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Crystal Palace v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport
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Comment obtenir des billets pour la Premier League 2026-2027 : les affiches de la 3e journée, Arsenal-Chelsea, Everton-Manchester United et plus encore

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Tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets de Premier League pour la saison 2026-2027

La Premier League anglaise continue d’être l’une des meilleures compétitions du football mondial en matière de suspense et d’action ininterrompus, avec certains des plus grands clubs du sport et des joueurs de renom qui offrent un spectacle électrisant semaine après semaine. Après une sensationnelle saison 2025/26 de Premier League, les fans de football du monde entier salivent déjà à l’idée de ce qui les attend lors de l’exercice 2026/27.

Arsenal défendra sa couronne, après avoir décroché son premier titre de champion depuis 22 ans, mais le club est certain d’être mis à rude épreuve par Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea, Tottenham Hotspur, Aston Villa et Newcastle United.

Laissez GOAL vous présenter toutes les dernières informations sur les billets de Premier League, notamment où les acheter, combien ils coûteront et bien plus encore.

Billets Premier League 2026/27Réserver maintenant

Prochains matches et billets de la 3e journée de Premier League

Date et heure (GMT)AfficheBillets
ven. 4 sept., 20:00Ipswich Town vs LiverpoolBillets
sam. 5 sept., 12:30Newcastle United vs BournemouthBillets
sam. 5 sept., 15:00Brentford vs SunderlandBillets
sam. 5 sept., 15:00Brighton & Hove Albion vs Leeds UnitedBillets
sam. 5 sept., 15:00Fulham vs Crystal PalaceBillets
sam. 5 sept., 15:00Manchester City vs Coventry CityBillets
sam. 5 sept., 15:00Nottingham Forest vs Tottenham HotspurBillets
sam. 5 sept., 15:00Hull City vs Aston VillaBillets
dim. 6 sept., 14:00Everton vs Manchester UnitedBillets
dim. 6 sept., 16:30Arsenal vs ChelseaBillets

Prochains matches et billets de la 4e journée de Premier League

Date et heure (GMT)AfficheBillets
sam. 12 sept., 15:00Aston Villa vs Nottingham ForestBillets
sam. 12 sept., 15:00Bournemouth vs BrentfordBillets
sam. 12 sept., 15:00Chelsea vs Hull CityBillets
sam. 12 sept., 15:00Crystal Palace vs Ipswich TownBillets
sam. 12 sept., 15:00Liverpool vs FulhamBillets
sam. 12 sept., 17:30Tottenham Hotspur vs EvertonBillets
sam. 12 sept., 20:00Sunderland vs ArsenalBillets
dim. 13 sept., 14:00Coventry City vs Brighton & Hove AlbionBillets
dim. 13 sept., 16:30Manchester United vs Manchester CityBillets
lun. 14 sept., 20:00Leeds United vs Newcastle UnitedBillets

Comment acheter des billets de Premier League

Plusieurs options de billetterie existent pour les matches de Premier League, des billets à l’unité aux abonnements de saison, en passant par des offres d’hospitalité supplémentaires, disponibles via les portails officiels de billetterie des clubs.

Les clubs de l’élite anglaise ont tendance à répartir les billets en trois étapes :

  1. D’abord aux abonnés.
  2. Ensuite, à ceux qui ont déjà assisté à des matches à domicile et sont classés selon des points de fidélité.
  3. Enfin, au grand public pendant la période de vente générale.

Si vous ne parvenez pas à obtenir des places par les canaux officiels des clubs ou si vous cherchez des billets de dernière minute, il peut être utile de consulter des marketplaces secondaires vérifiées, comme StubHub.

Combien coûtent les billets de Premier League ?

Le prix d’un billet de Premier League varie fortement. La plupart des clubs proposent une tarification par catégories d’âge, notamment adulte, junior, étudiant et senior, mais ces tranches diffèrent d’une équipe à l’autre.

En plus de cela, votre place dans le stade fait une grande différence. L’emplacement du siège et de la tribune influence fortement le prix, les meilleures vues entraînant souvent un coût plus élevé. Certains clubs classent aussi les rencontres par catégories, par exemple les affiches de prestige contre de grands adversaires peuvent relever d’un palier supérieur, avec des prix qui augmentent en conséquence.

Il convient également de noter que la Premier League continue de plafonner les billets visiteurs à 30 £. Ainsi, si vous recherchez une option moins chère ou si vous souhaitez augmenter vos chances d’assister à un match, vous pouvez vous pencher sur les déplacements de votre équipe.

