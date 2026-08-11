Comment obtenir des billets pour la Ligue Europa de l’UEFA 2026/27 : calendrier confirmé, informations sur les équipes et plus encore

Les résultats des matches aller étant désormais connus, les rencontres retour des 18 et 19 mars détermineront quelles huit équipes resteront en course vers la finale à Istanbul.

Ne manquez pas votre chance de faire partie du suspense de l'UEFA Europa League. Laissez GOAL vous guider pour savoir où acheter vos billets et à quoi vous attendre.

Quelles équipes jouent en Ligue Europa ?

L'UEFA Europa League 2026/27 réunit 36 équipes qui s'affrontent dans un format de phase de ligue unique.

Douze clubs se sont qualifiés directement grâce à leurs victoires en coupe nationale et à leurs bonnes places en championnat dans les principales divisions européennes :

Angleterre (Premier League) : AFC Bournemouth, Crystal Palace, Sunderland

Espagne (Liga) : Celta Vigo, Real Sociedad

Allemagne (Bundesliga) : Bayer Leverkusen, TSG 1899 Hoffenheim

Italie (Serie A) : AC Milan, Juventus

France (Ligue 1) : Olympique de Marseille, Stade Rennais

Pays-Bas (Eredivisie) : AZ Alkmaar

Les 24 places restantes dans cette phase de ligue à 36 équipes sont attribuées comme suit :

Vainqueur de l'UEFA Conference League : place qualificative automatique pour la phase de ligue.

Tours de qualification et barrages (12 équipes) : clubs qui se qualifient via les tours d'été, notamment des équipes comme les Rangers, Beşiktaş, Red Bull Salzburg et Ferencváros.

Repêchés des barrages de la Ligue des champions (11 équipes) : clubs reversés en Ligue Europa après les derniers tours de qualification de l'UEFA Champions League.

Quel est le calendrier de l'UEFA Europa League 2026/27 ?

Les tours de qualification de la Ligue Europa de cette saison ont débuté en juillet 2026 et s'étalent sur près de onze mois jusqu'à la grande finale à Francfort, le 26 mai 2027 :

Phase de ligue : du 16 septembre 2026 au 28 janvier 2027

Barrages de la phase à élimination directe : 18 et 25 février 2027

Huitièmes de finale : 11 et 18 mars 2027

Quarts de finale : 8 et 15 avril 2027

Demi-finales : 29 avril et 6 mai 2027

Finale : 26 mai 2027 (Stadion Frankfurt, Francfort, Allemagne)

Comment acheter des billets pour un match d'UEFA Europa League ?

À l'exception de la finale de l'UEFA Europa League, pour laquelle les billets neutres sont distribués via un tirage au sort officiel de l'UEFA, les billets pour les matches individuels sont vendus directement par les clubs participants.

Les supporters doivent se rendre sur le portail officiel de billetterie du club hôte pour la rencontre à laquelle ils souhaitent assister. Pour les affiches les plus prestigieuses, une adhésion officielle au club est souvent requise pour accéder aux premières mises en vente.

Lorsque les contingents officiels sont épuisés, des plateformes de revente entre supporters comme StubHub proposent des solutions alternatives.

Combien coûtent les billets des matches d'UEFA Europa League ?

Le prix des billets de l'UEFA Europa League varie en fonction de plusieurs facteurs, notamment le tour de la compétition, le profil des clubs concernés et l'emplacement des sièges.

Les billets au tarif facial pour les rencontres de phase de ligue commencent généralement entre 30 € et 60 €, tandis que les grands chocs de la phase à élimination directe et les affiches de prestige atteignent des prix plus élevés.