La Premier League anglaise reste l’une des meilleures compétitions du football mondial en matière de spectacle et d’intensité, avec certains des plus grands clubs et des joueurs les plus connus de la planète qui offrent un show électrisant semaine après semaine. Après une sensationnelle saison 2025/26 de Premier League, les fans de football du monde entier salivent déjà à l’idée du coup d’envoi de l’exercice 2026/27.

Arsenal défendra son titre après avoir remporté son premier sacre en championnat depuis 22 ans, mais le club est assuré de faire face à une rude concurrence de la part de Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea, Tottenham Hotspur, Aston Villa et Newcastle United.

Laissez GOAL vous présenter toutes les dernières informations sur les billets de Premier League, notamment où les acheter, combien ils coûtent et bien plus encore.

Prochains matches de la 1re journée de Premier League et billets

Date et heure (GMT) Affiche Billets ven. 21 août, 20:00 Arsenal vs Coventry City Billets sam. 22 août, 12:30 Hull City vs Manchester United Billets sam. 22 août, 15:00 Everton vs Crystal Palace Billets sam. 22 août, 15:00 Ipswich Town vs Sunderland Billets sam. 22 août, 15:00 Nottingham Forest vs Leeds United Billets sam. 22 août, 17:30 Brentford vs Tottenham Hotspur Billets dim. 23 août, 14:00 Brighton & Hove Albion vs Aston Villa Billets dim. 23 août, 14:00 Manchester City vs Bournemouth Billets dim. 23 août, 16:30 Newcastle United vs Liverpool Billets lun. 24 août, 20:00 Fulham vs Chelsea Billets

Prochains matches de la 2e journée de Premier League et billets

Date et heure (GMT) Affiche Billets ven. 28 août, 20:00 Crystal Palace vs Manchester City Billets sam. 29 août, 12:30 Liverpool vs Nottingham Forest Billets sam. 29 août, 15:00 Bournemouth vs Everton Billets sam. 29 août, 15:00 Coventry City vs Hull City Billets sam. 29 août, 17:30 Tottenham Hotspur vs Newcastle United Billets dim. 30 août, 14:00 Chelsea vs Brighton & Hove Albion Billets dim. 30 août, 14:00 Leeds United vs Brentford Billets dim. 30 août, 14:00 Sunderland vs Fulham Billets dim. 30 août, 16:30 Manchester United vs Ipswich Town Billets lun. 31 août, 20:00 Aston Villa vs Arsenal Billets

Comment acheter des billets de Premier League

Plusieurs options de billetterie existent pour les matches de Premier League, des billets à l’unité aux abonnements de saison, en passant par des offres hospitality complémentaires, disponibles via les portails de billetterie officiels des clubs.

Les clubs de l’élite anglaise ont généralement tendance à attribuer leurs billets en trois étapes :

D’abord aux abonnés de saison. Ensuite, à ceux qui ont déjà assisté à des matches à domicile et qui sont classés selon des points de fidélité. Enfin, au grand public pendant la période de vente générale.

Si vous ne parvenez pas à obtenir des places via les circuits officiels des clubs ou si vous cherchez des billets de dernière minute, cela peut valoir le coup de consulter des plateformes secondaires vérifiées, comme StubHub.

Combien coûtent les billets de Premier League ?

Le prix d’un billet de Premier League varie considérablement. La plupart des clubs proposent une tarification par tranches d’âge, avec notamment des catégories adulte, junior, étudiant et senior, mais ces barèmes diffèrent d’une équipe à l’autre.

À cela s’ajoute l’emplacement dans le stade, qui fait une grande différence. La localisation du siège et la tribune influencent fortement le prix, les meilleures vues étant souvent proposées à un tarif plus élevé. Certains clubs classent également les matches par catégories. Par exemple, les affiches de prestige contre de grands adversaires peuvent relever d’un palier supérieur, avec des prix revus à la hausse en conséquence.

Il convient aussi de noter que la Premier League continue de plafonner les billets pour les supporters visiteurs à 30 £. Donc, si vous cherchez une option moins chère ou si vous voulez augmenter vos chances d’assister à un match, vous pouvez vous pencher sur les déplacements de votre équipe.

Ci-dessous, GOAL a détaillé les clubs de Premier League 2026-2027, leurs stades, le prix moyen des billets les jours de match ainsi que les fourchettes attendues pour les abonnements de saison.

Clubs de Premier League 2026/27 par prix des billets

Reste-t-il des abonnements de saison en Premier League ?

Presque tous les clubs de Premier League ont épuisé leurs abonnements de saison en admission générale pour la saison 2026/27.

Des équipes populaires comme Arsenal, Liverpool, Manchester United et Tottenham disposent de listes d’attente de longue date, dont certaines peuvent dépasser 10 à 20 ans. Tottenham, par exemple, compte une liste d’attente de plus de 80 000 supporters, tandis que Liverpool et Manchester United exigeraient des décennies de fidélité pour obtenir une place. Même des clubs avec des stades plus petits comme Brighton et Bournemouth ont une disponibilité limitée, voire inexistante, en raison d’une forte demande et d’une capacité restreinte.

Fulham se distingue en ayant actuellement un certain nombre d’abonnements de saison encore disponibles, sans liste d’attente formelle, avec une attribution effectuée selon le principe du premier arrivé, premier servi

Aurai-je besoin d’une adhésion pour acheter des billets de Premier League ?

Dans la plupart des cas, une adhésion est recommandée ou requise pour acheter des billets de Premier League, en particulier pour les affiches à forte demande ou les clubs qui bénéficient d’un important soutien. La plupart des clubs de Premier League appliquent un système de billetterie à plusieurs niveaux qui donne la priorité à :

Les abonnés de saison Les membres du club (adhésions annuelles payantes) La vente générale, s’il reste des billets

Une adhésion permet généralement d’accéder plus tôt aux billets, de cumuler des points de fidélité et, parfois, de bénéficier de contenus exclusifs ou de réductions. Pour les grands clubs comme Arsenal, Liverpool, Manchester United ou Tottenham, disposer d’une adhésion est souvent le seul moyen d’accéder régulièrement à des billets de match, les opportunités de vente générale étant rares, voire inexistantes.

Cela dit, certains clubs, notamment ceux qui disposent de plus grandes capacités ou qui n’affichent pas complet de manière aussi régulière, peuvent permettre aux non-membres d’acheter des billets à l’approche du jour du match s’il reste du stock. Acheter une adhésion augmente considérablement vos chances et constitue souvent la voie la plus fiable pour obtenir des places.