La Premier League anglaise continue d’être l’une des meilleures compétitions du football mondial en matière de spectacle et d’intensité, avec certains des plus grands clubs et des joueurs les plus connus de la planète qui offrent une excitation électrisante semaine après semaine. Après une sensationnelle saison 2025/26 de Premier League, les fans de football du monde entier salivent déjà à l’idée de ce qui les attend lors de l’exercice 2026/27.

Arsenal défendra sa couronne après avoir remporté son premier titre de champion depuis 22 ans, mais le club sera assurément mis à rude épreuve par Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea, Tottenham Hotspur, Aston Villa et Newcastle United.

Laissez GOAL vous présenter toutes les dernières informations sur les billets de Premier League, notamment où les acheter, combien ils coûteront et bien plus encore.

Prochains matches de la 2e journée de Premier League et billets

Date et heure (GMT) Match Billets ven. 28 août, 20:00 Crystal Palace vs Manchester City Billets sam. 29 août, 12:30 Liverpool vs Nottingham Forest Billets sam. 29 août, 15:00 Bournemouth vs Everton Billets sam. 29 août, 15:00 Coventry City vs Hull City Billets sam. 29 août, 17:30 Tottenham Hotspur vs Newcastle United Billets dim. 30 août, 14:00 Chelsea vs Brighton & Hove Albion Billets dim. 30 août, 14:00 Leeds United vs Brentford Billets dim. 30 août, 14:00 Sunderland vs Fulham Billets dim. 30 août, 16:30 Manchester United vs Ipswich Town Billets lun. 31 août, 20:00 Aston Villa vs Arsenal Billets

Comment acheter des billets de Premier League

Plusieurs options de billetterie existent pour les matches de Premier League, des places à l’unité aux abonnements de saison, en passant par des offres d’hospitalité supplémentaires, disponibles via les portails officiels de billetterie des clubs.

Les clubs de l’élite anglaise ont tendance à répartir les billets en trois étapes :

D’abord pour les détenteurs d’un abonnement de saison. Ensuite pour ceux qui ont déjà assisté à des matches à domicile et sont classés selon des points de fidélité. Enfin pour le grand public pendant la période de vente générale.

Si vous ne parvenez pas à obtenir des places via les canaux officiels des clubs ou si vous cherchez des billets de dernière minute, il peut être utile de consulter des places de marché secondaires vérifiées, comme StubHub.

Combien coûtent les billets de Premier League ?

Le prix d’un billet de Premier League varie fortement. La plupart des clubs proposent une tarification par catégories d’âge, notamment adulte, junior, étudiant et senior, mais ces tranches diffèrent d’une équipe à l’autre.

À cela s’ajoute l’importance de l’emplacement. La localisation du siège et de la tribune influence fortement le prix, les meilleures vues étant souvent proposées à un tarif plus élevé. Certains clubs classent aussi les rencontres par catégories. Par exemple, les affiches de prestige face à de grands adversaires peuvent relever d’un niveau supérieur, avec des prix revus à la hausse en conséquence.

Il convient aussi de noter que la Premier League continue de plafonner les billets pour les supporters visiteurs à 30 £. Donc, si vous cherchez une option moins chère ou à augmenter vos chances d’assister à un match, vous pouvez jeter un œil aux rencontres à l’extérieur de votre équipe.

Ci-dessous, GOAL a détaillé les clubs de Premier League 2026-2027, leurs stades, les prix moyens des billets les jours de match ainsi que les fourchettes attendues pour les abonnements de saison.

Les clubs de Premier League 2026/27 par prix des billets

Reste-t-il des abonnements de saison pour la Premier League ?

Presque tous les clubs de Premier League ont écoulé leurs abonnements de saison en admission générale pour la saison 2026/27.

Des équipes populaires comme Arsenal, Liverpool, Manchester United et Tottenham disposent de listes d’attente établies de longue date, dont certaines peuvent dépasser 10 à 20 ans. Tottenham, par exemple, a une liste d’attente de plus de 80 000 supporters, tandis que Liverpool et Manchester United exigeraient des décennies de fidélité pour obtenir une place. Même des clubs aux stades plus petits comme Brighton et Bournemouth ont une disponibilité limitée, voire nulle, en raison d’une forte demande et d’une capacité restreinte.

Fulham se distingue en ayant actuellement encore un certain nombre d’abonnements de saison disponibles, sans liste d’attente formelle et avec des attributions effectuées selon le principe du premier arrivé, premier servi

Aurai-je besoin d’une adhésion pour acheter des billets de Premier League ?

Dans la plupart des cas, une adhésion est recommandée ou requise pour acheter des billets de Premier League, en particulier pour les rencontres très demandées ou les clubs bénéficiant d’un fort soutien populaire. La plupart des clubs de Premier League utilisent un système de billetterie à plusieurs niveaux qui donne la priorité à :

Les détenteurs d’un abonnement de saison Les membres du club (adhésions annuelles payantes) La vente générale (s’il reste des billets)

Une adhésion donne généralement un accès anticipé aux billets, la possibilité de cumuler des points de fidélité et, parfois, des contenus exclusifs ou des réductions. Pour les grands clubs comme Arsenal, Liverpool, Manchester United ou Tottenham, disposer d’une adhésion est souvent le seul moyen d’accéder à des billets pour les matches réguliers, les opportunités en vente générale étant rares, voire inexistantes.

Cela dit, certains clubs, en particulier ceux qui disposent de plus grandes capacités ou qui affichent moins régulièrement complet, peuvent autoriser les non-membres à acheter des billets à l’approche du match s’il reste du stock. Prendre une adhésion augmente considérablement vos chances et constitue souvent la voie la plus fiable pour obtenir des places.