Comment obtenir des billets pour la Ligue des nations de l’UEFA 2026/27 : Pays-Bas vs Allemagne, Angleterre vs Espagne, prix des billets, calendrier et plus encore

La Ligue des nations de l’UEFA 2026/27, qui est la cinquième édition de la compétition internationale, est sur le point de débuter et vous pouvez voir toutes les plus grandes nations européennes à l’œuvre à travers le continent en réservant vos billets dès aujourd’hui.

La phase de ligue de la compétition débute en septembre/octobre et s’annonce passionnante, avec des équipes qui disputeront quatre matches sur une période d’environ 10 jours seulement. Après la fin de la phase de ligue en novembre, les quarts de finale auront lieu en mars 2027, avant des demi-finales et de la finale prévues en juin 2027.

Le Portugal défend le titre de la Ligue des nations de l’UEFA remporté en 2025 et est l’équipe la plus titrée de la compétition après avoir aussi gagné l’édition inaugurale en 2019. L’Espagne vise une quatrième finale consécutive, après avoir terminé finaliste en 2021 et 2025 puis soulevé le trophée en 2023.

Laissez GOAL vous guider à travers toutes les informations essentielles sur les billets de la Ligue des nations de l’UEFA, notamment comment les acheter, combien ils coûtent et bien plus encore.

Matches à venir de la Ligue des nations de l’UEFA

Date et heure (locale) Match Lieu Billets jeu. 24 sept. (20h45) Pays-Bas vs Allemagne Johan Cruijff ArenA (Amsterdam) Billets jeu. 24 sept. (19h45) Portugal vs pays de Galles Estádio José Alvalade (Lisbonne) Billets jeu. 24 sept. (20h45) Norvège vs Danemark Ullevaal Stadion (Oslo) Billets ven. 25 sept. (20h45) Italie vs Belgique Stadio Olimpico (Rome) Billets sam. 26 sept. (20h45) Tchéquie vs Croatie Fortuna Arena (Prague) Billets sam. 26 sept. (19h45) Angleterre vs Espagne Wembley Stadium (Londres) Billets dim. 27 sept. (18h) Danemark vs pays de Galles Parken Stadium (Copenhague) Billets dim. 27 sept. (20h45) Norvège vs Portugal Ullevaal Stadion (Oslo) Billets dim. 27 sept. (20h45) Allemagne vs Grèce WWK Arena (Augsbourg) Billets lun. 28 sept. (20h45) Belgique vs France King Baudouin Stadium (Bruxelles) Billets mar. 29 sept. (20h45) Tchéquie vs Angleterre Fortuna Arena (Prague) Billets mar. 29 sept. (20h45) Espagne vs Croatie Ramón Sánchez–Pizjuán (Séville) Billets jeu. 1 oct. (20h45) Allemagne vs Serbie Allianz Arena (Munich) Billets jeu. 1 oct. (20h45) Danemark vs Portugal Parken Stadium (Copenhague) Billets jeu. 1 oct. (19h45) pays de Galles vs Norvège Cardiff City Stadium (Cardiff) Billets ven. 2 oct. (20h45) Belgique vs Türkiye Stade Maurice Dufrasne (Liège) Billets sam. 3 oct. (20h45) Espagne vs Tchéquie Carlos Tartiere (Oviedo) Billets dim. 4 oct. (20h45) Pays-Bas vs Serbie Philips Stadion (Eindhoven) Billets dim. 4 oct. (20h45) Portugal vs Danemark Estádio do Dragão (Porto) Billets mar. 6 oct. (19h45) Angleterre vs République tchèque Wembley Stadium (Londres) Billets

Calendrier complet de la Ligue des nations de l’UEFA 2026/27

Phase Tour Date(s) Billets Phase de ligue Journée 1 24-26 septembre 2026 Billets

Journée 2 27-29 septembre 2026 Billets

Journée 3 1-3 octobre 2026 Billets

Journée 4 4-6 octobre 2026 Billets

Journée 5 12-14 novembre 2026 Billets

Journée 6 15-17 novembre 2026 Billets Quarts de finale Aller 25-27 mars 2027 À déterminer

