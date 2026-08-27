La quête du plus prestigieux trophée du football européen revient pour la saison de l’UEFA Champions League 2026/27. Avec l’élite des clubs européens qui s’affronte dans la phase de ligue unique élargie à 36 équipes, chaque journée promet un spectacle de classe mondiale sur la route de la finale de la Ligue des champions au stade Metropolitano de Madrid, le 5 juin 2027.

À la suite du tirage officiel de la phase de ligue, le jeudi 27 août 2026, organisé au Grimaldi Forum de Monaco, les 36 équipes participantes ont découvert leurs huit adversaires pour la phase principale de la compétition.

Double tenant du titre, le Paris Saint-Germain aborde cette campagne avec une cible dans le dos, aux côtés de géants comme le Real Madrid, Manchester City, le Bayern Munich, Liverpool et Barcelone dans le chapeau 1.

Calendrier et matches de l’UEFA Champions League 2026/27

À l’issue du tirage, chaque club s’est vu attribuer huit adversaires, quatre à domicile et quatre à l’extérieur, répartis sur quatre chapeaux. L’UEFA a structuré le calendrier de la phase de ligue de septembre 2026 jusqu’à la fin janvier 2027.

Calendrier des journées de la phase de ligue

Journée 1 : 8–10 septembre 2026

Journée 2 : 13–14 octobre 2026

Journée 3 : 20–21 octobre 2026

Journée 4 : 3–4 novembre 2026

Journée 5 : 24–25 novembre 2026

Journée 6 : 8–9 décembre 2026

Journée 7 : 19–20 janvier 2027

Journée 8 : 27 janvier 2027 (les 18 matches de la dernière journée se joueront simultanément)

Comment fonctionne l’attribution des matches de la Ligue des champions ?

Chaque club affronte deux adversaires du chapeau 1, deux du chapeau 2, deux du chapeau 3 et deux du chapeau 4, avec une équipe reçue à domicile et une autre affrontée à l’extérieur dans chaque chapeau.

Si les huit affiches de chaque équipe sont déterminées lors du tirage, l’ordre chronologique exact des rencontres, les dates précises des matches et les heures de coup d’envoi (18 h 45 CET et 21 h 00 CET) sont finalisés et publiés par l’UEFA peu après le tirage afin d’éviter les conflits de programmation dans les stades et les villes, et de tenir compte des choix des diffuseurs.

Quand auront lieu les phases à élimination directe de la Ligue des champions 2026/27 ?

Barrages de la phase à élimination directe (places 9 à 24) : 16–17 février et 23–24 février 2027

Huitièmes de finale : 9–10 mars et 16–17 mars 2027

Quarts de finale : 6–7 avril et 13–14 avril 2027

Demi-finales : 27–28 avril et 4–5 mai 2027

Finale : samedi 5 juin 2027 (stade Metropolitano, Madrid)

Quelles équipes se sont qualifiées pour la Ligue des champions 2026/27 ?

Chapeau Clubs qualifiés Chapeau 1 Paris Saint-Germain, Bayern Munich, Real Madrid, Liverpool, Inter Milan, Manchester City, Arsenal, Barcelona, Atlético Madrid Chapeau 2 Borussia Dortmund, AS Roma, Sporting CP, Aston Villa, Porto, Manchester United, Club Brugge, Real Betis, PSV Eindhoven Chapeau 3 Feyenoord, Lille, Bodø/Glimt, Napoli, RB Leipzig, Villarreal, Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk, Galatasaray Chapeau 4 Slavia Prague, ŠK Slovan Bratislava, VfB Stuttgart, AEK Athens, LASK, Como 1907, Lens, Viking FK, Sabah

Quand aura lieu la finale de l’UEFA Champions League 2027 ?

Date Match Lieu Billets sam. 5 juin 2027 Finale de l’UEFA Champions League (18 h 00 CET) Estadio Metropolitano, Madrid Billets

Comment acheter des billets pour l’UEFA Champions League ?

La demande pour les matches de l’UEFA Champions League est exceptionnellement forte tout au long de la campagne, en particulier pendant les phases à élimination directe et pour la finale à Madrid.

Portails billetterie des clubs : Pour les matches classiques de la phase de ligue et les rencontres à domicile en phase à élimination directe, achetez directement via les ventes officielles réservées aux membres des clubs et les fenêtres de tirage au sort.

