La quête du trophée suprême du football européen revient pour la saison de l’UEFA Champions League 2026/27. Avec les meilleurs clubs d’Europe aux prises dans la phase de ligue unique élargie à 36 équipes, chaque journée promet un spectacle de classe mondiale sur la route de la finale de la Ligue des champions au stade Metropolitano de Madrid le 5 juin 2027.

Le grand rendez-vous débute avec le tirage officiel de la phase de ligue, le jeudi 27 août 2026, organisé en direct au Grimaldi Forum de Monaco (18h00 CET / 17h00 BST).

Double tenant du titre, le Paris Saint-Germain aborde cette campagne avec une cible dans le dos, et figure dans le chapeau 1 aux côtés du Real Madrid, de Manchester City, du Bayern Munich, de Liverpool et de Barcelone.

Qu’est-ce que le tirage de la phase de Ligue des champions ?

Le tirage de la phase de ligue associe les 36 clubs qualifiés dans un calendrier de 8 matches grâce au système de tirage hybride automatisé de l’UEFA.

Les chapeaux : les 36 clubs sont répartis en quatre chapeaux de neuf équipes selon leur coefficient UEFA sur cinq ans.

: les 36 clubs sont répartis en quatre chapeaux de neuf équipes selon leur coefficient UEFA sur cinq ans. Le tirage : une boule est tirée physiquement du chapeau 1 pour désigner une équipe, puis un logiciel spécialisé génère instantanément ses huit adversaires, deux du chapeau 1, deux du chapeau 2, deux du chapeau 3 et deux du chapeau 4.

: une boule est tirée physiquement du chapeau 1 pour désigner une équipe, puis un logiciel spécialisé génère instantanément ses huit adversaires, deux du chapeau 1, deux du chapeau 2, deux du chapeau 3 et deux du chapeau 4. Chaque club dispute quatre matches à domicile et quatre à l’extérieur, avec un adversaire à domicile et un à l’extérieur issus de chacun des quatre chapeaux.

Principales restrictions du tirage : les clubs ne peuvent pas affronter des équipes de leur propre championnat national, ni plus de deux adversaires issus d’une même association étrangère.

: les clubs ne peuvent pas affronter des équipes de leur propre championnat national, ni plus de deux adversaires issus d’une même association étrangère. Publication du calendrier : les dates exactes et les heures de coup d’envoi de tous les matches de la phase de ligue seront annoncées par l’UEFA après le tirage.

Quelles équipes se sont qualifiées pour la Ligue des champions 2026/27 ?

Chapeau Clubs qualifiés Chapeau 1 Paris Saint-Germain, Bayern Munich, Real Madrid, Liverpool, Inter Milan, Manchester City, Arsenal, Barcelona, Atlético Madrid Chapeau 2 Borussia Dortmund, AS Roma, Sporting CP, Aston Villa, Porto, Manchester United, Club Brugge, Real Betis, PSV Eindhoven Chapeau 3 Feyenoord, Lille, Bodø/Glimt, Napoli, RB Leipzig, Villarreal, Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk, Galatasaray Chapeau 4 Slavia Prague, ŠK Slovan Bratislava, VfB Stuttgart, AEK Athens, LASK, Como 1907, Lens, Viking FK, Sabah

Quand aura lieu la finale de l’UEFA Champions League 2027 ?

Date Match Lieu Billets samedi 5 juin 2027 Finale de l’UEFA Champions League (18h00 CET) stade Metropolitano, Madrid Billets

Comment acheter des billets pour l’UEFA Champions League ?

La demande pour les matches de l’UEFA Champions League est exceptionnellement forte tout au long de la campagne, en particulier pendant les phases à élimination directe et pour la finale à Madrid.

Portails billetterie des clubs : pour les matches classiques de la phase de ligue et les manches à domicile de la phase à élimination directe, achetez directement via les ventes officielles réservées aux membres des clubs et les fenêtres de tirage au sort.

: pour les matches classiques de la phase de ligue et les manches à domicile de la phase à élimination directe, achetez directement via les ventes officielles réservées aux membres des clubs et les fenêtres de tirage au sort. Vote officiel public de l’UEFA : les billets neutres pour la finale au stade Metropolitano pourront être demandés via le portail officiel de l’UEFA en mars 2027.

: les billets neutres pour la finale au stade Metropolitano pourront être demandés via le portail officiel de l’UEFA en mars 2027. Plateforme de revente de l’UEFA : la seule plateforme officielle au prix facial pour acheter des billets retournés par d’autres supporters une fois les allocations primaires épuisées.

: la seule plateforme officielle au prix facial pour acheter des billets retournés par d’autres supporters une fois les allocations primaires épuisées. Hospitalité officielle : des offres premium comprenant des places garanties, de la restauration et l’accès aux salons sont disponibles via le portail Official Hospitality de l’UEFA.

: des offres premium comprenant des places garanties, de la restauration et l’accès aux salons sont disponibles via le portail Official Hospitality de l’UEFA. Places de marché secondaires : pour les journées à forte demande ou de dernière minute, des plateformes secondaires comme StubHub proposent des options vérifiées sur le marché secondaire.

Qui a déjà remporté la Ligue des champions ?