Ci-dessous, GOAL a détaillé les clubs de Premier League 2026-2027, leurs stades, les prix moyens des billets les jours de match ainsi que les fourchettes attendues pour les abonnements de saison.

Clubs de Premier League 2026/27 par prix des billets

ClubStadeFourchette de prix des billets (adulte, admission générale)Fourchette des abonnementsBillets
ArsenalEmirates Stadium31 £ - 168 £1 290 £ - 2 195 £Billets Arsenal
Aston VillaVilla Park49 £ - 99 £703 £ - 1 297 £Billets Aston Villa
BournemouthVitality Stadium43 £ - 61 £436 £ - 960 £Billets Bournemouth
BrentfordGtech Community Stadium30 £ - 60 £485 £ - 635 £Billets Brentford
Brighton & Hove AlbionAmerican Express Community Stadium34 £ - 78 £630 £ - 995 £Billets Brighton
ChelseaStamford Bridge27 £ - 83 £700 £ - 1 095 £Billets Chelsea
Coventry CityCoventry Building Society Arena32 £ - 45 £625 £ - 800 £Billets Coventry
Crystal PalaceSelhurst Park46 £ - 80 £600 £ - 770 £Billets Crystal Palace
EvertonHill Dickinson Stadium55 £ - 75 £640 £ - 965 £Billets Everton
FulhamCraven Cottage35 £ - 125 £470 £ - 3 100 £Billets Fulham
Hull CityMKM Stadium24 £ - 35 £396 £ - 600 £Billets Hull City
Ipswich TownPortman Road28 £ - 48 £469 £ - 747 £Billets Ipswich
Leeds UnitedElland Road32 £ - 47 £632 £ - 1 159 £Billets Leeds
LiverpoolAnfield30 £ - 62 £734 £ - 931 £Billets Liverpool
Manchester CityEtihad Stadium30 £ - 60 £490 £ - 1 030 £Billets Man City
Manchester UnitedOld Trafford32 £ - 97 £646 £ - 1 177 £Billets Man Utd
Newcastle UnitedSt James’ Park24 £ - 75 £380 £ - 987 £Billets Newcastle
Nottingham ForestCity Ground45 £ - 70 £575 £ - 915 £Billets Nottm Forest
SunderlandStadium of Light35 £ - 56 £590 £ - 720 £Billets Sunderland
Tottenham HotspurTottenham Hotspur Stadium40 £ - 125 £856 £ - 2 223 £Billets Tottenham

Billets Premier League 2026/27Réserver maintenant

Reste-t-il des abonnements de saison en Premier League ?

Presque tous les clubs de Premier League ont épuisé leurs abonnements de saison en admission générale pour la saison 2026/27.

Des équipes populaires comme Arsenal, Liverpool, Manchester United et Tottenham disposent de listes d’attente de longue date, dont certaines peuvent dépasser 10 à 20 ans. Tottenham, par exemple, a une liste d’attente de plus de 80 000 fans, tandis que Liverpool et Manchester United exigeraient des décennies de fidélité pour obtenir une place. Même les clubs aux stades plus modestes, comme Brighton et Bournemouth, ont une disponibilité limitée, voire inexistante, en raison d’une forte demande et d’une capacité réduite.

Fulham se distingue en ayant actuellement un certain nombre d’abonnements de saison encore disponibles, sans liste d’attente formelle, les attributions étant effectuées selon le principe du premier arrivé, premier servi

Aurai-je besoin d’une adhésion pour acheter des billets de Premier League ?

Dans la plupart des cas, une adhésion est recommandée ou requise pour acheter des billets de Premier League, en particulier pour les affiches très demandées ou les clubs qui bénéficient d’un fort soutien. La plupart des clubs de Premier League fonctionnent avec un système de billetterie à plusieurs niveaux qui donne la priorité :

  1. Aux abonnés
  2. Aux membres du club (adhésions annuelles payantes)
  3. À la vente générale, s’il reste des billets

Une adhésion donne généralement un accès anticipé aux billets, la possibilité de cumuler des points de fidélité et parfois du contenu exclusif ou des réductions. Pour des grands clubs comme Arsenal, Liverpool, Manchester United ou Tottenham, disposer d’une adhésion est souvent le seul moyen d’accéder à des billets de match réguliers, les opportunités de vente générale étant rares, voire inexistantes.

Cela dit, certains clubs, en particulier ceux qui disposent de capacités plus importantes ou qui affichent moins régulièrement complet, peuvent autoriser les non-membres à acheter des billets à l’approche du match s’il reste du stock. Souscrire une adhésion augmente considérablement vos chances et constitue souvent la solution la plus fiable pour obtenir des places.

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