets de Premier League, en particulier pour les affiches très demandées ou les clubs qui bénéficient d’un fort soutien. La plupart des clubs de Premier League fonctionnent avec un système de billetterie à plusieurs niveaux qui donne la priorité :
- Aux abonnés
- Aux membres du club (adhésions annuelles payantes)
- À la vente générale, s’il reste des billets
Une adhésion donne généralement un accès anticipé aux billets, la possibilité de cumuler des points de fidélité et parfois du contenu exclusif ou des réductions. Pour des grands clubs comme Arsenal, Liverpool, Manchester United ou Tottenham, disposer d’une adhésion est souvent le seul moyen d’accéder à des billets de match réguliers, les opportunités de vente générale étant rares, voire inexistantes.
Cela dit, certains clubs, en particulier ceux qui disposent de capacités plus importantes ou qui affichent moins régulièrement complet, peuvent autoriser les non-membres à acheter des billets à l’approche du match s’il reste du stock. Souscrire une adhésion augmente considérablement vos chances et constitue souvent la solution la plus fiable pour obtenir des places.