Pour les matches classiques de la phase de ligue et les rencontres à domicile en phase à élimination directe, achetez directement via les ventes officielles réservées aux membres des clubs et les fenêtres de tirage au sort. Tirage au sort public officiel de l’UEFA : Les billets neutres pour la finale à l’Estadio Metropolitano seront ouverts aux demandes via le portail officiel de l’UEFA en mars 2027.

Les billets neutres pour la finale à l’Estadio Metropolitano seront ouverts aux demandes via le portail officiel de l’UEFA en mars 2027. Plateforme de revente de l’UEFA : La seule plateforme officielle au prix facial permettant d’acheter des billets restitués par d’autres supporters une fois les allocations primaires épuisées.

La seule plateforme officielle au prix facial permettant d’acheter des billets restitués par d’autres supporters une fois les allocations primaires épuisées. Places de marché secondaires : Pour les journées à forte demande ou de dernière minute, des plateformes secondaires comme LiveFootballTickets proposent des options sur le marché secondaire.

Combien coûtent les billets de la Ligue des champions ?

Les billets principaux achetés directement via les ventes officielles des clubs aux membres ou via les tirages au sort publics de l’UEFA proposent des tarifs fixes au prix facial

Phase du tournoi / catégorie Répartition des places Fourchette officielle au prix facial Phase de ligue Admission générale 35 € – 150 € (30 £ – 130 £) Phases à élimination directe (8es – demies) Admission générale 50 € – 350 € (45 £ – 300 £) Finale : Fans First Réservé aux supporters dédiés des finalistes 70 € – 82 € (~60 £ / 80 $–100 $) Finale : catégorie 3 Anneaux supérieurs derrière les buts / corners 180 € – 210 € (~150 £ / 210 $) Finale : catégorie 2 Tribunes principales supérieures/intermédiaires et corners 560 € – 650 € (~480 £ / 700 $–760 $) Finale : catégorie 1 Places latérales premium et tribunes principales en anneau inférieur 820 € – 950 € (~700 £ / 1 100 $)

Prix des billets sur le marché secondaire et à la revente

Les prix sur les places de marché de billets tierces fluctuent en fonction de la popularité de l’adversaire, de l’importance du match et de la capacité du stade :

Phase de ligue : les affiches standard démarrent généralement entre 55 $ et 300 $+, même si les grandes affiches, comme Real Madrid-Barcelone ou Liverpool-PSG, peuvent dépasser 600 $–1 000 $+.

Quarts de finale et demi-finales : les confrontations à élimination directe à forte demande commencent généralement autour de 150 £ à 375 £+ (200 $ à 500 $+) et affichent une moyenne de 500 £ à 800 £+.

Finale : les prix à la revente pour la finale de la Ligue des champions commencent autour de 1 350 $ à 2 500 $+ pour des places de catégorie 3/4 et peuvent grimper à 5 000 $ à 13 000 $+ pour des sièges centraux premium.

Qui a déjà remporté la Ligue des champions ?

Année Vainqueur Finaliste Score Lieu 2026 Paris Saint-Germain Arsenal 1–1 (4–3 tab) Puskás Aréna (Budapest) 2025 Paris Saint-Germain Inter Milan 5-0 Allianz Arena (Munich) 2024 Real Madrid Borussia Dortmund 2-0 Wembley Stadium (Londres) 2023 Manchester City Inter Milan 1-0 Ataturk Olympic Stadium (Istanbul) 2022 Real Madrid Liverpool 1-0 Stade de France (Saint-Denis) 2021 Chelsea Manchester City 1-0 Estadio do Dragao (Porto) 2020 Bayern Munich Paris Saint-Germain 1-0 Estadio da Luz (Lisbon) 2019 Liverpool Tottenham Hotspur 2-0 Metropolitano Stadium (Madrid) 2018 Real Madrid Liverpool 3-1 NSC Olimpiyskiy Stadium (Kyiv) 2017 Real Madrid Juventus 4-1 Millennium Stadium (Cardiff) 2016 Real Madrid Atletico Madrid 5-3 (tab) San Siro (Milan)

Comparer les prix des billets de Ligue des champions et les options d’hospitalité illustre la valeur premium associée au fait de voir l’élite des clubs européens s’affronter sous les projecteurs. Afin de vous assurer d’effectuer vos sélections de match sur une plateforme entièrement optimisée avec des marges de cotes compétitives, il est essentiel de comparer les meilleurs opérateurs. Découvrez notre évaluation complète des meilleurs sites de paris au Royaume-Uni pour améliorer votre dispositif de jeu.