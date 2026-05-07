Le parcours vers le sacre dans la plus prestigieuse des compétitions européennes de clubs atteint son point d’orgue : le PSG défiera Arsenal en finale de la Ligue des champions, le 30 mai, à la Puskás Aréna de Budapest.

Après un match nul 1-1 à l'aller, les Gunners ont décroché une victoire 2-1 sur l'ensemble des deux manches grâce à un succès 1-0 à l'Emirates contre l'Atlético, grâce à un but décisif de Bukayo Saka.

De leur côté, les Parisiens ont résisté à la furieuse remontée du Bayern Munich. Malgré l’égalisation tardive d’Harry Kane pour les Bavarois, la rencontre s’est conclue sur un score de 1-1, suffisant pour que le PSG se qualifie 6-5 sur l’ensemble des deux manches grâce à sa large victoire à l’aller.

GOAL vous explique comment obtenir vos places pour la finale.

Quand la finale de l’UEFA Champions League se jouera-t-elle ?

Date Match Lieu Billets Samedi 30 mai Finale de la Ligue des champions de l’UEFA (18 h CET) Puskás Aréna (Budapest) Billets

Comment obtenir vos places pour cette affiche ?

Avec la confirmation du match opposant Arsenal au Paris Saint-Germain, l’ensemble des procédures de distribution des billets est désormais lancé.

Plusieurs options s’offrent à vous pour obtenir des billets pour la finale de la Ligue des champions :

Loteries officielles des clubs : Arsenal et le PSG disposent chacun d’environ 16 800 billets. La période de vente prioritaire d’Arsenal débute aujourd’hui, le 7 mai, tandis que le PSG utilise un système par « vagues » pour ses abonnés fidèles.

Arsenal et le PSG disposent chacun d’environ 16 800 billets. La période de vente prioritaire d’Arsenal débute aujourd’hui, le 7 mai, tandis que le PSG utilise un système par « vagues » pour ses abonnés fidèles. Portail de revente de l’UEFA : si vous avez manqué la loterie de mars, la plateforme officielle de revente de l’UEFA est le seul canal sécurisé pour acheter des billets au prix facial, restitués par d’autres supporters.

si vous avez manqué la loterie de mars, la plateforme officielle de revente de l’UEFA est le seul canal sécurisé pour acheter des billets au prix facial, restitués par d’autres supporters. Hospitalité officielle : pour les budgets plus confortables (à partir de 3 500 €), des places garanties restent disponibles via le portail hospitalité de l’UEFA, avec un accès au salon premium.

pour les budgets plus confortables (à partir de 3 500 €), des places garanties restent disponibles via le portail hospitalité de l’UEFA, avec un accès au salon premium. Capacité neutre : hors des 34 000 billets réservés aux finalistes, les places restantes à la Puskás Aréna ont été attribuées au tirage au sort public de l’UEFA et à la famille du football international.

hors des 34 000 billets réservés aux finalistes, les places restantes à la Puskás Aréna ont été attribuées au tirage au sort public de l’UEFA et à la famille du football international. Marché secondaire : pour décrocher des places de dernière minute et garantir votre présence au match, consultez les plateformes de revente officielles telles que StubHub.

Qu’est-ce que la loterie de l’UEFA Champions League ?

Face à une demande très élevée, l’instance ne vend pas les places selon la règle du « premier arrivé, premier servi ».

Pour garantir l'équité, l'UEFA a recours à un système de tirage au sort accessible au grand public.

Voici ce que vous devez savoir :

Période d'inscription

Les supporters doivent déposer leur demande via le portail officiel de billetterie de l’UEFA plusieurs mois à l’avance (la date limite pour cette année est fixée au 19 mars 2026).

Le tirage au sort

Une fois la période de candidature terminée, toutes les demandes valides sont classées de manière aléatoire.

Les candidats retenus reçoivent alors un e-mail et disposent d’un délai strict pour acheter leurs places (deux maximum par personne).

Billets mobiles

Tous les billets sont ensuite délivrés exclusivement via l’application UEFA Mobile Tickets.

Cette mesure de sécurité vise à prévenir la revente non autorisée et à garantir l’accès au stade aux seuls véritables supporters.

Combien coûtent les billets pour les matchs de l'UEFA Champions League ?

Les tarifs des billets pour la Ligue des champions de l’UEFA dépendent de plusieurs critères : le lieu du match, le tour de la compétition et les équipes en présence.

Si vous avez la chance d'obtenir une place via le tirage au sort officiel, les tarifs pour la finale PSG - Arsenal 2026 sont les suivants :

Catégorie Prix Fans First 70 € Catégorie 3 180 € Catégorie 2 650 Catégorie 1 950

Pour vérifier la disponibilité et les tarifs, consultez les portails officiels de billetterie des clubs, ou visitez des plateformes de revente comme StubHub afin de connaître les places actuellement disponibles.

Qui sont les derniers vainqueurs de la Ligue des champions ?