Retour 28-30 mars 2027 À déterminer Final Four Demi-finales 9-10 juin 2027 À déterminer

Finale 13 juin 2027 À déterminer

Comment acheter des billets pour la Ligue des nations de l’UEFA 2026/27

Pour la phase de ligue/groupe (septembre - novembre 2026) : les billets officiels pour les matches de groupe individuels sont entièrement gérés par les associations nationales participantes. Vous devrez acheter vos billets directement sur le portail officiel de la fédération de football de l’équipe hôte (par exemple England Football pour les matches à domicile de l’Angleterre, la FAW pour les matches à domicile du pays de Galles, etc.).

Pour la phase finale (juin 2027) : les billets officiels pour le tournoi final seront distribués exclusivement via le portail de billetterie de l’UEFA.

Les billets officiels pour les premiers matches de la phase de groupes sont déjà en vente ou arrivent actuellement au terme de leurs phases de vente. La plupart des associations ouvrent leurs fenêtres de vente environ 4 à 6 semaines avant la journée concernée. La plupart des associations accordent un accès prioritaire aux clubs de supporters enregistrés, comme l’England Supporters Travel Club ou l’adhésion « Red Wall » du pays de Galles, avant que les billets restants ne soient mis en vente au grand public.

Pour la phase finale de la Ligue des nations (juin 2027), les ventes publiques de billets et les loteries de candidature via l’UEFA ouvriront en avril/mai 2027, une fois les quatre équipes finalistes qualifiées. Pour préparer les finales de juin, il peut être utile de créer un compte « myUEFA », afin de recevoir des alertes automatiques sur les périodes d’ouverture de la billetterie.

Si vous cherchez à obtenir des billets à la dernière minute, les supporters peuvent aussi acheter des billets sur des plateformes secondaires, comme StubHub.

Combien coûtent les billets pour la Ligue des nations de l’UEFA 2026/27 ?

Les billets officiels pour la phase de ligue de la Ligue des nations de l’UEFA 2026/27 sont vendus et tarifés individuellement par la fédération de football du pays hôte plutôt que via un portail centralisé de l’UEFA. Comme chaque pays fixe ses propres prix en fonction du stade et de l’affiche, les prix des billets et les définitions des catégories varient selon les rencontres.

Si les sections exactes dépendent entièrement du stade hôte, la plupart des associations répartissent les billets en 3 ou 4 grandes catégories publiques, ainsi qu’en options famille et premium.

En prenant l’Angleterre comme exemple, les billets pour les matches à Wembley Stadium peuvent être classés approximativement comme suit :

Catégorie 1 (Premium / latérale inférieure et intermédiaire) : située le long des lignes de touche principales, elle offre les meilleures vues. Les prix en admission générale pour ces sections premium vont de 65 £ à 80 £, avec des sièges premium disponibles de 95 £ à 120 £.

Catégorie 2 (angles / latérale supérieure) : située dans les angles du stade ou dans les étages supérieurs. Ces places coûtent généralement environ 45 £.

Catégorie 3 (derrière les buts / extrémités) : c’est souvent là que prennent place les supporters locaux les plus bruyants ou les sections visiteurs désignées. Les billets standards derrière les buts sont proposés à partir d’environ 35 £.

Tribunes familiales et tarifs réduits : de nombreux pays hôtes proposent des tarifs fortement réduits pour les familles et les jeunes. Par exemple, des billets en tribune familiale peuvent être trouvés à 25 £ pour les adultes et 12,50 £ pour les enfants de moins de 16 ans.

Consultez les sites officiels des sélections nationales à l’approche des matches pour obtenir des informations supplémentaires, ainsi que des sites secondaires de revente comme StubHub pour connaître les disponibilités actuelles.

Qui sont les récents vainqueurs de la Ligue des nations de l’UEFA ?