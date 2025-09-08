Comment obtenir des billets pour la MLB Mexico City Series 2026 : Arizona Diamondbacks vs San Diego Padres, calendrier et informations

C'est une année mémorable pour les amateurs de sport au Mexique : non seulement leur pays co-organise la Coupe du monde cet été, mais « le Pays du Soleil » accueille également en avril prochain certaines des plus grandes stars du baseball. Vous pouvez dès aujourd'hui réserver vos billets pour les matchs de la MLB Mexico City Series.

Plusieurs équipes de la MLB se sont affrontées sur le sol mexicain au cours des 30 dernières années et 20 000 spectateurs ont assisté au double match de 2024.

On s’attend à nouveau à une affluence record lorsque les Arizona Diamondbacks et les San Diego Padres s’affronteront deux jours de suite (les 25 et 26 avril) à l’Estadio Alfredo Harp Helu.

Sommes-nous prêts pour une nouvelle fête du baseball au Mexique ? Vous pourrez le découvrir en personne. Laissez GOAL vous guider à travers toutes les informations et détails essentiels dont vous avez besoin pour la MLB Mexico City Series 2026, y compris où acheter vos billets et combien ils coûteront.

Quand auront lieu les matchs de la MLB Mexico City Series 2026 ?

Date Rencontre (heure locale) Lieu Billets Samedi 25 avril San Diego Padres chez les Arizona Diamondbacks (16 h) Estadio Alfredo Harp Helu (Mexico) Billets Dimanche 26 avril Padres de San Diego chez les Diamondbacks de l'Arizona (14 h) Estadio Alfredo Harp Helu (Mexico) Billets

Comment obtenir des billets pour la MLB Mexico City Series 2026 ?

Les billets pour la MLB Mexico City Series 2026 ont été mis en vente au grand public le 19 janvier via la page « MLB World Tour : Mexico City Series » du site de la MLB.

Une prévente spéciale réservée aux détenteurs d'abonnements des Arizona Diamondbacks et des San Diego Padres avait toutefois été ouverte en novembre/décembre 2025, avant la mise en vente générale.

Tout au long de la saison, les billets pour les matchs de la MLB peuvent être achetés via le site officiel de la MLB ou via les sites des équipes individuelles. Cependant, plus la date du match approche, plus il peut s'avérer difficile de les acheter par ces moyens, en particulier pour certaines rencontres très médiatisées.

Vous pouvez également envisager de consulter des sites de revente tels que StubHub, qui pourraient offrir aux fans la meilleure chance d'obtenir des billets.

Combien coûtent les billets pour la MLB Mexico City Series 2026 ?

Les billets officiels pour la MLB Mexico City Series 2026 étaient initialement disponibles à partir de 100 $ (1 788 MXN), leur prix variant considérablement en fonction de l'emplacement des places à l'Estadio Alfredo Harp Helu. En raison de la forte demande et des modèles de « tarification dynamique », les prix des billets ont fluctué depuis leur mise en vente initiale.

Les prix des billets de la MLB varient généralement en fonction de l'équipe, de la rencontre, de l'emplacement des places et de la demande. Les billets pour les matchs de la saison régulière peuvent coûter entre 15 et 30 $ pour les places en admission générale ou dans les tribunes supérieures, tandis que les places premium dans les tribunes inférieures et au niveau du banc des joueurs sont plus chères. Ces prix augmentent encore pour les billets des matchs des séries éliminatoires et de la Série mondiale.

Les meilleures places pour les matchs de la MLB dépendent de ce que vous recherchez. Voici un bref aperçu :

Derrière le marbre : une vue imprenable sur l'action, idéale pour les fans inconditionnels.

une vue imprenable sur l'action, idéale pour les fans inconditionnels. Sièges au niveau de l'abri des joueurs : vue rapprochée sur les joueurs et la stratégie sur le terrain.

vue rapprochée sur les joueurs et la stratégie sur le terrain. Tribunes du champ extérieur : parfaites pour voir les home runs et vivre une expérience de fan pleine d'énergie.

parfaites pour voir les home runs et vivre une expérience de fan pleine d'énergie. Sièges au niveau du club et en loge : équipements haut de gamme, salons exclusifs et confort supplémentaire.

N'oubliez pas de consulter régulièrement le site de la MLB pour obtenir des informations supplémentaires, ainsi que des sites secondaires tels que StubHub pour connaître la disponibilité actuelle des billets.

À quoi s'attendre de la MLB Mexico City Series

Rien ne vaut le plaisir de profiter en direct des images, des sons et de l'effervescence d'un match de baseball. Le claquement de la batte, les cris de la foule, l'odeur du pop-corn et des hot-dogs : les matchs de la MLB offrent des moments inoubliables à tous les fans.

Les précédentes rencontres de saison régulière organisées au Mexique ont sans aucun doute été à la hauteur de l'engouement suscité avant les matchs. De 1996 à 2019 inclus, tous les matchs de saison régulière disputés au Mexique se sont déroulés à Monterrey.

Les moments mémorables se sont poursuivis depuis que les matchs ont été transférés à Mexico en 2023, avec plus de 10 points marqués lors de chacun des matchs disputés à l'Estadio Alfredo Harp Helu. En effet, pas moins de 107 points ont été marqués lors des sept derniers matchs de saison régulière au Mexique.

Alors que les Padres de San Diego ont pris part à de nombreux affrontements disputés au Mexique, notamment lors d'un double match passionnant contre les Giants de San Francisco en 2023, ce sera la première fois que les Diamondbacks de l'Arizona participeront à une rencontre de saison régulière au « Pays du Soleil ».

De nombreuses stars de la MLB ont déjà captivé le public mexicain par le passé, et cette année ne fera pas exception. Pour n'en citer que quelques-uns, Fernando Tatis Jr., Jackson Merrill et Manny Machado seront les vedettes des Padres de San Diego. Du côté des Diamondbacks de l'Arizona, il faudra surveiller de près des joueurs tels que Corbin Carroll, Ketel Marte et Geraldo Perdomo.

Matchs de la MLB disputés au Mexique : résultats et scores précédents

Bien que de nombreux matchs d'exhibition ou de préparation de printemps de la MLB aient eu lieu au Mexique au cours des trois dernières décennies, les matchs répertoriés ci-dessous ne concernent que les rencontres de saison régulière qui s'y sont déroulées :