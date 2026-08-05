La quête de la récompense suprême du football européen revient pour la saison de l’UEFA Champions League 2026/27.

Avec l’élite des clubs européens en lice dans la phase de ligue élargie à 36 équipes, chaque journée promet un spectacle de classe mondiale sur la route de la finale de la Champions League, programmée au Estadio Metropolitano de Madrid le 5 juin 2027.

Le Paris Saint-Germain, double tenant du titre, aborde cette campagne avec une cible dans le dos, tandis que de puissants prétendants de Premier League, de Liga, de Serie A et de Bundesliga tenteront de conquérir la gloire continentale.

GOAL vous dit tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour la Champions League 2026/27.

Équipes qualifiées : phase de ligue 2026/27

Dans le format à tableau unique du système suisse, 36 équipes disputent la phase de ligue. Voici les clubs marquants directement qualifiés depuis les meilleurs championnats d’Europe :

Premier League : Arsenal, Manchester City, Manchester United, Aston Villa, Liverpool

Arsenal, Manchester City, Manchester United, Aston Villa, Liverpool Liga : Barcelona, Real Madrid, Villarreal, Atlético Madrid, Real Betis

: Barcelona, Real Madrid, Villarreal, Atlético Madrid, Real Betis Serie A : Inter Milan, Napoli, AS Roma, Como

: Inter Milan, Napoli, AS Roma, Como Bundesliga : Bayern Munich, Borussia Dortmund, RB Leipzig, VfB Stuttgart

: Bayern Munich, Borussia Dortmund, RB Leipzig, VfB Stuttgart Ligue 1 : Paris Saint-Germain (tenant du titre), Lens, Lille

: Paris Saint-Germain (tenant du titre), Lens, Lille Autres qualifiés directs : PSV Eindhoven, Feyenoord, Porto, Sporting CP, Club Brugge, Slavia Prague, Galatasaray, Shakhtar Donetsk

Des places supplémentaires seront attribuées via les tours de qualification estivaux et les barrages.

Quand aura lieu la finale de l’UEFA Champions League 2027 ?

Date Match Lieu Billets samedi 5 juin 2027 Finale de l’UEFA Champions League (18 h CET) Estadio Metropolitano, Madrid Billets

Comment acheter des billets pour l’UEFA Champions League ?

La demande pour les matches d’UEFA Champions League est exceptionnellement élevée tout au long de la campagne, surtout pendant les phases à élimination directe et pour la finale à Madrid.

Portails billetterie des clubs : Pour les matches réguliers de la phase de ligue et les manches à domicile de la phase à élimination directe, achetez directement via les ventes officielles réservées aux membres des clubs et les fenêtres de tirage au sort.

Pour les matches réguliers de la phase de ligue et les manches à domicile de la phase à élimination directe, achetez directement via les ventes officielles réservées aux membres des clubs et les fenêtres de tirage au sort. Tirage au sort public officiel de l’UEFA : Les billets neutres pour la finale à l’Estadio Metropolitano seront ouverts aux demandes via le portail officiel de l’UEFA en mars 2027.

Les billets neutres pour la finale à l’Estadio Metropolitano seront ouverts aux demandes via le portail officiel de l’UEFA en mars 2027. Plateforme de revente de l’UEFA : La seule plateforme officielle, à prix facial, pour acheter des billets remis en vente par d’autres supporters une fois les allocations principales épuisées.

La seule plateforme officielle, à prix facial, pour acheter des billets remis en vente par d’autres supporters une fois les allocations principales épuisées. Hospitalités officielles : Des offres premium comprenant une place garantie, de la restauration et l’accès aux salons sont disponibles via le portail Official Hospitality de l’UEFA.

Des offres premium comprenant une place garantie, de la restauration et l’accès aux salons sont disponibles via le portail Official Hospitality de l’UEFA. Plateformes de marché secondaire : Pour les journées à forte demande ou de dernière minute, des plateformes secondaires comme StubHub proposent des options vérifiées sur le marché secondaire.

Qui sont les récents vainqueurs de la Champions League ?