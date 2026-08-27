Comment obtenir des billets pour la Ligue des champions de l’UEFA 2026/27 : informations sur le tirage au sort, équipes qualifiées, prix des billets et plus encore

La quête du plus grand trophée du football européen revient pour la saison de l’UEFA Champions League 2026/27. Avec l’élite des clubs européens qui s’affronte dans la phase de ligue élargie à 36 équipes, chaque journée promet un spectacle de classe mondiale sur la route de la finale de la Ligue des champions à l’Estadio Metropolitano de Madrid, le 5 juin 2027.

À la suite du tirage officiel de la phase de ligue, le jeudi 27 août 2026, organisé au Grimaldi Forum de Monaco, les 36 équipes participantes ont découvert leurs huit adversaires pour la phase principale de la compétition.

Double tenant du titre, le Paris Saint-Germain aborde cette campagne avec une cible dans le dos, en compagnie dans le chapeau 1 de géants comme le Real Madrid, Manchester City, le Bayern Munich, Liverpool et Barcelone.

Calendrier et matchs de l’UEFA Champions League 2026/27

Après le tirage, chaque club s’est vu attribuer huit adversaires, quatre à domicile et quatre à l’extérieur, répartis sur quatre chapeaux. L’UEFA a structuré le calendrier de la phase de ligue de septembre 2026 jusqu’à la fin janvier 2027.

Programme des journées de la phase de ligue

Journée 1 : 8–10 septembre 2026

Journée 2 : 13–14 octobre 2026

Journée 3 : 20–21 octobre 2026

Journée 4 : 3–4 novembre 2026

Journée 5 : 24–25 novembre 2026

Journée 6 : 8–9 décembre 2026

Journée 7 : 19–20 janvier 2027

Journée 8 : 27 janvier 2027 (les 18 matches de la dernière journée joués simultanément)

Comment fonctionne l’attribution des matches de Ligue des champions ?

Chaque club affronte deux adversaires du chapeau 1, deux du chapeau 2, deux du chapeau 3 et deux du chapeau 4, avec une équipe reçue à domicile et une affrontée à l’extérieur dans chaque chapeau.

Si les huit affiches de chaque équipe sont déterminées lors du tirage, l’ordre chronologique exact des matches, les dates précises des rencontres et les horaires de coup d’envoi (18 h 45 CET et 21 h 00 CET) sont finalisés et publiés par l’UEFA peu après le tirage afin d’éviter les conflits de programmation dans les stades et les villes, et de tenir compte des choix des diffuseurs.

Quand ont lieu les phases à élimination directe de la Champions League 2026/27 ?

Barrages de la phase à élimination directe (places 9 à 24) : 16–17 février et 23–24 février 2027

Huitièmes de finale : 9–10 mars et 16–17 mars 2027

Quarts de finale : 6–7 avril et 13–14 avril 2027

Demi-finales : 27–28 avril et 4–5 mai 2027

Finale : samedi 5 juin 2027 (Estadio Metropolitano, Madrid)

Quelles équipes se sont qualifiées pour la Champions League 2026/27 ?

Chapeau Clubs qualifiés Chapeau 1 Paris Saint-Germain, Bayern Munich, Real Madrid, Liverpool, Inter Milan, Manchester City, Arsenal, Barcelona, Atlético Madrid Chapeau 2 Borussia Dortmund, AS Roma, Sporting CP, Aston Villa, Porto, Manchester United, Club Brugge, Real Betis, PSV Eindhoven Chapeau 3 Feyenoord, Lille, Bodø/Glimt, Napoli, RB Leipzig, Villarreal, Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk, Galatasaray Chapeau 4 Slavia Prague, ŠK Slovan Bratislava, VfB Stuttgart, AEK Athens, LASK, Como 1907, Lens, Viking FK, Sabah

Quand a lieu la finale de l’UEFA Champions League 2027 ?

Date Match Lieu Billets sam. 5 juin 2027 Finale de l’UEFA Champions League (18 h 00 CET) Estadio Metropolitano, Madrid Billets

Comment acheter des billets pour l’UEFA Champions League ?

La demande pour les matches d’UEFA Champions League est exceptionnellement élevée tout au long de la campagne, en particulier pendant les phases à élimination directe et la finale à Madrid.

Portails billetterie des clubs : Pour les matches classiques de phase de ligue et les manches à domicile de la phase à élimination directe, achetez directement via les ventes officielles réservées aux membres des clubs et les fenêtres de tirage au sort.

Pour les matches classiques de phase de ligue et les manches à domicile de la phase à élimination directe, achetez directement via les ventes officielles réservées aux membres des clubs et les fenêtres de tirage au sort. Vote au sort public officiel de l’UEFA : Les billets neutres pour la finale à l’Estadio Metropolitano seront ouverts aux demandes via le portail officiel de l’UEFA en mars 2027.

Les billets neutres pour la finale à l’Estadio Metropolitano seront ouverts aux demandes via le portail officiel de l’UEFA en mars 2027. Plateforme de revente de l’UEFA : La seule plateforme officielle à la valeur faciale permettant d’acheter des billets remis en vente par d’autres supporters une fois les allocations principales épuisées.

La seule plateforme officielle à la valeur faciale permettant d’acheter des billets remis en vente par d’autres supporters une fois les allocations principales épuisées. Places de marché secondaires : Pour les journées à forte demande ou de dernière minute, des plateformes secondaires comme LiveFootballTickets proposent des options sur le marché secondaire.

Combien coûtent les billets de Ligue des champions ?

Les billets principaux achetés directement via les ventes officielles réservées aux membres des clubs ou les votes au sort publics de l’UEFA offrent des prix fixes à leur valeur faciale

Phase du tournoi / catégorie Allocation de sièges Fourchette officielle à valeur faciale Phase de ligue Admission générale 35 € – 150 € (30 £ – 130 £) Phases à élimination directe (8es – demies) Admission générale 50 € – 350 € (45 £ – 300 £) Finale : Fans First Réservé aux supporters dédiés des finalistes 70 € – 82 € (~60 £ / 80 $–100 $) Finale : Catégorie 3 Anneaux supérieurs derrière les buts / angles 180 € – 210 € (~150 £ / 210 $) Finale : Catégorie 2 Tribunes principales supérieures/intermédiaires et angles 560 € – 650 € (~480 £ / 700 $–760 $) Finale : Catégorie 1 Places centrales premium et tribunes principales inférieures 820 € – 950 € (~700 £ / 1,100 $)

Prix des billets sur le marché secondaire et à la revente

Les prix sur les plateformes de billetterie tierces fluctuent en fonction de la popularité de l’adversaire, de l’importance du match et de la capacité du stade :

Phase de ligue : les affiches standard commencent généralement entre 55 $ et 300 $+, même si les grandes affiches, comme Real Madrid-Barcelona ou Liverpool-PSG, peuvent dépasser 600 $–1,000 $+.

Quarts de finale et demi-finales : les confrontations à élimination directe à forte demande commencent généralement autour de 150 £ à 375 £+ (200 $ à 500 $+) et atteignent en moyenne 500 £ à 800 £+.

Finale : les prix de revente pour la finale de la Ligue des champions commencent autour de 1,350 $ à 2,500 $+ pour des places de catégories 3/4 et peuvent grimper à 5,000 $ à 13,000 $+ pour des places centrales premium.

Qui a déjà remporté la Ligue des champions ?